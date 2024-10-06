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Burcuna Göre 7 Ekim Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 7 Ekim Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
07.10.2024 - 00:27

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 7 Ekim Pazartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, bir duraklama dönemine girdiğini görüyorum. İlişkinde her şey normal akışında ilerliyor. Eğer bekarsan, bugünlerde tanışacağın yeni bir insan olmadığını görüyorum.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, uzun zamandır hayalini kurduğun bir şeyin gerçekleştiğini görüyorum. Partnerin seni sürpriziyle şaşırtacak. Öte yandan bekarsan, hayatında yeni bir tempoya giriş yapacağını görüyorum.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, duygularında bir yavaşlama var sanki. İlişkin olsa da olmasa da bugünü kendini ayırmak istediğini ve diğer insanlardan uzaklaşmak istediğini görüyorum. Bence bir süre bu şekilde yalnız kalmak sana iyi gelecektir.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugünlerde ilişkini bir sonraki seviyeye taşımak gibi planların olabilir. Bence, aileni büyütmek, evlenmek veya çocuk sahibi olmak için uygun bir zaman. Ayrıca bekar bir Koç bucuysan, aşkı bulacağını da müjdeleyim!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, tesadüfi bir tanışma gerçekleşebilir. Bu tanışmanın ardından, tanıştığın kişi yavaş yavaş hayatında bir yer edinmeye başlayacak. Bana soracak olursan aşkta şansın bugünden itibaren dönüyor.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, kendini derin düşünceler içinde bulacaksın. Duygularından emin olmak için bazı sorular sorabilirsin kendine. Kalbinin vereceği cevabı ise ben de partnerin de merak ediyoruz...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Haftaya huzur dolu bir başlangıç yapıyorsun. Partnerinle huzur dolu dakikalar geçirebilirsin. Yalnız dikkat et, huzurunuzu üçüncü kişiler bozmasın. Nazara gelme ihtimaliniz çok fazla.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, ikili ilişkilerinde bir durulma dönemine giriyorsun. Sevgilinle herhangi bir gelişme yaşadığınızı görmüyorum. Ne olumlu ne de olumsuz. Ayrıca bekar Aslan burçlarımın kafasında kimseye yer olmadığını görüyorum...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugünden itibaren, kontrolü biraz bırakman gerekiyor. Akışına bırakarak ilişkilerindeki problemlerin de çözülmesini sağlayacaksın. Ayrıca kendini biraz rahatlattığında aşkın seni bulacağını görüyorum.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün sevgilinle ufak bir tartışma içine girebilirsin. Fakat bu tartışma, ilişkinize dair bir şeyleri fark etmenizi sağlayacak. Artık 'ya tamam ya devam' diyeceksiniz. Bu tartışmanın sonucunda aldığınız karar ise sizin için en hayırlısı olacak.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Aşk hayatında dönüşümler olan burçlar arasındasın. Bence mevcut ilişkinde bazı sorunlar görüyorsan, daha fazla ileri götürmemelisin bu ilişkiyi. Öte yandan bir ilişkin yoksa yakında tanışacağın kişiyle güzel bir birlik kuracağını görüyorum.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, bazı iletişim sorunları yaşayacağını görüyorum. Sevgilinle aranda bazı gergin anlar yaşanabilir. Neyse ki tartışmaya dönmeyecek bu anlar. Öte yandan bekar Yay burçlarımın hayatında bir geriye dönüş görüyorum. Geçmişte hoşlandığın kişiden bir mesaj alabilirsin...

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