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Çocuklar Çocukluğunun Tadına Varırken Annelerin İçini Rahatlatacak 8 Hijyen Tüyosu

Çocuklar Çocukluğunun Tadına Varırken Annelerin İçini Rahatlatacak 8 Hijyen Tüyosu

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
23.04.2024 - 00:01

Çocukların yaptıkları bazen anneleri dehşete düşürebiliyor. Her türlü mikroplu ortamda eğlenebilen çocukları olan anneleri rahatlatacak bazı tüyolar var. Gelin anneleri rahatlatırken çocukların doyasıya eğlenmesini sağlayacak tüyolar nelermiş birlikte bakalım...

1. Çocuklara ilk olarak kişisel hijyene dikkat etmeyi öğretmek gerekiyor.

Tırnak kesmek, düzenli banyo yapmak, diş fırçalamak gibi kişisel hijyen uygulamaları çocuklara küçük yaşlardan itibaren öğretilmeli. Bunları öğrendikten sonra anneler çok daha rahat edebilirler. 💅

2. Hijyen denilince akla ilk el hijyeni geliyor. Annelerin içini rahatlatmak için çocukların el yıkama alışkanlığını kazanması gerekiyor.

Elleri temiz tutmak en önemlisi. Çocukları el yıkama alışkanlığını kazanınca annelerin içi çok daha rahat ediyor. Çocuklara tuvalet sonrasında, yemek öncesinde ve sonrasında, dışarıdan gelindiğinde ellerin yıkanması gerektiğini öğretmek gerek.

3. Anneler içlerini rahatlatmak için çocuklarının çantasına antibakteriyel sabun koymalı. 🧼

Çocuklar sürekli ellerini her yere sürme eğiliminde. Antibakteriyel ürünler çocukların ellerini devamlı dezenfekte etmesi için ideal ürünler. Bu yüzden yanlarında her zaman antibakteriyel sabun olursa anneler daha rahat olabilir.

4. Çocukların kazanması gereken hijyen davranışı ise dışarıdan gelir gelmez üstünü değiştirmek.

Çocuklar dışarının bütün pisliğini üzerinde getirdiğine anneler delirebiliyor. O yüzden çocukların ilk kazanması gereken alışkanlıklarından biri de dışarıda giydiği kıyafetlerini eve gelir gelmez değiştirmek.

5. Çocukların en sık kirlenen eşyaları oyuncaklarıdır herhalde.

Neredeyse çocukların her gün ellerinde olan oyuncaklar çok sık kirleniyor. Sık kirlendiği için oyuncakları sık da yıkamak gerekiyor. Oyuncakların sıklıkla yıkanması hem enfeksiyonu önlüyor hem de çocukların sürekli elledikleri eşyaların temiz kalmasını sağlıyor. 🧸

6. Çocukların yanında her zaman hijyenik ürünlerin olduğu bir paket olmalı!

İçinde peçete, ıslak mendil ve antibakteriyel sıvı sabun olan bir çanta ile çocuğunuz her an dışarıdaki mikrop ve bakterilere hazır olacak. 🦠 Bu paket ile çocuklar dışarıda vakit geçirirken annelerin içi daha rahat olacak!

7. Okula giden bir çocuğunuz varsa saç hijyeni iki kat önemli hale geliyor. 💇♀️

Okullarda hızlıca yayılan bit salgınını düşünerek çocukların saç hijyeninin sağlanması gerek. Bit salgınından çocukları korumanın yolu, bit önleyici ürünlerin çocukların üzerine takılması. Bu sayede bit korkusu olmadan anneler rahatça okula gönderebilir.

8. Çocuklar tuvalet alışkanlığını erken yaşta kazanıyor ama tuvalet alışkanlığı ile birlikte hijyen kurallarının da öğretilmesi gerek.

İster evde ister dışarıda çocuklar tuvalete gittiğinde kendi hijyenlerini sağlayabilmesi gerekiyor. Tuvalete kendi başına giden çocuklar tuvaletle ilgili hijyen kurallarını öğrenirse annelerin içi rahatlar.

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