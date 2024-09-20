Burcuna Göre 21 Eylül Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı, sana birçok konuda ilerleme vadediyor. Fakat bu konular arasında üzülerek söylüyorum ki aşk yok. Kariyerinde başarılı olacak, dostlarınla güzel vakit geçirecek, ailenle yakınlaşacak fakat konu aşka gelince hep bir adım geride duracaksın...

Neyse ki bu durum çok uzun sürmeyecek!