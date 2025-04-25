Dreame X50 Ultra: Dünya’nın İlk Geri Çekilen Biyonik Ayaklara Sahip Robot Süpürgesi Şimdi Türkiye’de!
Küresel akıllı ev aletleri markası Dreame Technology, düzenlediği basın lansmanı ile şimdiye kadarki en güçlü robot süpürgesi X50 Ultra Complete ile birlikte akıllı ev temizliği ve kişisel bakım kategorisinde yer alan yeni ürünlerini tanıttı.
Geri çekilen biyonik ayakları sayesinde 6 santimetreye kadar olan eşikleri kolaylıkla aşma özelliği sunan ProLeap Teknolojisi, kenar ve köşe temizleme özelliği sağlayan SideReach ve MopExtend teknolojisi, en yoğun kirleri dahi kolaylıkla süpürebilen 20,000Pa güçlü emiş gücü, tamamen otomatik temizlik istasyonu, saç ve tüy dolanmayı önleyici TriCut fırça ve akıllı haritalama teknolojisi ile kullanıcıların deneyimine sunulan ve Dreame’nin yeni ‘amiral gemisi’ olarak adlandırılan X50 Ultra Complete; halı, fayans ve ahşap gibi farklı zemin türlerine uyumlanarak etkili temizlik performansı sergilemesiyle öne çıkıyor. Dreame, X50 Ultra Complete ile birlikte H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge, Z30 Kablosuz Dikey Süpürge, PM20 Akıllı Hava Temizleyici ve AirStyle Pro Saç Şekillendirme ürünleri ile zincir mağazalarda ve online satış kanallarında satışa başladı.
“Ev teknolojilerinde fark yaratmayı amaçlıyoruz"
“Türkiye pazarı stratejik bir öneme sahip"
DREAME X50 ULTRA eşikleri aşıyor, dar alanlarda etkili temizlik sunuyor
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