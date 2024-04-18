Dövmene Bakım Yapmadan Önce El Hijyeni Hakkında Bilmen Gereken 8 Şey
Dövmene Bakım Yapmadan Önce El Hijyeni Hakkında Bilmen Gereken 8 Şey
Dövme, her ne kadar yapıldığında biraz acı verici olsa da sonrasında titiz bir bakımı da hak ediyor. Dövmenin uzun süre canlı kalabilmesi için el hijyeninin rolü oldukça kritik. Dövme yapımı ve bakım sürecinde el hijyenine dikkat etmek, hem estetik kaliteyi korumak hem de olası enfeksiyon riskini azaltmak açısından büyük önem taşıyor. El hijyeni hakkında bilmen gerekenler bu içerikte!
1. El temizliği büyük önem taşıyor.
2. Özellikle ellerimizi dezenfekte etmek oldukça önemli.
3. Kullandığın hijyen ürünleri büyük önem taşıyor.
4. Cildin hassas ise bu ürünlere ekstra önem vermelisin.
5. El hijyeninde tırnak kesimi de önemli ayrıntılardan biri.
6. Eline dövme yaptırıyorsan eldiven kullanmak, dövmeni ve cildini koruyabilir.
7. Pamuklu havlu yerine kağıt havlu kullanmalısın.
8. Parfümsüz ve kokusuz nemlendirici kullanmalısın.
Dövme sahibi olanların dövme temizliği ve bakımına başlamadan önce tercihi Activex'ten yana!
Dövmenin sağlıklı ve uzun ömürlü kalmasını sağlamak için dövme bakımı yapmadan önce el temizliğini iyi bir şekilde yapman çok önemli! Ee konu hijyen olduğunda da imdadına Activex yetişir! Activex antibakteriyel sıvı sabun kullanarak temiz ellerinle yaptığın dövme bakımı yeni dövmeni kötü bakterilerden uzak tutacak!