Dreame X50 Ultra: Dünya’nın İlk Geri Çekilen Biyonik Ayaklara Sahip Robot Süpürgesi Şimdi Türkiye’de!

Dreame X50 Ultra, ProLeap™ Sistemi sayesinde 6 cm yüksekliğe kadar olan kapı eşikleri, basamaklar ve çift katmanlı yüzeyler gibi engelleri kolayca aşarak tüm evi temizleyebiliyor. Evin her köşesine ulaşmak için tasarlanan bu model, dar ve alçak alanları da ihmal etmiyor. Aynı zamanda VersaLift Navigasyon Sistemi ile donatılan X50 Ultra, 8.9 cm yüksekliğe kadar alçalabilen DToF sensörü sayesinde yatak, koltuk ve dolap altı gibi temizlemesi zor dar alanlarda üstün performans sergiliyor. AI kamera ve LED yönlendirme ışığıyla karanlık ve dar bölgelerde dahi etkili bir şekilde temizlik sağlıyor. Dual Flex Arm ve MopExtend™ RoboSwing teknolojileri sayesinde ise robot süpürgenin yan fırçası ve paspası, alçak alanlara doğru 4 cm kadar uzayarak mutfak dolapları gibi ulaşılması güç bölgelerde bile en küçük tozları dahi yakalayabiliyor. Böylece ek temizlik ihtiyacı kalmadan, evin her köşesi pırıl pırıl oluyor.

Gelişmiş HyperStream™ Detangling DuoBrush teknolojisi, 30 cm uzunluğa kadar insan ve evcil hayvan tüylerini kolayca toplayarak fırçaya dolanmasını engelliyor. Böylece saç ve tüy sorunu ortadan kalkıyor. X50 Ultra, güçlü motoruyla 20.000 Pa'ya kadar emiş gücü sunarak hem ince tozları hem de büyük kir parçacıklarını tek geçişte temizliyor. Temizlik performansını artırmak için su haznesine ve temizleme paneline otomatik olarak deterjan karıştıran sistem sayesinde X50 Ultra, daha hijyenik ve etkili bir temizlik sunuyor. AceClean DryBoard™ Sistemi, sıcak hava ile kurutma işlemiyle paspas pedlerde bakteri oluşumunu engelliyor. Ayrıca toz torbasında bulunan UV ışığı, hijyeni %99.98 oranında artırarak daha sağlıklı bir temizlik sağlıyor.