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Burcuna Göre 26 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 26 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 22:30

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 26 Eylül Perşembe aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile tüm duyguların ortaya çıkmaya başlıyor. Bugünlerde aşktan da güzel duygulardan da kaçmaman gerekiyor. Aşkın seni nerelere götüreceğini merakla bekliyorum! Fakat biliyorum ki bu yolun sonu mutluluğa çıkıyor.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile her zamankinden daha dengelisin. İlişkilerinde sağlam adımlar atıyor, gelecek hayallerine doğru adım adım ilerliyorsun. Öte yandan bir ilişkin yoksa, bugünlerde ciddi bir ilişkiye adım atman da an meselesi.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile kendini her zamankinden daha güçlü hissediyorsun. Bu durum ilişkilerine de yansımaya başlıyor. Bana soracak olursan artık ilişkinde ciddi adımlar atmaya kararlısın.

Bekar bir Balık burcumun ise ruhsal anlamda kendine iyi gelen birisiyle tanışacağını görüyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile sosyal ilişkilerinde daha fazla uyum arıyorsun. Bugünlerde partnerinin daha duyarlı olmasını bekleyebilirsin. Fakat partnerin bunu karşılamazsa, ona fazla yüklenmemelisin.

Öte yandan bekar Koç burçlarımın bugünlerde bir anlaşmazlık içine girdiğini görüyorum. Konuştuğun bir kişiyle aranızdaki ipler geriliyor. Bana kalırsa, inceldiği yerden kopsun artık.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile ilişkilerinde daha net olduğun bir dönemdeyiz. Bugün, karşındakini daha iyi anlama fırsatı elde edeceksin. Bağınız güçlenecek, sevgi dolu anlar yaşayacaksınız...

Bekar Boğa burçlarımı ise bugünlerde bir sürpriz bekliyor. Geçmişten gelen birisi, seni ansızın çok mutlu edebilir.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile hayatındaki her şey güzelleşmeye başlıyor sanki. Baktığın her yerde bir güzellik, bir huzur bulacaksın. İlişkine yeni bir dinamik getirebilir, romantizminizi de artırabilirsin.

Bekar İkizler burçlarım da bugünlerde kendilerini yeni bir heyecan içinde bulmak isteyebilir. Bunun için farklı insanlar peşinde koşabilir. Dikkat et kendini fazla kaptırma...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile romantik ilişkilerine bir denge hakim olacak. Bugünlerde kendini her aşkın kollarında bulabilirsin. Ayrıca hislerinin karşılık bulacağını, hayatında yeni bir başlangıç yapacağını da belirtmem gerek.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile aşk hayatının seyrini değiştirecek adımlar atıyorsun. Bireysellikten uzaklaşıp partnerin ile empati kurmalı ve bu sayede huzura kavuşmalısın. Öte yandan bekar Aslan burçlarımın tam da bir dönüm noktasında olduğunu görüyorum. Bugün alacağın bir karar, aşk hayatını değiştirecek nitelikle olabilir.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile artık yeni bir karar alıyorsun. Bugüne kadar ilişkilerinde hep detaylara önem vermişsin. Hatta detaylar içinde boğulmuşsun. Fakat bu, sana hiç de iyi gelmemiş. Artık kendini biraz rahatlatmalı ve hayatı akışına bırakmalısın...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile aşk hayatında değişiklikler seni bekliyor! Artık seni üzen, sana değer vermeyen, önceliğini sen yapmayan insanlara hayatında yer yok. Bugün mantığının sesine kulak vermeli ve artık kendine de önem vermelisin...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile artık geleceğe odaklanman gereken bir dönemdesin. Bugünden itibaren, ilişkinin gidişatına göre bir karar vermelisin. Ya devam, ya tamam diyeceğin bugünlerde kalbinin sesini dinlemelisin.

Öte yandan bekar Akrep burçlarımın ufkunda yeni bir aşk göremiyorum maalesef...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Merkür'ün Terazi burcunda konumlanması ile bugünlerde artık kendini aşka kapatmadığını görüyorum. Artık hayatı dolu dolu yaşamak istiyor, hayatındaki stresi çıkarmak istiyorsun. Seni sıkan insanları kendinden uzaklaştır. Biraz kontrolü elinden bırak. Hayatın sana getireceği yeni sürprizlere hazırlıklı ol!

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