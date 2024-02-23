Çiftçi 42 Dönüm Ispanak Satılmayınca Ücretsiz Dağıtmaya Başladı

'Farklı sektör dışında tarım ve hayvancılıkla da uğraşıyorum. Ata, dededen kalma topraklarımızı işliyoruz. Bu sene birçok ürün ektiğimiz gibi, 150 dönüm kadar da bir ıspanak ekmiştik. 3- 4 parçadaydı, 3 parçasını sattık, bu parçamız 42 dönüm, satamadık. Sürüp toprak edecektik Toprak etmek yerine halkımız faydalansın işte, bir garibanın sofrasına girsin, bir vatandaşımızın nafakası çıksın o gün. Ona karar verdik. Toprak etmek yerine, toprağa geri çevirmek yerine, vatandaşımıza sebil ettiğimizi duyurduk sosyal medya hesaplarından, sağolsun arkadaşlar yardımcı oldular. Yerine yeni ürün ekeceğiz kısa zaman içerisinde yer fıstığı yada mısır. O yüzden sebil ettik tarlamızı.'