Diyarbakır'da Defalarca Hırsızlık Yapan 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı
Diyarbakır'da Defalarca Hırsızlık Yapan 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı
Diyarbakır'da farklı mağazalarda farklı tarihlerde hırsızlık yapan 14 yaşındaki çocuk, 50'nci hırsızlığında yakalanarak gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Diyarbakır'da defalarca hırsızlık yapan ve her seferinde serbest bırakılan 14 yaşındaki A.G., 50'inci suçunda yakalanarak gözaltına alındı.
Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yapan hırsız, her seferinde polis tarafından tespit edilip adliyeye sevk edilmiş olsa da, daha önceki tüm duruşmalarında serbest bırakıldı.
Ancak son olayında, Yaşar Kemal Caddesi'nde bulunan bir mağazada yaptığı yankesicilik, mağaza çalışanları tarafından fark edildi ve polise bildirildi.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek detaylı bir inceleme başlattı. Mağaza ve caddenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de birçok hırsızlık olayına karışan A.G. olduğunu belirledi.
Kameralardan elde edilen görüntüler sayesinde A.G.'nin gidiş yönünü tespit eden polis ekipleri, kısa süre içinde düzenledikleri operasyonla genç hırsızı gözaltına aldı. A.G.'nin hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve polis tarafından yapılan 'Genel Bilgi Taraması' (GBT) sonucunda, A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığı belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., bu sefer mahkeme tarafından tutuklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda