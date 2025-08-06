Denizlerin Gizli Kahramanları Tehlikede! Mercanlar Yok Olursa Neler Olur?

Belgesellerde görüp “Ne kadar güzel, ne kadar büyüleyici!” dediğimiz mercanlar aslında sadece göz kamaştıran renkleriyle değil, hayat kurtaran rolleriyle de hayranlık uyandırıyor. Deniz yaşamının yüzde 25'ine ev sahipliği yapan mercanlar on binlerce yıldır denizlerin derinliklerinde yaşıyor, binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor, iklim değişikliğine dair ipuçları barındırıyor, tüm ekosistemi sırtında taşıyor ve aslında hepimizin geleceği için hayati önemde görevler üstleniyor.

Ekosistemi ayakta tutan mercanlar, yaklaşık 400 farklı deniz canlısı türüne ev sahipliği yapıyorlar! Geçmişte yapılan bir araştırmada ise ölü bir sert mercan kolonisi içinde dahi tam 397 farklı türün yaşadığı tespit edilmiş!

İşte bu kadar değerli olan bu canlılar - evet, canlılar! - , günümüzde çok büyük bir tehdit altında; İklim değişikliği, deniz kirliliği, trol avcılığı, süs eşyası merakı, akvaryum ticareti ve daha nicesi yüzünden endemik siyah ve taş mercanlar her geçen gün yok oluyor. Peki, nesli tükenmekle karşı karşıya olan bu mercanları korumaz ve kaybedersek dünyamıza ne olur hiç düşündünüz mü?

Biz düşündük, gelin anlatalım…