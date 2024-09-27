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Burcuna Göre 28 Eylül Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 28 Eylül Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
27.09.2024 - 20:24

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 28 Eylül Cumartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün aşk falında partnerinle arandaki ilişkiyi ciddi bir şekilde yönetecek adımlar atıyorsun. Uzun vadeli planlar yapabilirsin. Bu süreçte ise hem mantığını hem de kalbini dinlemelisin. Başkalarının fikrini ise umursama!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün sözlerin resmen büyü gibi olacak. Aklından geçenlere, ağzından dökülenlere dikkat et. Aşkın peşinden koşuyor, onu yakalamak için adım atıyorsan bil ki bugün hayallerin gerçek olacak. Partnerinle da yaşayacağın duygu dolu anlar olacağını görüyorum.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün hayallerin somut adımlarla gerçeğe dönüşüyor. Partnerinle hiç olmadığın kadar yakınsın. Artık ilişkinde görünür olduğun, kendini güvende hissettiğin günlerdesin. Ayrıca bir aşkın peşinden koşuyorsan bil ki doğru yoldasın...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugünlerde aşk hayatında yaprak kıpırdamıyor desem yeridir. Ne bir gelen var, ne bir giden. Gerçi giden olmasından daha iyidir, değil mi?

Yarın güzel haberler için uğra...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, romantik başlangıçlar için iyi bir gün olabilir. Artık biraz cesur olmalı ve adım atmaktan çekinmemelisin. Aşkı hiç de ummadığın bir insanın kollarında bulacaksın!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, özel hayatında kararsızlıkların devam ediyor maalesef. İletişim ve sosyal ilişkilerde sorumluluk almaktan kaçındığın bir gün. Fakat böyle giderse, ilişkinde pek de iyi şeyler olmayacak. Benden söylemesi.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, partnerinle arandaki ilişkide mutluluğu bulacaksın. Bir süredir zihnini karıştıran o düşünceler kaybolmaya başlıyor. Bana kalırsa, sen bu ilişkide bir ömür mutlu olacaksın.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, biten ilişkine dönmek üzeresin. Bu konuda son derece kararlı olduğunu görüyorum. Ancak kararına karşı duran kişiler de var. Bana kalırsa onları dinleme. Bir şeyi yaparak pişman olmak, yapmadan pişman olmaktan iyidir.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün tekliflere açık ol. Partnerin varsa, bugün kendisinden bir sürpriz gelebilir. Bu şaşırtıcı teklif, ilişki dinamiklerinizi bi hayli değiştirecek. Öte yandan ilişkin yoksa, şaşırtıcı bir insandan gelecek itirafa hazır ol!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İkili ilişkilerde dengeli bir tutum sergilemelisin. Bugün, ipler resmen senin elinde. Fakat bu ipleri ne fazla sıkmalı ne de çok rahat bırakmalısın. Gün sonunda ilişkine dair yeni bir şeyler fark edeceksin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, duygularına güvenme. Seni yanıltacak gibi duruyorlar. Partnerinden şüpheleniyorsan bunu ona belli etmemelisin. Ayrıca bir flörtün varsa, bugünlerde ciddi bir ilişkiye adım atmak için doğru zaman olmadığını bil.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün resmen engel tanımıyorsun. Kimileri senin aşk hayatın hakkında ileri geri konuşuyor. Herkesin sana bir tavsiyesi var. Sen sen ol, sadece kendi düşüncelerine ve hislerine göre hareket et. Aşk seni yanıltmayacak.

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