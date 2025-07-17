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DM Kutunuzu Hareketlendirecek 10 Hikaye Fikri

etiket DM Kutunuzu Hareketlendirecek 10 Hikaye Fikri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 10:02

Birilerinin size yazması gerekiyorsa bu içerik tam size göre çünkü DM kutusuna düşen bir mesajın yolu muhakkak paylaşılan story'den geçer. Ama öyle bir story paylaşmak gerekir ki herkes hemencecik yazsın. İşte birbirinden iyi, mesaj attıran hikaye fikirleri bu içerikte. Hadi keşfedelim!

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1. Müzik paylaşımı

1. Müzik paylaşımı

Eğer müzik zevkiniz uyuşuyorsa ortak dinlediğiniz bir grubun, kişinin şarkısını Spotify'dan hikayelere koyarak paylaşabilirsiniz. O şarkı özelse veya az biliniyorsa muhakkak yazacaktır!

2. Günbatımı

2. Günbatımı

Her günbatımı romantiktir... Öyle ki herkes günbatımlarını sever ve direkt ya beğeni gönderir ya da yazar. Bu da onun yazması için gayet yeterli bir sebep olabilir. Şöyle güzel ve renkleri ile kendine aşık edecek bir fotoğraf çekebilirsiniz!

3. Film önerisi

3. Film önerisi

Bir film izleyeceğim ama ne izlesem bilemiyorum tarzında bir hikaye paylaşıp üzerine de soru cevap butonunu ekleyebilirsiniz. Böylece o da kendi filmini önerebilir ve konuşmaya başlayabilirsiniz. Nerden baksanız çok iyi fikir!

4. Fit check

4. Fit check

Güzel bir kombinin açamayacağı kapı yoktur. Ayna karşısında öylesine kendinizi çekerek DM kutunuzu çılgınlar gibi doldurabilirsiniz çünkü gerçekten de güzel kombin ve şık bir duruş her kapıyı açar!

5. Kedi

5. Kedi

Kabul edelim kediler her kapıyı açıyor. Hem çok tatlılar hem de herkesin kedilere karşı inanılmaz bir zaafı var. İlla kedi olmasına gerek yok, şirin mi şirin bir köpeği, kirpiyi, kuşu veya bambaşka bir hayvanı da paylaşabilirsin!

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6. Kamera

6. Kamera

Bir kameranın içinden kendinizi çekebilir ve estetik bir görüntü oluşturabilirsiniz. Bir kişinin olduğu belli olsun ama kim olduğunu bilmeyelim. Biraz sır her şeyi çok farklı boyuta taşıyabilir ve kıskandırabilir.

7. Etkinlik

7. Etkinlik

Güzel bir konser veya etkinlik de çok iyi bir fikir olabilir özellikle ortak dinlediğiniz bir kişi, grup veya dj varsa bu hikayeden daha iyisi olamaz. Şöyle güzel bir parçayı videoya kaydedebilir ve bunu yayınlayabilirsiniz.

8. Yemek

8. Yemek

Tabii ki normal bir yemek değil. Şöyle güzel bir şekilde süslenmiş veya farklı bir yemek olabilir. Buradaki amaç farklı olması ki ardından hızlıca yazması. Merak uyandıralım, ne diye sorsun mesela! Öyle bir yemek paylaşmak gerekiyor.

9. Yol

9. Yol

Yol hikayeleri her zaman merak uyandırır... Eğer yoldan bir hikaye paylaşırsanız muhakkak birkaç kişi 'nereye' diye soracaktır. Gerçekten bu hikayenin hiç yanıt almadığı görülmemiştir, o kadar etkili!

10. Seyahat

10. Seyahat

Ya gittiğiniz bir ülkeden ya da havalimanından bir seyahat hikayesi paylaşabilirsiniz. Genellikle bu hikayeler merak uyandırır ve birilerinin yazmasını sağlar. Oldukça etkileyici ve basit!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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