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Dreame X50 Ultra: Dünya’nın İlk Geri Çekilen Biyonik Ayaklara Sahip Robot Süpürgesi Şimdi Türkiye’de!

Dreame X50 Ultra: Dünya’nın İlk Geri Çekilen Biyonik Ayaklara Sahip Robot Süpürgesi Şimdi Türkiye’de!

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Onedio Content - Onedio Editörü
25.04.2025 - 16:05

Küresel akıllı ev aletleri markası Dreame Technology, düzenlediği basın lansmanı ile şimdiye kadarki en güçlü robot süpürgesi X50 Ultra Complete ile birlikte akıllı ev temizliği ve kişisel bakım kategorisinde yer alan yeni ürünlerini tanıttı.  

Geri çekilen biyonik ayakları sayesinde 6 santimetreye kadar olan eşikleri kolaylıkla aşma özelliği sunan ProLeap Teknolojisi, kenar ve köşe temizleme özelliği sağlayan SideReach ve MopExtend teknolojisi, en yoğun kirleri dahi kolaylıkla süpürebilen 20,000Pa güçlü emiş gücü, tamamen otomatik temizlik istasyonu, saç ve tüy dolanmayı önleyici TriCut fırça ve akıllı haritalama teknolojisi ile kullanıcıların deneyimine sunulan ve Dreame’nin yeni ‘amiral gemisi’ olarak adlandırılan X50 Ultra Complete; halı, fayans ve ahşap gibi farklı zemin türlerine uyumlanarak etkili temizlik performansı sergilemesiyle öne çıkıyor. Dreame, X50 Ultra Complete ile birlikte H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge, Z30 Kablosuz Dikey Süpürge, PM20 Akıllı Hava Temizleyici ve AirStyle Pro Saç Şekillendirme ürünleri ile zincir mağazalarda ve online satış kanallarında satışa başladı.

“Ev teknolojilerinde fark yaratmayı amaçlıyoruz"

“Ev teknolojilerinde fark yaratmayı amaçlıyoruz"

Ev içi temizlik teknolojilerinde inovasyonun sınırlarını zorlama iddiası taşıdıklarını ifade eden Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, “Dreame Technology olarak Türkiye pazarına sunduğumuz her yeni ürünle, tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmayı ve ev teknolojilerinde fark yaratmayı hedefliyoruz. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz X50 Ultra Complete ve diğer ürünlerimiz, bu vizyonun en güçlü yansımalarından sadece birkaçı. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi, eşik atlama özelliği sunan ProLeap Sistemi, olağanüstü emiş gücü ve tam otomatik istasyonuyla X50 Ultra Complete, sadece bir robot süpürge değil; aynı zamanda evinizin akıllı bir temizlik asistanı. Tüm temizlik sürecini kullanıcıdan bağımsız şekilde neredeyse otonom hale getiren bu robot süpürge, temizlik deneyimini gerçek anlamda zahmetsiz hâle getiriyor.” dedi. Dreame’nin global vizyonu hakkında konuşan Cesurer,  “Dreame olarak, yapay zeka destekli temizlik teknolojilerinde global ölçekte öncü bir rol üstleniyoruz. Çin’de bulunan akıllı üretim ve Ar-Ge merkezimizde, 1000’in üzerinde mühendisle birlikte, her yıl milyonlarca dolarlık yatırımla ev yaşamına değer katacak çözümler geliştiriyoruz. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz ürünler yalnızca donanım performansıyla değil, yazılım zekâsıyla da öne çıkıyor” dedi.

“Türkiye pazarı stratejik bir öneme sahip"

“Türkiye pazarı stratejik bir öneme sahip"

Türkiye pazarına yönelik hedeflerinden söz eden Cesurer, “Türkiye pazarı bizim için stratejik öneme sahip. Ülkemizde yaşayan herkesin yüksek teknolojiyle buluşması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi satışa sunmakla birlikte aynı zamanda Türk kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçlarına göre adapte ediyor, yerelleştiriyor ve sürekli olarak iyileştiriyoruz. Dreame’nin globaldeki Ar-Ge gücü ve inovasyon odaklı yaklaşımını, Türkiye’deki güçlü iş ortaklarımız, müşteri memnuniyetine dayalı servis yapımız ve lokal iş birliklerimizle geliştiriyoruz. Çünkü bizim için teknoloji yalnızca bir araç değil, yaşam kalitesini artıran bir çözümdür” dedi.

