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Dövmene Bakım Yapmadan Önce El Hijyeni Hakkında Bilmen Gereken 8 Şey

Dövmene Bakım Yapmadan Önce El Hijyeni Hakkında Bilmen Gereken 8 Şey

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.04.2024 - 00:03

Dövme, her ne kadar yapıldığında biraz acı verici olsa da sonrasında titiz bir bakımı da hak ediyor. Dövmenin uzun süre canlı kalabilmesi için el hijyeninin rolü oldukça kritik. Dövme yapımı ve bakım sürecinde el hijyenine dikkat etmek, hem estetik kaliteyi korumak hem de olası enfeksiyon riskini azaltmak açısından büyük önem taşıyor. El hijyeni hakkında bilmen gerekenler bu içerikte!

1. El temizliği büyük önem taşıyor.

Dövmene bakım yapmaya başlamadan önce ellerini yıkamak, dövme bölgesine kötü bakteri ve mikropların bulaşmasını engellemenin temel adımıdır. Dövme, hassas bir işlem olduğu için mikrop kapma riski oldukça yüksek.

2. Özellikle ellerimizi dezenfekte etmek oldukça önemli.

2. Özellikle ellerimizi dezenfekte etmek oldukça önemli.

Bu konuda antibakteriyel sıvı sabunlar hijyen konusunda güvenilirdir. Ellerinizdeki kötü bakterileri yok ederek dezenfekte etmeye yardımcı olur.

3. Kullandığın hijyen ürünleri büyük önem taşıyor.

Yoğun kimyasalların bulunduğu temizleme ürünlerini kullanmak dövmene zarar verebilir. Dövme bölgesini temizlemek için kullanacağın ürünün parfüm veya renklendirici içermemesi önemlidir.

4. Cildin hassas ise bu ürünlere ekstra önem vermelisin.

Hassas ciltlerde pek çok ürün tahriş yaratabilir. Farklı maddeler içerek bu ürünler, cildini zedeleyebilir. Bu yüzden hassas ciltler için geliştirilmiş ürünler kullanman yararına olacaktır.

5. El hijyeninde tırnak kesimi de önemli ayrıntılardan biri.

Tırnak altındaki kötü bakteri ve kirler, dövme bölgesine bulaşma riskini artırabilir. Tırnaklarını kısa tutmak ve tırnak altındaki kiri temizlemek, bu riski azaltmanın basit bir yolu olabilir.

6. Eline dövme yaptırıyorsan eldiven kullanmak, dövmeni ve cildini koruyabilir.

6. Eline dövme yaptırıyorsan eldiven kullanmak, dövmeni ve cildini koruyabilir.

Dövme yaptırdıktan sonra enfeksiyon kapmamak ve mikroplardan korunmak için eldiven giymek büyük önem taşıyor. Eline dövme yaptırdıysan mutlaka eldiven takman gerek. Eğer vücudunun başka bir yerine dövme yaptırdıysan, dövmene bakım yaparken de eldiven kullanabilirsin.

7. Pamuklu havlu yerine kağıt havlu kullanmalısın.

Dövme bölgesini temizledikten sonra kağıt havlu ile kurulamak, pamuklu havlu kullanmaktan daha iyidir. Pamuk lifleri, dövme bölgesine yapışabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.

8. Parfümsüz ve kokusuz nemlendirici kullanmalısın.

Dövme işleminden sonra dövme bölgesi normalden daha hassastır ve ekstra özen ister. O bölgeyi sık sık nemlendirmelisin.

Dövme sahibi olanların dövme temizliği ve bakımına başlamadan önce tercihi Activex'ten yana!

Dövmenin sağlıklı ve uzun ömürlü kalmasını sağlamak için dövme bakımı yapmadan önce el temizliğini iyi bir şekilde yapman çok önemli! Ee konu hijyen olduğunda da imdadına Activex yetişir! Activex antibakteriyel sıvı sabun kullanarak temiz ellerinle yaptığın dövme bakımı yeni dövmeni kötü bakterilerden uzak tutacak!