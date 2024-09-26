Burcuna Göre 27 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle bugün bazı minik krizler yaşayacağını görüyorum. İlişkinde veya flörtünde yanlış anlaşılmalar olabilir. Eğer bu şekilde devam ederseniz sizin için yolun sonu görünüyor demektir. Fakat benim önerim, sakin kalmandan yana olur.

Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil...