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Çocukların İngilizce Öğrenmesini Kolaylaştıracak 10 Popüler Şarkı

etiket Çocukların İngilizce Öğrenmesini Kolaylaştıracak 10 Popüler Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 17:01

Çocuklara İngilizce öğretmenin en keyifli yollarından birisi de şarkıları kullanmak. Popüler şarkıları çocuklar çok çabuk ezberleyebiliyor ve bu da dili duyarak öğrenmeyi sağlıyor. Bakalım neymiş o İngilizce şarkılar!

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1. Pharrell Williams - Happy

2. BTS (방탄소년단) Dynamite

3. Katy Perry - Roar

4. One Direction - What Makes You Beautiful

5. Taylor Swift - Shake It Off

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6. Katy Perry - Firework

7. Toy Story - You've Got a Friend in Me

8. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!

9. American Authors - Best Day Of My Life

10. Baby Shark Dance

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