Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 21 Eylül Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 21 Eylül Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
20.09.2024 - 21:03

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 21 Eylül Cumartesi aşk falına beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burcumun hayallerinin gerçekleştiği bir cumartesi günü görüyorum. Bugün, partnerinle yaptığın planında çok mutlu olacaksın. Romantizmin ve tutkunun dibine vuracaksınız resmen. Öyle ki hayatının en mutlu günlerinden birisi olabilir!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kova burçlarımın bugün biraz ilgisiz ve yalnız olduğunu görüyorum. Bunu düzeltmenin en iyi yolu ise biraz sosyalleşmek. Üzerindeki negatif enerjiyi atmak için yeni bir ortama girmelisin. Bu ortamda yeni bir insanla tanışacağını görüyorum!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Balık burçları, bugün hayallere kapılabilir. İster bir ilişkin olsun ister olmasın, hayallerinin peşinden gittiğini görüyorum. Gerçek aşkın peşinden koştuğunu anlamak hiç de zor değil. Bana kalırsa, kısa sürede bu aşkı bulacaksın.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisi altındasın. Bu açı, sana büyük planlarla geliyor. Bana kalırsa, ilişkinde ciddi adımlar atacağın bir dönemdesin. Eğer ilişkin yoksa, kendini bir anda ciddi bir ilişki içinde bulabilir, etrafındakileri de şaşırtabilirsin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Boğa burçlarımın bugünlerde bir düzen istediğini görüyorum. İlişkinde her şeyin düzene girmesini istiyor, bunun için fedakarlık yapmaktan da çekinmiyorsun. Fakat birkaç gün sonra pişman olmamak için kendinden bu kadar taviz vermemeyi öğrenmelisin!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı, sana yeni fikirler getiriyor. Bugünlerde yeni bir aşka adım atmak isteyebilir, daha önce hiç denemediğin bir şeyi denemek isteyebilirsin. Gireceğin yeni bir ortam, sana farklı bakış açıları kazandıracak.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Merkür'ün kare açısı, duygularını kontrol etmende zorlanmana sebep oluyor. Bazı kalp kırıklıkları yaşanabilir. Partnerine karşı anlayışlı ol, problemlere karşı sakinliğini korumaya çalış.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Jüpiter'in merkezde olduğu kare açı, seni de etkisi altına almış. Görüyorum ki ikili iletişimlerde kapalı olmayı tercih ediyorsun. Biraz kabuğuna çekilmek istemişsin. Bu süreci iyi değerlendirip kendine biraz vakit ayırmalısın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı, sana birçok konuda ilerleme vadediyor. Fakat bu konular arasında üzülerek söylüyorum ki aşk yok. Kariyerinde başarılı olacak, dostlarınla güzel vakit geçirecek, ailenle yakınlaşacak fakat konu aşka gelince hep bir adım geride duracaksın...

Neyse ki bu durum çok uzun sürmeyecek!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı, ilişkilerinde dengeyi bulmanı sağlıyor. Bugünlerde kendinle ilgili yeni bir şeyler keşfedebilir ve bu sayede ilişkinde daha fazla rol alabilirsin. Ayrıca bu yeni keşifler, senin gönlüne göre bir insanla tanışmanı da kolaylaştıracak.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı bazı sırları açığa çıkarıyor. Bugünlerde, hayatındaki bir insan sana karşı olan hislerini açıklayabilir. Uzun süredir var olan bu duygular, seni oldukça şaşırtabilir.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı seni yeni bir yere sürüklüyor. Bu yeni rota, senin maceracı ruhunu ortaya çıkartıyor. İlişkin olsun veya olmasın, burada yeni bir insanla tanışabilirsin. Aklının karışması ise an meselesi...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın