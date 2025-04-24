Dışı Altın Sarısı, İçi Sulu ve Yumuşacık: Tavuğun En İddialı Hali!

Gerçek bir lezzet için özel marinasyon teknikleri, doğru kaplama ve kusursuz pişirme süresi bir arada uygulanmalıdır. Doyuyo, işte tam da bu aşamalarda fark yaratıyor.

Tavuklar, özel baharat karışımlarıyla zenginleştirilmiş marinasyon sürecinden geçiyor. Bu aşama etin iç kısmına kadar lezzetin derinlemesine işlemesini sağlarken mükemmel çıtırlığı yakalamak için geliştirilen özel kaplama formülü devreye giriyor. Çıtır tavuk, Doyuyo’nun geliştirdiği kaplama sayesinde fazla yağ çekmeden dışının kıtır kıtır, içinin sulu kalmasını sağlıyor.

Kaplama ve Kızartma Tekniğiyle Fark Yaratan Çıtır Tavuk

Çıtır tavuk dendiğinde akla gelen ilk detaylardan biri kaplamadır ve doğru kaplama sadece çıtırlık yaratmakla kalmaz lezzeti de büyük ölçüde etkiler.

Doyuyo, uzun süren denemeler sonucunda geliştirdiği özel karışımı ve baharat dengesine sahip kaplama formülü ile tavuklarını en ideal kıvama getiriyor. Hafif ama doyurucu, çıtır ama dişe sert gelmeyen, yağ çekmeyen ama yoğun lezzetini koruyan bu teknik her lokmada aynı mükemmel hissi sunuyor. Tavuğun yüksek ısıda ideal sürede kızartılması kaplamanın mükemmel şekilde pişmesini ve içerisinin kurumadan sulu kalmasını sağlıyor.

Tadını Doyuyo’da Çıtır Tavukla Çıkarın

Sade lezzetleri sevenler için klasik çıtır tavuk, baharatlı tatlardan hoşlananlar için ise özel baharatlarla harmanlanmış çıtır tavuk seçenekleri sunuluyor. Böylece her damak zevkine uygun bir lezzet alternatifi bulmak mümkün oluyor.