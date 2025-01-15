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Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Büyük Bir Şans: Darüşşafaka Giriş Sınavı 25 Mayıs’ta Gerçekleşecek!

Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Büyük Bir Şans: Darüşşafaka Giriş Sınavı 25 Mayıs’ta Gerçekleşecek!

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Onedio Content - Onedio Editörü
15.01.2025 - 11:17

Eğitimde fırsat eşitliği denince akla ilk gelen kurumlardan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası veya annesi hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz olan başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor. 2025 yılı giriş sınavı, 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde 42 ilde düzenlenecek.

Sınav, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine, tam burslu ve yatılı eğitimle yepyeni bir gelecek kapısı açıyor.

Sınav, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine, tam burslu ve yatılı eğitimle yepyeni bir gelecek kapısı açıyor.

Sınava, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 2014 ve sonrasında doğmuş, ilkokul 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Başvurular, 6 Ocak - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi ve dört adet vesikalık fotoğraf bulunuyor.

Sınavı kazanan minikler hem akademik başarılarını zirveye taşıyacak hem de hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Sınavı kazanan minikler hem akademik başarılarını zirveye taşıyacak hem de hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda tam burslu ve yatılı eğitim alma hakkı kazanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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