Çocuklar Çocukluğunun Tadına Varırken Annelerin İçini Rahatlatacak 8 Hijyen Tüyosu
Çocuklar Çocukluğunun Tadına Varırken Annelerin İçini Rahatlatacak 8 Hijyen Tüyosu
Çocukların yaptıkları bazen anneleri dehşete düşürebiliyor. Her türlü mikroplu ortamda eğlenebilen çocukları olan anneleri rahatlatacak bazı tüyolar var. Gelin anneleri rahatlatırken çocukların doyasıya eğlenmesini sağlayacak tüyolar nelermiş birlikte bakalım...
1. Çocuklara ilk olarak kişisel hijyene dikkat etmeyi öğretmek gerekiyor.
2. Hijyen denilince akla ilk el hijyeni geliyor. Annelerin içini rahatlatmak için çocukların el yıkama alışkanlığını kazanması gerekiyor.
3. Anneler içlerini rahatlatmak için çocuklarının çantasına antibakteriyel sabun koymalı. 🧼
4. Çocukların kazanması gereken hijyen davranışı ise dışarıdan gelir gelmez üstünü değiştirmek.
5. Çocukların en sık kirlenen eşyaları oyuncaklarıdır herhalde.
6. Çocukların yanında her zaman hijyenik ürünlerin olduğu bir paket olmalı!
7. Okula giden bir çocuğunuz varsa saç hijyeni iki kat önemli hale geliyor. 💇♀️
8. Çocuklar tuvalet alışkanlığını erken yaşta kazanıyor ama tuvalet alışkanlığı ile birlikte hijyen kurallarının da öğretilmesi gerek.
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