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Burcuna Göre 24 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 24 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
23.09.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 24 Eylül Salı aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burçlarım için şanslı bir dönemin kapıları aralanıyor artık. Bugünden itibaren ilişkilerinde güzel enerjilerin arttığını görüyorum. Eğer bir partnerin varsa, ilişkindeki küçük problemlerin bile çözüleceği bir dönemdesiniz. Eğer bir partnerin yoksa, bugünlerde aşka olan bakış açını değiştirecek bir insanla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Dediğim gibi, artık şanslı günlerin başlıyor!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kova burçlarımın aşk hayatında ani bir değişiklik görüyorum. Gireceğin ortamda ani bir romantik gelişme bekliyor seni. Bugün yaşayacağın bir olay, tutkularına yenik düşmene sebep olabilir! Partnerinle aranızdaki minik sırları açıkladığınız, ilişkinizin daha da güçlendiği bir dönemdeyiz...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, Balık burçlarımın ikili ilişkilerinde beklenmedik değişiklikler olabilir. Özellikle geçmişle ilgili bir konunun yeniden gündeme geleceğini görüyorum. Sevgilin olsun olmasın, geçmişinden gelen bir konu bugünlerde seni rahat bırakmıyor...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, cesur kararlar aldığın bir dönemden geçiyorsun. Partnerinle ilişkini derinleştirebilir, hatta ciddi bir adım atmak isteyebilirsin. Evlilik gündeminize gelebilir, hatta bir çocuk gündemi yaşayabilirsiniz. Bana kalırsa, ciddi kararlar almak için bundan daha güzel bir gün olamazdı!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Boğa burçlarımın bugünlerde bireyselliğinin ön plana çıktığını görüyorum. Partnerinle arana biraz mesafe koymak isteyebilirsin. Bekar Boğa burçlarının ise yeni bir aşka hiç de olur gözüyle bakmadığı bir dönemdeyiz. Kabuğuna çekilip biraz yalnız kalmak sana iyi gelebilir.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugünden itibaren, işlerinin yoluna girmeye başladığını görüyorum. Merkür'ün enerjisiyle ilişkilerinde yeni bir döneme giriyorsun. Artık kendini özgür hissetmediğin ilişkilerin içinde yer almamalısın. Bir ilişki, sana iyi hissettirmeli, günün stresini üzerinden almalı. Sana iyi gelmeyen kişilerden artık uzaklaş. Bugünlerde yeni bir ilişkiye adım atma düşüncen varsa, aman ha!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde kendini bir türlü ifade edemiyorsun. Sen anlatsan da karşındaki seni bir türlü anlamıyor. Bu yüzden aranızda iletişim problemleri olması da kaçınılmaz. Öte yandan bekar Yengeç burçlarımın şansının döndüğünü görüyorum. Aşk falında ismi 'A, B, K' harflerinden biriyle başlayan birileri var!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, kariyerinde önemli bir gelişme olacak. Bunun aşkla alakası ne diye soracak olursan, partnerinin seni bu konuda desteklemediğini görüyorum. Senin başarılı olmana katlanamıyor sanki. Bana soracak olursan, seni her zaman destekleyen bir insanla olmayı hak ediyorsun. Bekar Aslan burçlarım için de aynı şeyler geçerli. Bu sıralar konuştuğun kişiden en ufak bir kötü enerji alıyorsan, bu ilişkiyi bir adım öteye taşımamalısın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Başak burçlarım bugün romantizmin doruklarında yaşıyor sanki. Partnerinle yaşayacağın çok özel anlar görüyorum. Bu anları, pek fazla kimseye anlatmamalısın. Sizi çekemeyen çok fazla insan var. Öte yandan, bekar Başak burçlarım geçmişten bir mesaj alabilir. Bu mesaj, sende derin duygular uyandırabilir..

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Terazi burçlarımı bugün yeni bir insan bekliyor. Aslında bu kişi, uzun süredir senin hayatında. Fakat sen bu kişiye bugüne kadar hiç o gözle bakmamışsın. Bugün fikrini değiştirecek bir olay yaşayacaksın...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, ilişkinde gizli kalmış konular ortaya çıkacak. Partnerinin geçmişiyle ilgili seni şaşırtan bir detay öğrenebilirsin. Bu konuda açık olmalısın. Hislerini saklarsan, ilerleyen günlerde büyük bir sorun yaşayacaksınız. Bekar Akrep burçlarımın ise tüm taliplerini reddettiği bir dönemdeyiz. Bakalım ne kadar sürecek...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde rutinlerden sıkıldığını görüyorum. Partnerinle heyecan arama peşindesin. Ne yazık ki partnerinin sana ayak uyduramadığını görüyorum. Fazla üstüne gitmemelisin...

Heyecan arayan bekar Yay burçlarımın ise tam olarak istediği oluyor. Ayaklarını yerden kesecek seni bulutların üzerine çıkaracak heyecanlı bir flört girecek hayatına!

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