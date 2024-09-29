Burcuna Göre 30 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bugün sabırlı olman gereken bir gün. Partnerinin senden bir şeyler gizlediğini hissediyorsun. Fakat aslında seni mutlu etmek için uğraşıyor. Bir bıraksan, her şeyin çok daha güzel olduğunu göreceksin. Her şeyi kontrol etmeyi bırakmalısın.

Bir partnerin yoksa ve bir ilişki istiyorsan bunun için doğru zaman olmadığını belirtmeliyim. Artık seni geliştiren ve olgun ilişkilere ihtiyacın var. Fakat bugünlerde başlayacağın bir flört, seni aksine dibe doğru çekecek.