El Hijyeni 101: Bakterilerin En Çok Temas Yoluyla Bulaştığını Gösteren 8 Gerçek
El Hijyeni 101: Bakterilerin En Çok Temas Yoluyla Bulaştığını Gösteren 8 Gerçek
El hijyeninin düşünüldüğü kadar basit bir şey olmadığını anlamak için aşağıya kaydırmaya başlayabilirsin! 👇
1. Çoook basit görülen el sıkışma bile kötü bakterilerin transferini gerçekleştirir...
2. Aslında farkında olmadan dokunduğunuz her yerde kötü bakteriler var.
3. En temiz tuttuğumuzu düşündüğümüz yer aslında o kadar da temiz değil...
4. Yüzümüzde oluşabilecek enfeksiyonların kaynağı da kötü bakteriler...
5. Temasın en çok gerçekleştiği yer, ortak kullanım alanları....
6. Market ve pazarlar aslında göründüğü kadar masum değil...
7. Evde kendine ait ayrı kişisel hijyen ürünlerinin olmaması...
8. Elleri düzenli bir şekilde kötü bakteri karşıtı ürünlerle yıkamanın önemi!
El hijyenini maksimuma çıkarmanın yolu Activex'ten geçer!
Kötü bakterilerin en çok temas yoluyla bulaştığını artık çoook daha iyi biliyorsun! Activex antibakteriyel sıvı sabun ise kötü bakterilerin %99,9'unu öldürerek temas yoluyla bulaşmasını önlüyor ve cilt sağlığına yararlı iyi bakterileri koruyor. El hijyeninde artık en yakın dostun Activex olacak!
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