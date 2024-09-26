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Burcuna Göre 27 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 27 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
26.09.2024 - 22:11

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 27 Eylül Cuma aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle bugün bazı minik krizler yaşayacağını görüyorum. İlişkinde veya flörtünde yanlış anlaşılmalar olabilir. Eğer bu şekilde devam ederseniz sizin için yolun sonu görünüyor demektir. Fakat benim önerim, sakin kalmandan yana olur.

Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle yaratıcı ve yenilikçi bir döneme giriyorsun. Tabii bu dönemde aşk da olmazsa olmaz. İlişkini ayrılıktan kurtarabilecek farkındalıklar yaşayabilirsin. Ayrıca uzun süredir aklında olan o kişiyle bazı yakınlaşmalar yaşayabilirsin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle bugünlerde etrafındakilere biraz katı davranabilirsin. Bireysel bir hayat tarzına yöneldiğin bugünlerde, ilişkinde bazı sorunlar yaşaman muhtemel. Öte yandan yeni bir ilişkiye adım atmak için de uygun bir dönem gibi görünmüyor.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle günün stresli başlasa da gün sonunda partnerinle romantik anlar geçireceksin. Sana hazırladığı romantik bir akşama hazır ol. Eğer bir sevgilin yoksa, bu akşam yeni bir insanla tanışabilirsin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle kendini daha görünür ve daha dikkat çekici hissediyorsun. Bana kalırsa bugünlerde yeni birilerinin dikkatini çekme ihtimalin çok fazla. Bu kişi seninle hemen iletişim kurmak isteyecek. Son karar elbette senin...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle bugün sende bir kararsızlık görüyorum. İlişkine dair bazı kararlar almakta zorlanıyorsun. Bana kalırsa bugün bir karar almak için doğru zaman değil. Aklından geçenleri yapmadan önce, en azından bir gece uyumalısın :)

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle bugünlerde girdiğin ortamlarda bütün dikkatleri üzerine çektiğini görüyorum. Yeni insanlarla tanışabilir, onlara doğru bir adım atabilirsin. Geçici heyecanlar yaşayabilir, kendini daha önce hiç tatmadığın duyguların içinde bulabilirsin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle eskisinden daha güçlü olduğunu görüyorum. Artık seni üzen insanlara karşı hiç tahammülün yok. Doğru olan da buydu zaten. Senin sevgini hak edecek insanın yakın zamanda karşına çıkacağını görüyorum.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle kendine yeni bir yol çiziyorsun. Bu yolda yanında kimlerin olacağına ise bugün yaşadığın bir olayın ardından karar vereceksin. Bu süreçte kalbinin sesine kulak vermeyi unutma...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle güzel duygularla çevrelendiğin bir gün yaşıyorsun. Kendini hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu hissediyorsun. Sevgilin varsa onu ne kadar sevdiğini söylemeyi ihmal etme. Eğer yoksa, yakında sevgini haykıracak birisinin hayatına gireceği müjdesini vereyim.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle sezgilerine güvenmen gereken bir gün yaşıyorsun. Partnerinde şüphelendiğin bazı durumlar, maalesef doğru çıkacak. Fakat kendini kaybetmeden sakinliğini koruman önemli. Öte yandan, sana karşı adım atmakta zorlanan birisi görüyorum. Bu kişi, senden ufak bir olumlu sinyal aldığına harekete geçecek. Benden söylemesi.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Merkür'ün Plüton ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle kendini daha güzel ifade edebildiğin bir döneme giriyorsun. Bu sayede ilişkindeki buz dağlarını da aşıyorsunuz. Eğer bir ilişkin yoksa, bugünlerde kendini tamamen teslim etmek istediğin bir aşka doğru ilerlediğini görüyorum. Bu ilişkiyi tutku, romantizm ve cesaret yönetecek...

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