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Dünyanın En Pahalı Evlerinden Hangisi Senin Olmalı?

etiket Dünyanın En Pahalı Evlerinden Hangisi Senin Olmalı?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 17:01

Şimdi hayal kur! Dünyanın en iyi evlerinde birinde oturacaksın. Bu evde neler yapardın? Testimizi çöz, dünyanın en pahalı evlerinden hangisinde oturacağını söyleyelim. Hayal kurmak başlamanın ilk adımıdır!

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1. Bir evde olmazsa olmaz dediğin özellik nedir?

1. Bir evde olmazsa olmaz dediğin özellik nedir?

2. Evde vakit geçirmeyi en çok sevdiğin yer neresi?

3. Bir evdeki en önemli lüks sence nedir?

4. Evinde nasıl bir manzara görmek istersin?

4. Evinde nasıl bir manzara görmek istersin?

5. Ev dekorasyonunda hangi stil sana daha yakın?

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6. Hafta sonlarını nasıl geçirmeyi seversin?

7. Misafirlerini nasıl ağırlamaktan hoşlanırsın?

8. Evinizin bulunduğu yerin en önemli özelliği ne olmalı?

Fransa, Loire Vadisi'nde tarihi bir şato!

Fransa, Loire Vadisi'nde tarihi bir şato!

Senin için ideal ev, tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken bir şato. Bu şato, geniş bahçeleri, klasik dekorasyonu ve muhteşem doğa manzarası ile tam sana göre. Hafta sonlarını kütüphanede kitap okuyarak veya şömine başında dinlenerek geçirebilirsin. Misafirlerini şık akşam yemekleri ile ağırlayarak onlara unutulmaz anlar yaşatabilirsin. Sessiz ve huzurlu bir ortamda yaşamayı seven biri olarak, Loire Vadisi'nin bu eşsiz şatosu senin ruhuna hitap edecek.

Maldivler'de lüks bir villa!

Maldivler'de lüks bir villa!

Senin için ideal ev, denize sıfır konumda, muhteşem deniz manzaralı lüks bir villa. Bu villa, özel plajı, açık hava barbekü alanları ve Akdeniz tarzı dekorasyonu ile tam sana göre. Hafta sonlarını yüzerek veya havuz kenarında dinlenerek geçirebilirsin. Misafirlerini açık havada barbekü yaparak ağırlamaktan hoşlanıyorsun. Deniz kenarında, huzurlu ve lüks bir yaşam arayan biri olarak, Maldivler'deki bu villa tam sana göre.

New York'ta modern bir penthouse!

New York'ta modern bir penthouse!

Senin için ideal ev, şehrin kalbinde, modern mimarisi ve lüks detayları ile dikkat çeken bir penthouse. Bu ev, şehir manzarası, modern dekorasyonu ve çeşitli eğlence alanları ile seni yansıtıyor. Hafta sonlarını film izleyerek veya oturma odasında arkadaşlarınla vakit geçirerek değerlendirebilirsin. Misafirlerini iç mekanda partiler düzenleyerek ağırlamaktan keyif alıyorsun. Şehrin merkezinde, hareketli ve lüks bir yaşam arayan biri olarak, New York'taki bu penthouse tam sana göre.

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