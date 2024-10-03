Burcuna Göre 4 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bugün ilişkinde bazı gerginlikler yaşayabilirsin. Bunu çevrendeki insanlara aktarmamanda fayda var. Yoksa sana 'fazla' hak verdiklerini ve seni partnerine karşı doldurduklarını göreceksin. Ne de olsa sen, onlar için çok kıymetlisin. Fakat olanı biteni en iyi sen biliyorsun.