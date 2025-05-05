Dreame ile Hem Evinizi Hem Saçınıza Bakım Zamanı

Zemin temizliğini tamamlayan paspaslar X50 Ultra Complete’in ana istasyonunda 80°C sıcak suyla hiçbir manuel müdahaleye gerek duymaksızın otomatik olarak temizlenir ve temizlenen paspaslar sıcak hava ile kendi kendine kurutulur. Bu otomatik temizleme işlemi belirli bir süre sonra paspasların yuvalandığı levhada kuru kir kalıntıları oluşturabilir ve kullanıcılar için istenmeyen bir manzara meydana gelebilir. AceClean™ DryBoard özelliği sayesinde X50 Ultra Complete robot süpürge bu kirin oluşmasını önler ve levhayı kendi kendini temizler. Bakteri Yok Etme Teknolojisi sayesinde paspas pedlerde oluşması muhtemelen bakterileri %99 oranında yok eden X50 Ultra Complete, bunun dışında otomatik solüsyon ve su dolumu ve 3.2L toz torbası ile 100 güne kadar otomatik toz boşaltma özellikleri, temizlik sürecini tamamen otomatikleştirerek size zaman kazandırır, efor sarfetmenizin önüne geçer.

200 Adet Nesneyi Tanımlar, Engelleri Gözden Kaçırmaz

3D yapılandırılmış ışık ve yapay zeka kullanımıyla X50 Ultra Complete, aralarında evcil 200 adete kadar nesne türünü etkileyici bir hassaslıkla tanır. Bu teknoloji, ayakkabı ve şarj kablosu gibi daha engellere güvenli bir şekilde yaklaşırken pil, çorap, bebek oyuncakları gibi küçük eşyaları algılayarak bunlardan kaçınmak için ayrıntılı bir 3D harita oluşturur.

Kutu İçeriğinde Zengin Aksesuar Kiti

Zengin bir aksesuar kiti ile satışa sunulan X50 Ultra Complete robot süpürge satın alan kullanıcılar, ürünle birlikte kutu içeriğinde bir adet yedek ana fırça, iki adet yedek yan fırça, üç adet yedek toz torbası, altı çift yedek paspas ped, bir adet yedek 1L temizlik solüsyonu, üç adet yedek toz kutusu filtresi sahibi oluyor. Bu sayede kullanıcılar standart kullanımda yaklaşık 1 yıl boyunca ek bir yedek parça-sarf malzeme satın alma ihtiyacı duymadan X50 Ultra Complete robot süpürgeyi kullanabiliyor.

Dreame X50 Ultra Complete satın almak için: https://dreametech.com.tr/products/dreame-x50-ultra-complete