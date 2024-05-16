Dolandırıcılar O Rakamları Seviyor! ATM'lerde En Çok ve En Az Kullanılan Şifreler Belli Oldu
Dolandırıcılar O Rakamları Seviyor! ATM'lerde En Çok ve En Az Kullanılan Şifreler Belli Oldu
Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, ATM şifreleriyle ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
3.4 milyon pin şifresinin incelendiği araştırma sonrası kullanıcılara, 'Siber saldırılardan korunmak için basit şifrelerden kaçının' uyarısı yapıldı.
Kaynak: Daily Mail- Sözcü
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3.4 milyon banka kullanıcısının şifre alışkanlığını inceleyen bir siber güvenlik araştırmasının sonuçları paylaşıldı.
Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar halen çok yaygın bir şekilde kullanılan şifreleri ya da doğum günleri gibi çok kolay tahmin edilebilecek şifreleri seçiyor" dedi.
Araştırmaya göre en çok ve en az tercih edilen şifreler şu şekilde oldu👇
En çok kullanılan şifre kombinasyonları
1234
1111
0000
1212
7777
1004
2000
4444
2222
6969
En az kullanılan şifre kombinasyonları
8557
8438
9539
7063
6827
0859
6793
0738
6835
8093
Hackerların deneme yaparak şifreleri kırabildiğini söyleyen Moore, "Kullanıcılar dört haneli parolaların 10.000 olası kombinasyona sahip olduğunu unutmamalıdır, bu nedenle seçtiğiniz PIN konusunda dikkatli ve stratejik olun" ifadesini kullandı.
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