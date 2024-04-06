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El Hijyeni 101: Bakterilerin En Çok Temas Yoluyla Bulaştığını Gösteren 8 Gerçek

El Hijyeni 101: Bakterilerin En Çok Temas Yoluyla Bulaştığını Gösteren 8 Gerçek

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.04.2024 - 00:01

El hijyeninin düşünüldüğü kadar basit bir şey olmadığını anlamak için aşağıya kaydırmaya başlayabilirsin! 👇

1. Çoook basit görülen el sıkışma bile kötü bakterilerin transferini gerçekleştirir...

İşte el hijyenin bu kadar önemli olmasının sebebi ellerin birçok kötü bakterinin taşınmasında en etkili araçlardan biri olması!

2. Aslında farkında olmadan dokunduğunuz her yerde kötü bakteriler var.

Kötü bakteriler, kontamine olmuş yüzeyler yani kapı kolları, masa yüzeyleri, anahtarlar gibi yüzeylerden dokunma yoluyla yayılır.

3. En temiz tuttuğumuzu düşündüğümüz yer aslında o kadar da temiz değil...

Kötü bakterilerin belki de en çok bulunduğu ortam tuvaletler. Ne kadar temiz tutsanız da o kötü bakteriler bi şekilde kendilerine yer bulur. Bu nedenle tuvalet kullanımından sonra elleri iyice yıkamak kötü bakterilerin kolayca yayılmasının önüne geçer.

4. Yüzümüzde oluşabilecek enfeksiyonların kaynağı da kötü bakteriler...

Ellerle yüze dokunmak, kötü bakterilerin vücuda girmesine müthiş bir kapı aralar. Özellikle gözler, burun ve ağız çevresi kötü bakterilerin enfeksiyon oluşturmasına zemin hazırlayacağı için ellerin daima temiz olması gerekir. 🙃

5. Temasın en çok gerçekleştiği yer, ortak kullanım alanları....

Toplu taşıma araçları, alışveriş arabaları, spor aletleri gibi ortak kullanım alanları, birçok kişinin temas ettiği ve kötü bakterinin bulaşmasının en kolay olduğu yerler. Bu nedenle ortak alanları kullandıktan sonra mutlaka el hijyenini sağlamak gerek!

6. Market ve pazarlar aslında göründüğü kadar masum değil...

Kötü bakterilerin besinlere oradan da insanlara bulaşmasının temel sebebi temas! Çünkü sebze, meyve seçerken aslında kir ve tozun yanında ellerimize pek çok kötü bakteri de bulaşıyor...

7. Evde kendine ait ayrı kişisel hijyen ürünlerinin olmaması...

Havludan, tırnak makasına kadar küçük ve önemsiz gibi görünen pek çok kişisel hijyen eşyasının kişiye özel olması kötü bakterilerin bulaşmasını büyük oranda önler.

8. Elleri düzenli bir şekilde kötü bakteri karşıtı ürünlerle yıkamanın önemi!

Çünkü el hijyenini sağlamak, kötü bakterilere karşı savaş açmanın en kolay yolu!

El hijyenini maksimuma çıkarmanın yolu Activex'ten geçer!

Kötü bakterilerin en çok temas yoluyla bulaştığını artık çoook daha iyi biliyorsun! Activex antibakteriyel sıvı sabun ise kötü bakterilerin %99,9'unu öldürerek temas yoluyla bulaşmasını önlüyor ve cilt sağlığına yararlı iyi bakterileri koruyor. El hijyeninde artık en yakın dostun Activex olacak!

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