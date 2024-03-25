Çocukların İngilizce Öğrenmesini Kolaylaştıracak 10 Popüler Şarkı
Çocukların İngilizce Öğrenmesini Kolaylaştıracak 10 Popüler Şarkı
Çocuklara İngilizce öğretmenin en keyifli yollarından birisi de şarkıları kullanmak. Popüler şarkıları çocuklar çok çabuk ezberleyebiliyor ve bu da dili duyarak öğrenmeyi sağlıyor. Bakalım neymiş o İngilizce şarkılar!
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1. Pharrell Williams - Happy
2. BTS (방탄소년단) Dynamite
3. Katy Perry - Roar
4. One Direction - What Makes You Beautiful
5. Taylor Swift - Shake It Off
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6. Katy Perry - Firework
7. Toy Story - You've Got a Friend in Me
8. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!
9. American Authors - Best Day Of My Life
10. Baby Shark Dance
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