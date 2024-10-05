Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 6 Ekim Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 6 Ekim Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 22:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 6 Ekim Pazar aşk falına beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün gündeminde en çok özgürlük olduğunu görüyorum. Artık tabularını yıkıyor ve kimin ne dediğini umursamadığın bir döneme giriyorsun. Bu süreçte kalbinin sana doğru yolu göstereceğini biliyorum.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Son günlerde senin hayalperest ve başına buyruk olduğunu görüyorum. Bence iç dünyanda bir farklılığa gidiyorsun. Bugüne kadar yaşadıkların artık senin gözünü açmış. İlişkinde de artık çok daha güvenli adımlar atıyorsun.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün sende bir plansızlık seziyorum. Pazar gününün rahatlığı sinmiş üzerine. Tam da miskin miskin takılırken sürpriz bir plandan haberin olacak. Bu plana dahil olduğunda ise yepyeni bir insanla tanışacaksın. Düşük enerjiyle başladığın günün, harika bir şekilde sonlanacak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün kendine yeni bir yol çizmek üzeresin. Bence mevcut ilişkinde bir değişikliğe gidebilirsin. Bu değişiklik, hayatının diğer alanlarını da olumlu etkileyecek. Eğer bir ilişkin yoksa her an karşına çıkacak yakışıklı mı yakışıklı, güzel mi güzel kişiye hazır ol.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün sezgilerine güvenmelisin. Hatta gece gördüğün rüyayı bir düşün. Gerçek olabilir gibi geldi bana. Sanki kendini yeni bir aşkın kollarında bulacaksın gibi. Bu aşkın seni uzun bir yolculuğa çıkartacak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün farklı düşüncelerin içinde kaybolduğunu görüyorum. İlişkini sorguluyor, kendini sorguluyor, duygularından bir türlü emin olamıyorsun. Bence bugün, kesin bir karara varmamalısın. Şöyle birkaç gün geçsin, sakinleştikten sonra alacağın kararlar daha sağlıklı olacaktır.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün duygusal anlamda biraz güçsüz olabilirsin. Sevgilinin söylediği en ufak şeyi üzerine alınıp trip atabilirsin. Daha sonra bunları fark ettiğinde kendini zayıf olmakla suçlasan da bence bunu yapmamalısın. Duygularını sonuna kadar yaşamaya hakkın var!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, aslında uzun süredir ısrar ettiğin konularda ne kadar haklı olduğunu göreceksin. Mesela, sevgilini uyardığın bir konuda haklı çıkacaksın. Fakat aslında haklı olmak istemeyeceksin. Bana kalırsa, yüreğinin derinlerinden gelen hislerine kulak vermelisin.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün bazı kavuşmalar yaşanıyor. Uzun süredir beklediğin aşkına, yıllardır hiç tatmadığın duygulara bugün kavuşabilirsin. Fakat uzun bir süre bekleyip de kavuşunca 'bu muydu yani?' deme ihtimalin var. Kısacası, bazı hayallere kavuşmak değil, onları düşlemek daha güzeldir...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bu hafta iş yerindeki okulunda problemlerden kendine vakit ayırmamışsın. Haliyle gerçek mutluluğun da ne olduğunu unutmuşsun. Bugün, sevdiklerinle bir plan yapabilirsin. Sevdiğin kişinin yanında olması sana çok iyi gelecek. Bekar terazi burçlarımın ise yapılan bu planda yeni bir kişiyle tanışacağını düşünüyorum.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün öfke patlamalarına dikkat etmelisin. Uzun süredir içine attığın duygular artık patlama noktasına gelmiş. Karşındakini kırmamak için hep susmuşsun. Fakat sana karşı yapılan o son hareket, sabrını taşırdı artık. Bence inceldiği yerden kopmalı bazı şeyler...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Her an eski aşkların gündeme gelebileceğini görüyorum. Bu kişilerle yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin. Bence denemekten zarar gelmez. Belki bu sefer mutluluğu bulursunuz?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın