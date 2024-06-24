Cannes’da Karaca İmzası: Red Carpet Collection

Karaca, her yıl dünyanın dört bir yanından sinema sektörünün en ünlü isimlerini bir araya getiren Cannes’da, yine özgün bir yaklaşımla yerini aldı. Festivalin özünü oluşturan film gösterimlerinde ve sosyal etkinliklerde, Karaca'nın zarafet dolu detaylarla zenginleştirdiği servis anlayışı ve ürünleri sayesinde konuklar Türk kültürünün eşsiz misafirperverliğini deneyimledi.

Kültürümüz ve köklü geleneklerimizle bağlantılı olan ve uluslararası alanda da büyük ilgi gören, Türk kahvesi kültürünü korumayı hedefleyen Karaca, bu yıl da Cannes'ta konuklarına özel olarak hazırladığı Türk kahve makinesi ile eşsiz tatlar sundu. Bu özel makinenin yanı sıra, yenilikçi tasarımları ile bilinen Karaca, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren, estetik ve fonksiyonel ürünleri ile festivalin ilgi odağı olmayı başardı.