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Burcuna Göre 4 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 4 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
03.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 4 Ekim Cuma aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün partnerinle aynı görüşleri paylaşmadığını göreceksin. Bu sebeple aranızda bir tartışma çıkabilir. Fakat sinirlerine hakim olmanda fayda var. Bu tartışmada kazanan ya da kaybeden yok. Önemli olan birbirinizin fikirlerine saygı göstermeniz.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, yolculukların ön plana çıktığı bir gün olacak. Hafta sonunu şehirden uzakta geçirmek isteyebilirsin. Partnerini bugün romantik ve heyecan dolu planlarına dahil etmeyi dene. Eğer bir partnerin yoksa, bu tatilden gönlü boş döneceğini düşünme!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün haftanın yorgunluğunu atmak isteyeceğin bir gün. Kendi kendine kalmak isteyebilirsin. Fakat hayat buna izin vermeyecek. Arkadaşlarının planına bir anda dahil olacak ve hiç beklemediğin bir gelişme yaşayacaksın. Birisi senden fena halde etkilenecek, benden söylemesi.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün ilişkinde bazı gerginlikler yaşayabilirsin. Bunu çevrendeki insanlara aktarmamanda fayda var. Yoksa sana 'fazla' hak verdiklerini ve seni partnerine karşı doldurduklarını göreceksin. Ne de olsa sen, onlar için çok kıymetlisin. Fakat olanı biteni en iyi sen biliyorsun.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, iş yerinde bazı stresli durumlar yaşayacaksın. Tam hafta sonuna geçip rahat nefes alacağım derken işler çığrından çıkacak. Tam da bu noktada soluğu partnerinin yanında alacaksın. Onun yanında huzuru buluyor, rahat bir nefes alıyorsun...Belki bugünlerde bir sürpriz teklif de alırsın?

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün aşk hayatın pek bi' hareketli! Bana kalırsa yeni insanlarla tanışman an meselesi. Cuma akşamı planlarını uygula, hayatın senin karşına çıkaracağı o güzel sürprizlere hazır ol.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, ilişkin ve ailen arasında kalabilirsin. Bir türlü gündeme getirip konuşmadığınız konular var. Bu sorunlar git gide büyüyor. Artık bu sorunlara bir el atmalı ve iki taraf arasında bağlayıcı olmalısın.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, sevgilinin yanında olman gereken bir gün. Senin desteğini bekliyor. Öncelikle ona destek olmalı ardından da romantizm dolu bir gün geçirmelisiniz. Kötü bir enerjiyle başlayan gününüz güzel bir şekilde sonlanacak.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, yeni insanlarla tanışacağın bir ortama gireceksin. Bütün dikkatleri üzerine çekeceksin, benden söylemesi. Bu ortamdan bir kişi de senin dikkatini çekecek. Özellikle de mavi gözlerine düşeceksin desem yeridir...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, tutulma etkisi devam ediyor. Keyif yapmak ve dinlenmek için güzel bir gün. Sevgilin varsa onunla vakit geçirebilir, yoksa kendine zaman ayırabilirsin. tutulma günlerinin yeni bir aşka yelken açmak için uygun olmadığını belirteyim.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün iletişiminin kuvvetli olduğu bir gün. Sevgilin varsa, aranızda günlerdir konuşmadıklarınızı konuşarak çözebileceğiniz bir gün olacak. Eğer sevgilin yoksa, seni düşünce tarzı ve fikirleriyle etkisi altına alacak birisi olduğunu söyleyeyim!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, bir seyahat var gündeminde. Uzun bir yolculuğun ardından sevdiğinin kollarında bulacaksın kendini. Eğer bekar bir Yay burcuysan, seni yoran ilişkilerin ardından seni büyük bir hevesle bekleyen kişi olduğunu müjdelemek isterim!

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