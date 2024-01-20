Çocukluğumuzda Severek İzlediğimiz Ünlü Aktörlerin Yıllar İçindeki Değişimi
Çocukluğumuzda Severek İzlediğimiz Ünlü Aktörlerin Yıllar İçindeki Değişimi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jenniferabid...
Bakalım çocukluğumuz aktörleri bugün neler yapıyormuş. Sizin de bildiğiniz benzer bir ünlü varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. İşte 2003 yılında Dakota Fanning.
Dakota hala bir oyuncu olarak kariyerine devam ediyor ve önümüzdeki yılda gelecek birden çok filmde bulunacak.
2. Karşınızda 2003 yılından Spencer Breslin.
Spencer da oyunculuk ve müzik kariyerine devam etti.
3. Yeşilçam'ın Ayşecik filmi ile ünlenen Zeynep Değirmencioğlu.
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Sadece 20 yaşındayken evlenen Zeynep Değirmencioğlu, şimdi bir kebap dükkanı işletiyor.
4. Holes isimli filmde oynayan Khleo Thomas.
Şimdi Khleo rap kariyerine ve oyunculuğa odaklanmaya devam ediyor.
5. Peter Pan filminden Jeremy Sumpter'ı hepimiz hatırlayacaktır.
Jeremy hala oyunculuğa devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde Holiday Harmony isimli bir filmde bulundu.
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6. Garip filmindeki Fatoş rölü ile hepimizi büyüleyen Ece Alton'u hatırlıyorsunuzdur.
Ece Alton şimdi oyunculuğu bırakmış kendi otelini işletiyor.
7. Bu da çocuk film yıldızı Joel Osment.
Kendisi filmlere bir süre ara verdikten sonra tekrar ekranlara geri döndü ve şimdi Pussy Island gibi yapım sürecinde olan birçok projede çalışıyor.
8. Bacaksız rolüyle ekranlarımızı aydınlatan Tuncay Akça.
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Günümüzde Tuncay Akça bir belediyede çalışıyor.
9. Gördüğünüz kişi 2003 yılından Sofia Vassilieva.
Sofia hala oyunculuk kariyerine devam ediyor ve önümüzdeki sene çıkacak bir proje için çalışıyor.
10. İşte 2003 yılından Khamani Griffin.
Khamani bir çocuk aktör olarak birçok projede bulunmuştu. Günümüzdeyse hala küçük çaplı projelerde bulunmaya devam ediyor.
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11. 2003 yılından Elle Fanning.
Elle çocukken bulunduğu rolleri dışında da birçok başarılı projeye imza attı. En son bulunduğu projelerden birisi ise The Great'idi.
12. Nickelodeon'dan hatırlayacağınız Miranda Cosgrove.
2021 yılında Miranda, Nickelodeon serisi olan iCarly'nin tekrar yapımında bulundu. Ne yazık ki şov sadece 3 sezon sonra iptal edildi.
13. Miranda'yla beraber School of Rock'da bulunan Maryam Hassan.
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Maryam artık bir şarkı yazarı ve şarkıcı. Şimdiyse Mayhrenate adını kullanıyor.
14. İşte Disney'in Camp Rock serisinden Alyson Stoner.
Günümüzde Alyson hem bir dansçı hem de bir podcast sahibi. Dear Hollywood isimli podcastında çocuk aktörlere karşı olan yanlış muameleyi konu alıyor.
15. Çocukluğumuzun aktörü Thomas Brodie-Sangster.
Thomas birçok başarılı projede yer aldı. Günümüzdeyse Hulu'nun The Artful Dodger serisinde başrol oynuyor.
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16. İşte 2003 yılından Olivia Olson.
Olivia bir şarkıcı. Ayrıca hepimizin bildiği Phineas and Ferb ve Adventure Time gibi çizgifilmlerde ses aktörü olarak da bulunmuştu.
17. Thomas ile beraber 2003 yılında Love Actually filminden Lulu Popplewell.
Lulu bir komedyen ve çocukken bulduğu filme ithafen "Actually, Actually" isimli bir komedi şovu bulunuyor.
18. Spy Kids serisinden hepimizin tanıdığı Daryl Sabara.
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Daryl, Ben 10'in seslendirmesinde bulunmasının yanı sıra aktörlükten oldukça uzaklaştı. Şimdiyse Meghan Trainor ile evliler ve iki çocukları var.
19. Yine aynı seriden Alexa PenaVega.
Alexa, Spy Kids'den sonra birçok projede yer aldı. Günümüzdeyse Carlos PenaVega'yla evliler ve 4'üncü çocuklarını bekliyorlar.
20. Son olarak, Spy Kids serisinden Emily Osment.
Emily, Hannah Montana'da Lilly karakterini oynamıştı ve birçok başarılı projede yer aldı.
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