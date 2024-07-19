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"Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" Projesiyle Denizimiz İçin Hayati Önem Taşıyan Deniz Çayırları Korunacak

"Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" Projesiyle Denizimiz İçin Hayati Önem Taşıyan Deniz Çayırları Korunacak

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.07.2024 - 12:05

'Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları' projesi ile İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde şamandıralar kullanılarak deniz çayırlarını koruyacak ve iklim değişikliğinin etkilerini izlenecek.

Öncelikle "Nedir bu deniz çayırı?" diye merak edenler için açıklayalım.👇

Öncelikle "Nedir bu deniz çayırı?" diye merak edenler için açıklayalım.👇

Deniz çayırı, fotosentez sonucu ürettikleri oksijeni suya vererek deniz canlılarına habitat, barınak ve üreme alanı görevinde bulunur.

Ülkemizde yaşayan deniz çayırlarından biri olan Posidonia oceanica, denizlerimizin akciğerleri olarak bilinen, kök, gövde ve yaprakları olan bir bitkidir. Oksijen üretir, karbon tutar ve birçok canlıya yaşam alanı sağlar. 

Ancak, tekne çıpaları, kirliliki kentsel-endüstriyel atıklar ve yasa dışı avcılık gibi sebeplerle yok olma tehdidi altındadır.

Projede ikinci etap olan şamandıralama aşamasına geçildi.

Projede ikinci etap olan şamandıralama aşamasına geçildi.

Bu kapsamda İstanbul Boğazı'nda ilk 2 şamandıra, ince deniz otu olarak da bilinen Zostera marina deniz çayırlarına ev sahipliği yapan Büyük Liman ve Beykoz-Sultaniye açıklarına yerleştirildi. 

Yine bu ay içinde, Posidonia oceanica deniz çayırı alanlarını içinde barındırdığı tespit edilen Marmara adaları bölgesindeki Paşalimanı Adası ile Narlı Köyü'ne, 8 araştırma şamandırası daha yerleştirilecek.

Deniz çayırlarının korunması için bölgedeki balıkçılar bilgilendirilecek.

Deniz çayırlarının korunması için bölgedeki balıkçılar bilgilendirilecek.

Bölgedeki balıkçıları ve tekne sahiplerini bilgilendirilmesi için üzerinde 'Denizlerin akciğerleri deniz çayırlarının araştırma şamandırasıdır. Lütfen zarar vermeyiniz' yazısı ile acil durumlar için telefon numarası bulunacak.

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Henüz ilk yıldan iki yeni deniz çayırı alanı keşfedildi.

Henüz ilk yıldan iki yeni deniz çayırı alanı keşfedildi.

Projenin yeni etabı için şamandıraların atıldığı bölgeler arasında yer alan Beykoz açıklarında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem ile TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Erdem, projenin henüz birinci yılında iki yeni deniz çayırı alanı keşfedildiğini, bunun oksijeni tükenmekte olan Marmara Denizi için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Öztürk ise projenin yeni aşamasında yerleştirilecek mapa ve şamandıralarla Marmara Denizi'nde sadece deniz çayırlarına koruma sağlamayacaklarını, aynı zamanda iklim değişikliğini izleyecek sistemleri de konumlandıracaklarını söyledi.

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın, küresel ısınmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Öztürk, 'Proje kapsamında şamandıralara yerleştireceğimiz sıcaklık ölçüm cihazlarıyla düzenli olarak elde edeceğimiz deniz suyu sıcaklığı verileri, iklim değişikliğinin etkilerini anlamamıza önemli katkılar sağlayacak. Şamandıraların bağlanacağı tonozların, zaman içinde Marmara Denizi'nde biten sübye ve kalamarlar için yaşam alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Ayrıca deniz çayırları alanlarına yerleştirilen bu mapa ve şamandıralarla bölgede yürütülen faaliyetlerde farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.' dedi.

Toplantının sonunda, deniz çayırlarının son durumu, su altı dronu ile katılımcılara canlı olarak izletildi.

Toplantının sonunda, deniz çayırlarının son durumu, su altı dronu ile katılımcılara canlı olarak izletildi.

Marmara Denizi'nde geçen yıl yeni Posidonia oceanica deniz çayırları yatakları bulduklarını ve bunların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayımladıklarını aktaran Öztürk, '5 bin metrekarelik 3 yeni alan, bu çiçekli bitkinin yeni yayılım alanı oldu. Bilindiği gibi bu çayırların son yayılım alanları Marmara Adaları. Buna ek olarak Aralık 2023 itibarıyla Marmara Adası, Avşa Adası, Erdek merkez ve köylerinde toplam 20 okulda 4 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisine denizlerimiz ve deniz çayırlarıyla ilgili eğitimler verdik.' diye konuştu.

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