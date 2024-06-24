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Cannes’da Karaca İmzası: Red Carpet Collection

Cannes’da Karaca İmzası: Red Carpet Collection

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Onedio Content - Onedio Editörü
24.06.2024 - 11:55

Karaca, her yıl dünyanın dört bir yanından sinema sektörünün en ünlü isimlerini bir araya getiren Cannes’da, yine özgün bir yaklaşımla yerini aldı. Festivalin özünü oluşturan film gösterimlerinde ve sosyal etkinliklerde, Karaca'nın zarafet dolu detaylarla zenginleştirdiği servis anlayışı ve ürünleri sayesinde konuklar Türk kültürünün eşsiz misafirperverliğini deneyimledi.

Kültürümüz ve köklü geleneklerimizle bağlantılı olan ve uluslararası alanda da büyük ilgi gören, Türk kahvesi kültürünü korumayı hedefleyen Karaca, bu yıl da Cannes'ta konuklarına özel olarak hazırladığı Türk kahve makinesi ile eşsiz tatlar sundu. Bu özel makinenin yanı sıra, yenilikçi tasarımları ile bilinen Karaca, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren, estetik ve fonksiyonel ürünleri ile festivalin ilgi odağı olmayı başardı.

Festival kapsamında düzenlenen özel etkinliklerde dünya yıldızlarıyla birebir etkileşimde bulunma fırsatı elde eden ve Türkiye'nin kültürel zenginliklerini gururla temsil eden Karaca, Red Carpet Collection ile tüm katılımcılara lüks bir deneyimin kapılarını araladı. Ayrıcalıklı koleksiyonda yer alan fincan takımı gibi ürünler, fonksiyonelliğin yanı sıra estetiğin de ön planda tutulduğu tasarım anlayışıyla göz kamaştırdı.

Bu önemli festival vesilesiyle küreselleşme sürecini sürdüren ve global bir marka olma yolunda ilerleyen Karaca, Türk kültürünün izleri ile uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. The Golden Globe (Altın Küre) ve Cannes’da sunulan doğaçlama ikramlar, Karaca'nın küresel piyasada Türk markaları arasında önde gelen bir temsilci olma yolculuğunda kilit bir rol oynuyor.

Geleneksel Türk kültürünün tasarım trendlerine yansıması: Karaca

Geleneksel Türk kültürünün tasarım trendlerine yansıması: Karaca

Günümüzün hızla değişen trendlerine ayak uyduran Karaca, yaşam ve ev ürünleri konusunda sunduğu geniş ürün yelpazesi ve orijinal tasarımlarıyla, kültürel değerleri yurt dışına taşırken, yenilikçi ve çağdaş bir bakış açısı sunmayı da ihmal etmiyor. Cannes'da gerçekleştirilen bu gösterişli sergi, aynı zamanda Karaca'nın geleneksel ve modern unsurları bir arada sunma becerisini gözler önüne sererek; markanın global vizyonunu ve ürünlerinin kalitesini bir kez daha kanıtlıyor.

Cannes gibi uluslararası bir platformda sergilenen her bir parça, Karaca'nın yüksek standartlarını yansıtmanın yanı sıra markanın dünya çapında kabul gördüğünün bir göstergesi oluyor. Sergilenen her üründe, detaylara gösterilen özen ve kalite anlayışı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılandığı için marka da global pazarda Türk tasarımının ve kalitesinin bilinirliğini daha da artırmayı başardı.

Ev ve yaşam alanlarına dahil olduğu her noktada estetik ve fonksiyonu buluşturan Karaca, Cannes’da da Hollywood sinema sektörünün seçkin isimleri ile buluşarak Türkiye'nin kültürel mirasını dünya sahnesinde başarıyla temsil ederken, aynı zamanda konuklarda benzersiz bir iz bırakıyor. Karaca'nın Türk kültürünün sıcaklığını ve misafirperverliğini öne çıkarmayı hedeflediği Red Carpet koleksiyonu, eşsiz sunumuyla dünya çapında uyandırdığı ilgili korumaya devam edecek gibi görünüyor.

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