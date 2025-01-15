Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Büyük Bir Şans: Darüşşafaka Giriş Sınavı 25 Mayıs’ta Gerçekleşecek!

Eğitimde fırsat eşitliği denince akla ilk gelen kurumlardan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası veya annesi hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz olan başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor. 2025 yılı giriş sınavı, 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde 42 ilde düzenlenecek.