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Burcuna Göre 30 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 30 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
29.09.2024 - 23:39

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 30 Eylül Pazartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, bekar Oğlaklarıma müjdelerle geliyorum. Yeni başlangıçlar yapmak için harika bir gündesin. İstediğin herkesi etkin altına alabileceksin. Duygularını kontrol etmeden kendini ana bırakmalısın. 

Eğer bir sevgilin varsa, bu dediklerim senin için de geçerli. Biraz rahatlayınca her şeyin ne kadar güzelleştiğini göreceksin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, yaptığın tercihler son derece önemli. İlişkinin gidişatını belirleyecek kararların eşiğinde olduğunu görüyorum. Ayrıca belirtmeliyim ki bir ilişkin yoksa yeni heyecanlara hazır ol. Pek yakında çok şaşıracağın bir ismin duygularını itiraf ettiğini göreceksin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün sabırlı olman gereken bir gün. Partnerinin senden bir şeyler gizlediğini hissediyorsun. Fakat aslında seni mutlu etmek için uğraşıyor. Bir bıraksan, her şeyin çok daha güzel olduğunu göreceksin. Her şeyi kontrol etmeyi bırakmalısın.

Bir partnerin yoksa ve bir ilişki istiyorsan bunun için doğru zaman olmadığını belirtmeliyim. Artık seni geliştiren ve olgun ilişkilere ihtiyacın var. Fakat bugünlerde başlayacağın bir flört, seni aksine dibe doğru çekecek.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, ani çıkışlara ve fevri hareketlere dikkat etmelisin. Yoksa ilişkinde başın çok fena yanacak. Sonrasında düzelteyim derken kendini fazlasıyla yoracaksın. Biraz mantıklı hareket etmen gerekiyor.

Eğer bekar bir Koç burcuyla konuşuyorsam, müjdemi isterim! İsminde 'A, H, D' harfleri geçen biri, seni düşünmeden edemiyor şu günlerde. Bana kalırsa, sana açılması an meselesi.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, aşk hayatında daha kalıcı ve güçlü bağlar kurmak önceliğin haline gelecek. Mevcut ilişkini gözden geçireceksin. Bu noktada güvene, sadakata dikkat etmende fayda var.

Öte yandan bekar bir Boğa burcunun da kendisini romantik, sevgi ve güven anlamında derin bir ilişki içinde bulacağını düşünüyorum.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, özel hayatında dengeyi koruman gereken bir gündesin. Yoksa sevdiğin kişiyle, ailen arasında kalman olası. Kim bunu ister ki? Bana kalırsa orta yolu bulmak için her iki tarafı da objektif bir şekilde dinlemen gerekiyor.

Bekar İkizler burcunun enerjisinin düşük olduğunu görüyorum. Fakat böyle giderse kendini aşka tamamen kapatacaksın. Silkelen ve kendine gel.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Hayatında ne olmasını istiyorsun? Bence şu anda aklına gelen tek bir kişi var. Bu kişiyle hayatını birleştirmek istediğini biliyorum. Seni de son derece desteklediğimi bil. Doğru kişiyi çoktan bulmuşsun.

Bekar bir Yengeç burcuyla konuşuyorsam, senin de çok yakında doğru kişiyi bulacağın müjdesini vermeliyim. Peki nerede mi? Aslında çok yakınında...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün duygusal bir günden geçiyorsun. Partnerin olsun olmasın, duygularına hakim olmakta zorlanabilirsin. Tam da bu noktada en yakınlarının kapısını çalacaksın. Fakat beklediğin cevabı alamamak seni üzebilir...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İçinde bulunduğun ilişkide çabalayan taraf hep sen olmuşsun. Bu da git gide yorulmana, artık kendini bir 'bebek bakıcısı' gibi hissetmene sebep olmuş. Bana kalırsa kendini biraz çekmelisin bu ilişkiden. Bakalım sonra neler olacak? İlişkiniz sen ittirmeden gitmiyorsa, belki de artık ittirmemelisin!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugüne kadar sevdiğin kişileri mutlu etmek için hep kendini feda etmişsin. İçine sinmeyen şeylere bile evet demişsin. Fakat, resmi olarak 'evet' demeden önce bir kez daha düşünmende fayda var.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarımın hayatına ismi 'E, M, O' ile başlayan birilerinin gireceğini görüyorum. Bakalım neler olacak.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, partnerinle aranızdaki iletişimi yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler var ve ikiniz de bunun farkındasınız. Konuşmadan bir yere varamayacaksınız.

Bekar Akrep burçlarımın ise anlık heveslere kapılarak güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. Kalıcı bağlar kurmak için uygun bir zaman değil.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün ilişkinde ciddi adımlar attığını görüyorum. Artık hayatında belli bir düzen olmasını istiyorsun. Tam da bu noktada 'ya hep ya hiç' kafasına girebilirsin. Bana sorarsan 'hep' ile devam edecek bu ilişki.

Bekar Yay burçlarımda ise geçmişe bir dönüş olabilir. Eski sevgilinle karşılaşabilir veya ondan bir haber alabilirsin. Bu dönemde hislerine kulak versen iyi edersin.

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