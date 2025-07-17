DM Kutunuzu Hareketlendirecek 10 Hikaye Fikri
Birilerinin size yazması gerekiyorsa bu içerik tam size göre çünkü DM kutusuna düşen bir mesajın yolu muhakkak paylaşılan story'den geçer. Ama öyle bir story paylaşmak gerekir ki herkes hemencecik yazsın. İşte birbirinden iyi, mesaj attıran hikaye fikirleri bu içerikte. Hadi keşfedelim!
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1. Müzik paylaşımı
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2. Günbatımı
3. Film önerisi
4. Fit check
5. Kedi
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6. Kamera
7. Etkinlik
8. Yemek
9. Yol
10. Seyahat
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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