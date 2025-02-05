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Cumhuriyet’in İlk Yüzyılının Müzikal Hazinesi: Müzik TR100 Satışta!

Cumhuriyet’in İlk Yüzyılının Müzikal Hazinesi: Müzik TR100 Satışta!

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Onedio Content - Onedio Editörü
05.02.2025 - 16:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren şekillenen zengin Türk müziğinin önemli örneklerini bir araya getirdiği Müzik TR100 projesini İstanbul Kitapçısı şubeleri ve bağımsız plak dükkânlarında satışa sundu.

Cumhuriyetimizin 100 yıllık mirası

Cumhuriyetimizin 100 yıllık mirası

Kültür ve sanat alanındaki öncü projeleriyle dikkat çeken Kültür AŞ, Türkiye’nin müzikal geçmişini geleceğe taşımak amacıyla Müzik TR100 projesini hayata geçirdi. Türkiye’nin müzikal tarihine ışık tutan bu özel proje, Cumhuriyet tarihinin kültürel evrimine tanıklık eden eserleri, plak, kaset CD ve dijital formatlarda sunarak müzikseverlere tarihi bir koleksiyon fırsatı sunuyor. Bu eşsiz koleksiyonla Türkiye’nin müzikal geçmişine dair kapsamlı bir yolculuğa çıkarken, Cumhuriyet’in ilk yüzyılına tanıklık eden müzikal eserlere sahip olabilirsiniz.

Detaylı ve özenli bir çalışmanın ürünü olan Müzik TR100 koleksiyon kutusu içinde, farklı boyutlarda 14 plak, 4 adet CD, 1 adet kaset, dijital dönemi yansıtan QR kod ve şarkıların hikâyelerini anlatan bir de katalog bulunuyor. Titizlikle yürütülen seçim sürecinin danışma kurulunda, müzik tarihine geçmişten günümüze derinlemesine hâkim gazeteci, televizyoncu ve araştırmacılar İzzet Öz, Cemal Ünlü, Derya Bengi, Murat Meriç, Gökhan Akçura, Aylin Güngör, Müjde Yazıcı Ergin, Hakan Dedeoğlu, Ekin Sanaç ve Cem Kayıran yer alıyor.

Müzik tutkunları ve koleksiyonerlere hitap eden bu özel projeyi, İstanbul Kitapçısı şubelerinden, seçkin plak dükkanlarından ve muziktr100.kultur.istanbul web sitesinden satın alabilirsiniz.

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