Dövmene Bakım Yapmadan Önce El Hijyeni Hakkında Bilmen Gereken 8 Şey

Dövme, her ne kadar yapıldığında biraz acı verici olsa da sonrasında titiz bir bakımı da hak ediyor. Dövmenin uzun süre canlı kalabilmesi için el hijyeninin rolü oldukça kritik. Dövme yapımı ve bakım sürecinde el hijyenine dikkat etmek, hem estetik kaliteyi korumak hem de olası enfeksiyon riskini azaltmak açısından büyük önem taşıyor. El hijyeni hakkında bilmen gerekenler bu içerikte!