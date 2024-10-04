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Burcuna Göre 5 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 5 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
04.10.2024 - 20:32

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 5 Ekim Cumartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, romantik ilişkinde sadakat ve bağlılığın ön planda olacak. Partnerinin de olaylara senin gibi bir tepki vermesini bekliyorsun. Fakat duyguların incinebilir. Eğer bekarsan, kendini gerçek aşkın kollarında bulman ise an meselesi.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, uzun mesafeli ilişkilerin seni yorduğunu hissediyorsun. Tüm sevdiklerinin yanında olmasını, onların varlıklarını hissetmek istiyorsun. Ani bir kararla şehir değişikliği, ülke değişikliği gündemine gelebilir. Fakat böyle büyük kararlarda ani duygularla hareket etmemek önemlidir.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, sakin ve huzurlu kalacağın bir ortam istiyorsun. İlişkinde yaşadığın dalgalanmalar seni bi' hayli yormuş. Tartışmaların geride kaldığı bir atmosfere ihtiyacın var. Bence bu noktada biraz yalnız kalsan her şey çözülecek. Eğer bekarsan, bugünlerde ciddi ilişki düşünmemende fayda var.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, güvenini sarsan bazı olaylar yaşayabilirsin. Senin güvenini kazanmak ise en zor şeylerden biri. Bilen bilir, seni bir kaybedince geri dönüşü yoktur. Bunu göze alanlara ise gereken cevabı vereceğini biliyorum. Eğer bekarsan, bugün gireceğin yeni bir ortamda dikkatini çekecek birisi olduğunu müjdelemek isterim. Bu kişiyle ortak bir arkadaşınız sayesinde tanışacaksınız.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, ilişkiler konusunda ciddi düşüncelere dalacaksın. Mevcut bir ilişkin varsa bu ilişkinin nereye gittiğini sorgulayabilirsin. Eğer yoksa, ilk tanıştığın kişiyle evlilik yoluna gitmeyi bile düşünebilirsin. Aman diyeyim, acele işe şeytan karışır!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, romantik anlamda bir durgunluk dönemindesin. İlişkin olsun olmasın, aşk hayatında pek bi yenilik yok. Doğrusunu söylemek gerekirse zihinini de bu konularla pek meşgul etmiyorsun. Bence iyi yapıyorsun. Her şey zamanı gelince olacaktır zaten.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde içinden bir ses konfor alanından çıkmanı söylüyor. Uzun süredir kalbinin kapılarını kapatmış ve kimseyi içeri almamışsın. Fakat böyle giderse aşka tamamen küseceksin. İçinden gelen o sese kulak verdiğinde ise gerçek mutluluğu bulman an meselesi.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, bekar Aslan burçlarımın duygularının ve arzularının çok güçlü olduğunu görüyorum. Hayatında birinin olmasını, seni bebeği gibi sevmesini istiyorsun. Belki anlık heveslere kapılıp yanlış kişiyi radarına alabilirsin. Sonunda kalbin kırılabilir.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, neden bilmiyorum ama duygularını bastırma eğilimindesin. İç dünyana çekilmiş, en sevdiğin insanı bile etrafında istemiyorsun. Eğer bu şekilde yalnız kalmak sana iyi gelecekse, tadını çıkar. Fakat fazla uzatmanı tavsiye etmem. Bekar Başak burçlarımın ise bugünlerde yeni taliplerine hazır olmasını tavsiye ederim!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Artık aile kurmanın zamanı geldi Terazi. Bugün Teraziler için aşk ve evlilik vakti diyebiliriz. Hayatındaki kişinin senin için doğru insan olduğunu biliyorum. Tabii bekar Terazilerin de en kısa zamanda bu insanla tanışacağını müjdeleyim!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Sen kafanda kurmuşsun bunları Akrep! Aslında sevgilinin gözü senden başkasını görmüyor. Fakat kıskançlık damarına bi' hayli basılmış sanki. Bence anlayıp dinlemeden harekete geçmemelisin.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, büyük kavuşmaların yaşandığını görüyorum. Sevgilinle uzun bir aradan sonra romantizm dolu bir gün geçiriyorsunuz. Eğer bekarsan, eski sevgilinden bir mesaj alabilirsin. Bu durum oldukça hoşuna gidecek ve yelkenleri suya indireceksin. Konuşulmamış duyguların açığa çıkmasıyla, bunun da bir kavuşma olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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