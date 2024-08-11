Dünyanın En Pahalı Evlerinden Hangisi Senin Olmalı?
Dünyanın En Pahalı Evlerinden Hangisi Senin Olmalı?
Şimdi hayal kur! Dünyanın en iyi evlerinde birinde oturacaksın. Bu evde neler yapardın? Testimizi çöz, dünyanın en pahalı evlerinden hangisinde oturacağını söyleyelim. Hayal kurmak başlamanın ilk adımıdır!
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1. Bir evde olmazsa olmaz dediğin özellik nedir?
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2. Evde vakit geçirmeyi en çok sevdiğin yer neresi?
3. Bir evdeki en önemli lüks sence nedir?
4. Evinde nasıl bir manzara görmek istersin?
5. Ev dekorasyonunda hangi stil sana daha yakın?
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