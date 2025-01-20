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Çanakkale'nin Vazgeçilmez Aşkı Sardalya Balığı Hakkında Her Balıkseverin Bilmesi Gereken 9 Bilgi

Çanakkale'nin Vazgeçilmez Aşkı Sardalya Balığı Hakkında Her Balıkseverin Bilmesi Gereken 9 Bilgi

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Onedio Content - Onedio Editörü
20.01.2025 - 17:09

Çanakkale sardalyası hakkında duyup şaşıracağınız ve sizi daha çok sardalya tüketmeye itecek bilgiler derledik!

1. Dünya çapında sevilerek tüketilen ve lezzetli bir deniz ürünü olarak kabul gören Çanakkale sardalyası, içerdiği besin değerleri ile de pek çok yönden insan sağlığına büyük katkı sağlar.

1. Dünya çapında sevilerek tüketilen ve lezzetli bir deniz ürünü olarak kabul gören Çanakkale sardalyası, içerdiği besin değerleri ile de pek çok yönden insan sağlığına büyük katkı sağlar.

2. Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'nda yaşayan sardalya, av sezonu olan Eylül ile Nisan ayları arasında direkt denizden soframıza gelirken, mevsimi olmadığında da konserve olarak tüketilebilmektedir.

2. Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'nda yaşayan sardalya, av sezonu olan Eylül ile Nisan ayları arasında direkt denizden soframıza gelirken, mevsimi olmadığında da konserve olarak tüketilebilmektedir.

3. İçerdiği vitamin ve minerallerle insan sağlığı açısından en önemli deniz ürünlerinin başında yer alan Çanakkale sardalyası, Omega 3 içeren besinler listesinde ilk sıralarda yer alır.

3. İçerdiği vitamin ve minerallerle insan sağlığı açısından en önemli deniz ürünlerinin başında yer alan Çanakkale sardalyası, Omega 3 içeren besinler listesinde ilk sıralarda yer alır.

4. Protein bakımından da oldukça zengin olan Çanakkale sardalyası B12 ve D vitamini ile kalsiyum ve selenyum içerir.

4. Protein bakımından da oldukça zengin olan Çanakkale sardalyası B12 ve D vitamini ile kalsiyum ve selenyum içerir.

Ayrıca içeriğindeki önemli vitaminler sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olduğu gibi, uzun süre tok tutma özelliği sayesinde sağlıklı kilo verilmesinde de önemli rol oynar.

5. Sardalya beyin sağlığı için en uygun fiyatlı ve güçlü yiyeceklerden biridir. İnanılmaz bir iltihap önleyici, Omega-3 kaynağı ve yaşlanmayla ilişkili hafıza kaybı ve bilişsel sorunlara karşı koruyucu.

5. Sardalya beyin sağlığı için en uygun fiyatlı ve güçlü yiyeceklerden biridir. İnanılmaz bir iltihap önleyici, Omega-3 kaynağı ve yaşlanmayla ilişkili hafıza kaybı ve bilişsel sorunlara karşı koruyucu.

6. İngiltere’de 798 katılımcıyla yapılan bir araştırmada depresyon ölçeği kullanılarak bir anket yapıldı ve katılımcılara Akdeniz diyeti uygulandı. Araştırmaya göre balık tüketimi arttıkça depresyon riskinin %44 azaldığı tespit edildi.

6. İngiltere’de 798 katılımcıyla yapılan bir araştırmada depresyon ölçeği kullanılarak bir anket yapıldı ve katılımcılara Akdeniz diyeti uygulandı. Araştırmaya göre balık tüketimi arttıkça depresyon riskinin %44 azaldığı tespit edildi.

7. Dardanel'in Çanakkale sardalyası, dünyada beslenme trendlerini takip eden kişiler tarafından beğenilmiş ve besin öneri listelerinde üst sıralarda yer almıştır. Yöreye özgü coğrafi koşulların avantajı ile şekillenen bu sardalya, kalitesiyle ön plana çıkmaktadır.

7. Dardanel'in Çanakkale sardalyası, dünyada beslenme trendlerini takip eden kişiler tarafından beğenilmiş ve besin öneri listelerinde üst sıralarda yer almıştır. Yöreye özgü coğrafi koşulların avantajı ile şekillenen bu sardalya, kalitesiyle ön plana çıkmaktadır.

Dardanel’in uluslararası standartlarda üretim yapması ve yurt dışına da ihraç etmesi, sardalyanın dünya çapında tanınmasına katkı sağlamıştır.

8. Çanakkale sardalyasının taze ve konserve halinde tüketimi çok yüksektir. Denizlerimizde mevcut balıklar arasında en lezzetlilerindendir.

8. Çanakkale sardalyasının taze ve konserve halinde tüketimi çok yüksektir. Denizlerimizde mevcut balıklar arasında en lezzetlilerindendir.

Izgarası, buğulaması, kâğıtta veya asma yaprağında kebabı, tuzlaması yapılır ama aslen mangal ve ızgara için ideal bir balık türüdür.

9. Çanakkalelilerin asma yaprağında yaptığı sardalya geleneksel bir yöntem olup sadece bu bölgede yapılmaktadır.

9. Çanakkalelilerin asma yaprağında yaptığı sardalya geleneksel bir yöntem olup sadece bu bölgede yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra iç organlarıyla birlikte ızgara yapılan sardalya yine Çanakkale’ye özgü bir tüketim alışkanlığıdır.

Çanakkale’nin nefis sardalyası Dardanel güvencesiyle sizinle. Lezzetinde, pişirme derdi olmadan!

Çanakkale’nin nefis sardalyası Dardanel güvencesiyle sizinle. Lezzetinde, pişirme derdi olmadan!

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