DREAME X50 ULTRA eşikleri aşıyor, dar alanlarda etkili temizlik sunuyor

DREAME X50 ULTRA eşikleri aşıyor, dar alanlarda etkili temizlik sunuyor

Dreame X50 Ultra, ProLeap™ Sistemi sayesinde 6 cm yüksekliğe kadar olan kapı eşikleri, basamaklar ve çift katmanlı yüzeyler gibi engelleri kolayca aşarak tüm evi temizleyebiliyor. Evin her köşesine ulaşmak için tasarlanan bu model, dar ve alçak alanları da ihmal etmiyor. Aynı zamanda VersaLift Navigasyon Sistemi ile donatılan X50 Ultra, 8.9 cm yüksekliğe kadar alçalabilen DToF sensörü sayesinde yatak, koltuk ve dolap altı gibi temizlemesi zor dar alanlarda üstün performans sergiliyor. AI kamera ve LED yönlendirme ışığıyla karanlık ve dar bölgelerde dahi etkili bir şekilde temizlik sağlıyor. Dual Flex Arm ve MopExtend™ RoboSwing teknolojileri sayesinde ise robot süpürgenin yan fırçası ve paspası, alçak alanlara doğru 4 cm kadar uzayarak mutfak dolapları gibi ulaşılması güç bölgelerde bile en küçük tozları dahi yakalayabiliyor. Böylece ek temizlik ihtiyacı kalmadan, evin her köşesi pırıl pırıl oluyor.

Gelişmiş HyperStream™ Detangling DuoBrush teknolojisi, 30 cm uzunluğa kadar insan ve evcil hayvan tüylerini kolayca toplayarak fırçaya dolanmasını engelliyor. Böylece saç ve tüy sorunu ortadan kalkıyor. X50 Ultra, güçlü motoruyla 20.000 Pa'ya kadar emiş gücü sunarak hem ince tozları hem de büyük kir parçacıklarını tek geçişte temizliyor. Temizlik performansını artırmak için su haznesine ve temizleme paneline otomatik olarak deterjan karıştıran sistem sayesinde X50 Ultra, daha hijyenik ve etkili bir temizlik sunuyor. AceClean DryBoard™ Sistemi, sıcak hava ile kurutma işlemiyle paspas pedlerde bakteri oluşumunu engelliyor. Ayrıca toz torbasında bulunan UV ışığı, hijyeni %99.98 oranında artırarak daha sağlıklı bir temizlik sağlıyor.

Bir yıl boyunca yedek parça satın alma ihtiyacı yok

Bir yıl boyunca yedek parça satın alma ihtiyacı yok

Zengin bir aksesuar kiti ile satışa sunulan X50 Ultra Complete robot süpürge satın alan kullanıcılar, ürünle birlikte kutu içeriğinde bir adet yedek ana fırça, iki adet yedek yan fırça, üç adet yedek toz torbası, altı çift yedek paspas ped, bir adet yedek 1L temizlik solüsyonu, üç adet yedek toz kutusu filtresi sahibi oluyor. Bu sayede kullanıcılar standart kullanımda yaklaşık 1 yıl boyunca ek bir yedek parça-sarf malzeme satın alma ihtiyacı duymadan X50 Ultra Complete robot süpürgeyi kullanabiliyor.

Yeni ürünler zincir mağazalarda ve onlıne platformlarında satışta

18 Nisan itibariyle satışa sunulan ürünler teknoloji zincir mağazalarında ve online alışveriş platformlarında yer alıyor. Dreame’nin yeni tanıtılan robot süpürge, dikey süpürge, ıslak kuru süpürge, saç şekillendirici seti ve hava temizleyici ürünlerinin tavsiye edilen son kullanıcı fiyatları ise şöyle: 

  • X50 Ultra Complete Robot Süpürge: 64,999₺

https://dreametech.com.tr/products/dreame-x50-ultra-complete 

  • H14 Dual Islak Kuru Süpürge: 24,999₺               

https://dreametech.com.tr/products/h14-dual 

  • Z30 Dikey Süpürge: 19,999₺                          

https://dreametech.com.tr/products/dreame-z30 

  • AirStyle Pro Saç Şekillendirici: 14,999₺

https://dreametech.com.tr/products/dreame-airstyle-pro 

  • PM20 Hava Temizleyici: 29,999₺                

https://dreametech.com.tr/products/dreame-pm20 

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