Çanakkale'nin Vazgeçilmez Aşkı Sardalya Balığı Hakkında Her Balıkseverin Bilmesi Gereken 9 Bilgi
Çanakkale'nin Vazgeçilmez Aşkı Sardalya Balığı Hakkında Her Balıkseverin Bilmesi Gereken 9 Bilgi
Çanakkale sardalyası hakkında duyup şaşıracağınız ve sizi daha çok sardalya tüketmeye itecek bilgiler derledik!
1. Dünya çapında sevilerek tüketilen ve lezzetli bir deniz ürünü olarak kabul gören Çanakkale sardalyası, içerdiği besin değerleri ile de pek çok yönden insan sağlığına büyük katkı sağlar.
2. Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'nda yaşayan sardalya, av sezonu olan Eylül ile Nisan ayları arasında direkt denizden soframıza gelirken, mevsimi olmadığında da konserve olarak tüketilebilmektedir.
3. İçerdiği vitamin ve minerallerle insan sağlığı açısından en önemli deniz ürünlerinin başında yer alan Çanakkale sardalyası, Omega 3 içeren besinler listesinde ilk sıralarda yer alır.
4. Protein bakımından da oldukça zengin olan Çanakkale sardalyası B12 ve D vitamini ile kalsiyum ve selenyum içerir.
5. Sardalya beyin sağlığı için en uygun fiyatlı ve güçlü yiyeceklerden biridir. İnanılmaz bir iltihap önleyici, Omega-3 kaynağı ve yaşlanmayla ilişkili hafıza kaybı ve bilişsel sorunlara karşı koruyucu.
6. İngiltere’de 798 katılımcıyla yapılan bir araştırmada depresyon ölçeği kullanılarak bir anket yapıldı ve katılımcılara Akdeniz diyeti uygulandı. Araştırmaya göre balık tüketimi arttıkça depresyon riskinin %44 azaldığı tespit edildi.
7. Dardanel'in Çanakkale sardalyası, dünyada beslenme trendlerini takip eden kişiler tarafından beğenilmiş ve besin öneri listelerinde üst sıralarda yer almıştır. Yöreye özgü coğrafi koşulların avantajı ile şekillenen bu sardalya, kalitesiyle ön plana çıkmaktadır.
8. Çanakkale sardalyasının taze ve konserve halinde tüketimi çok yüksektir. Denizlerimizde mevcut balıklar arasında en lezzetlilerindendir.
9. Çanakkalelilerin asma yaprağında yaptığı sardalya geleneksel bir yöntem olup sadece bu bölgede yapılmaktadır.
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