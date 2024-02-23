Çiftçi 42 Dönüm Ispanak Satılmayınca Ücretsiz Dağıtmaya Başladı
Çiftçi 42 Dönüm Ispanak Satılmayınca Ücretsiz Dağıtmaya Başladı
Osmaniye'de 42 dönüm ıspanağı satamayan çiftçi, vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir çiftçi, satamadığı 42 dönüm ıspanağı halka ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Bu durum, özellikle bu yıl ilk kez ıspanak tüketme fırsatı bulacak olan köylüler tarafından sevinçle karşılandı.
Ispanakları dağıtmaya karar veren çiftçi Buğrahan Çulla, "Toprak etmek yerine halkımız faydalansın işte, bir garibanın sofrasına girsin, bir vatandaşımızın nafakası çıksın o gün. Ona karar verdik." dedi.
Çiftçi tarafından bedava dağıtılan ıspanak, köylüler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
İsmet Göçer isimli bir köylü, "Ispanağı geldik topladık, dikenden burayı halka açandan Allah razı olsun. Ispanak, ıspanak topu piyasada 10 lira diye biliyorum. Arabamın bagajını doldurdum. Buradan Karatepe, Kızyusuflu köyüne götürüp sağa sola, kolu komşuya dağıtacağım. Onlardan da alırlar sevabını. Ne kadar dağılırsa o kadar sevap alır" dedi.
Salim Güler isimli bir başka köylü ise, "Vallahi alamıyoruz inan, köylüyüz ama alamıyoruz. Biz de duyduk paylaşım yapmışlar. Biz de şu an amca dayı olarak geldik. Allah razı olsun başka daha ne diyelim, bir köylü olarak." şeklinde konuştu.
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Köyde yaşayan başka bir vatandaş olan Gümüş Ümit, bu yıl ilk defa ıspanak yiyeceğini söyledi.
Sevim Akgöllü isimli bir başka köylü ise, "Ispanak pazarda çok pahalı, burada bedava. Ben de toplamaya geldim. Sağ olsun Allah razı olsun ekene, biçene. Börek yapacağım ondan sonra yoğurtlamasını yapacağım, kavurmasını yapacağım" dedi.
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bedava olunc abizim halk sevinir ama orda ne emek var yazik ciftciye.bedava olacagina herkes 5 lira cerse gene biraz zarari karsilanir