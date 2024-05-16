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Dolandırıcılar O Rakamları Seviyor! ATM'lerde En Çok ve En Az Kullanılan Şifreler Belli Oldu

Dolandırıcılar O Rakamları Seviyor! ATM'lerde En Çok ve En Az Kullanılan Şifreler Belli Oldu

Dolandırıcılık
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 10:54

Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, ATM şifreleriyle ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

3.4 milyon pin şifresinin incelendiği araştırma sonrası kullanıcılara, 'Siber saldırılardan korunmak için basit şifrelerden kaçının' uyarısı yapıldı.

Kaynak: Daily Mail- Sözcü

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3.4 milyon banka kullanıcısının şifre alışkanlığını inceleyen bir siber güvenlik araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

3.4 milyon banka kullanıcısının şifre alışkanlığını inceleyen bir siber güvenlik araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar halen çok yaygın bir şekilde kullanılan şifreleri ya da doğum günleri gibi çok kolay tahmin edilebilecek şifreleri seçiyor" dedi.

Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar halen çok yaygın bir şekilde kullanılan şifreleri ya da doğum günleri gibi çok kolay tahmin edilebilecek şifreleri seçiyor" dedi.

Araştırmaya göre en çok ve en az tercih edilen şifreler şu şekilde oldu👇

Araştırmaya göre en çok ve en az tercih edilen şifreler şu şekilde oldu👇

En çok kullanılan şifre kombinasyonları

  • 1234

  • 1111

  • 0000

  • 1212

  • 7777

  • 1004

  • 2000

  • 4444

  • 2222

  • 6969

En az kullanılan şifre kombinasyonları

  • 8557

  • 8438

  • 9539

  • 7063

  • 6827

  • 0859

  • 6793

  • 0738

  • 6835

  • 8093

Hackerların deneme yaparak şifreleri kırabildiğini söyleyen Moore, "Kullanıcılar dört haneli parolaların 10.000 olası kombinasyona sahip olduğunu unutmamalıdır, bu nedenle seçtiğiniz PIN konusunda dikkatli ve stratejik olun" ifadesini kullandı.

Hackerların deneme yaparak şifreleri kırabildiğini söyleyen Moore, "Kullanıcılar dört haneli parolaların 10.000 olası kombinasyona sahip olduğunu unutmamalıdır, bu nedenle seçtiğiniz PIN konusunda dikkatli ve stratejik olun" ifadesini kullandı.
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