Burcuna Göre 24 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bugün, kariyerinde önemli bir gelişme olacak. Bunun aşkla alakası ne diye soracak olursan, partnerinin seni bu konuda desteklemediğini görüyorum. Senin başarılı olmana katlanamıyor sanki. Bana soracak olursan, seni her zaman destekleyen bir insanla olmayı hak ediyorsun. Bekar Aslan burçlarım için de aynı şeyler geçerli. Bu sıralar konuştuğun kişiden en ufak bir kötü enerji alıyorsan, bu ilişkiyi bir adım öteye taşımamalısın.