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Burcuna Göre 20 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 20 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
19.09.2024 - 22:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 20 Eylül Cuma aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burcumun bugün biraz kafası karışık. Hayata, ilişkilerine dair pek çok konuyu sorguluyorsun. Duygularından emin olmak istiyorsun. Bugün partnerinden biraz uzak kalmak ve sakin bir gün geçirmek isteyebilirsin.

Bekar Oğlak burçlarım için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bugün planlarını iptal edebilir, evinde vakit geçirmek isteyebilirsin. Bana kalırsa, hareketli geçecek bir hafta sonu öncesi güzel bir hazırlık olur.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kova burçlarımın bugün biraz asi olduğunu görüyorum. Partnerini yanlış anlamaya meyillisin. Bazı konuları kafanda abartabilirsin. Sonrasında pişman olacağın sözler söylememeye dikkat et.

Bekar Kova burçlarım da yepyeni bir heyecana adım atmak üzere. Sakin başlayan günün, aniden yapılan bir planla tamamen değişebilir.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Balık burçları, bugün değişiklik arayışı içerisinde. Tekdüze giden ilişkine heyecan katmak istiyorsun. Fakat bu isteğini karşı tarafa uygun bir dille aktarmalısın.

Bekar Balık burçlarım ise bugün kendilerinde bir değişikliğe gidebilir. İmajını değiştirebilir, yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsin. Bu enerji değişikliği, hayatında yeni kapılar açacak, yeni aşklar doğmasına vesile olacak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Koç burcum bugün aşkta istikrar peşinde. Son zamanlarda partnerinin bazı tavırları seni düşündürmüş. Ne yapacağın konusunda emin değilsin. Partnerinle konuşmalı ve ciddi adımlar atma zamanın geldi.

Bekar Koç burçlarım da artık ciddi bir ilişki istiyor. Bugüne kadar karşına çıkan insanlara bir türlü güvenememişsin. Hayat, sen de hazır olduğun zaman karşına o doğru insanı çıkartacak.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Boğa burçlarımın partneriyle arasından su sızmadığını görüyorum. İlişkinizde her şey yolunda. Fakat, size karışan birileri var. Sanırım, aileniz artık ciddi bir adım atmanızı bekliyor. Başkalarının ısrarı üzerine bu yola adım atarsanız, pişman olabilirsiniz. Benden uyarması.

Bekar Boğa burçlarım için yeni bir dünyanın kapılarının aralandığını müjdelemiştim. Bugün, arkadaş grubunla bir plan yapabilir, yeni insanlara tanışacağın bir ortama girebilirsin. Burada tanıştığın birisiyle derin bir muhabbet kuracaksın.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, İkizler burcunun anlık hevesler peşinden gittiğini görüyorum. Güzel giden bir ilişkin olduğu halde bazılarının kafanı karıştırdığını hissediyorum. Bu hislerin geçici olduğunu, önemli olanın güven ve istikrar olduğunu unutmamalısın.

Öte yandan bekar İkizler burcumun da hayatına girecek yeni bir insan görüyorum. Aslında bu kişi, yeni değil! Sadece hiç beklemediğin bir yerden dahil olacak hayatına. Örneğin arkadaş grubundan, okulundan, iş yerinden...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Yengeç burçlarımın duygusal anlamda bir çöküşte olduğunu görüyorum. İlişkinde her şeyin kötü gittiği, hislerinden emin olamadığın bir dönemdesin. Biraz kafanı dinlemeli, hayatta ne istediğine karar vermelisin. Bu süreçte yakın arkadaşlarından destek alabilirsin.

Bekar Yengeçlerin de hayatlarından memnun olduğu bir dönemdeyiz. Bugünlerde gündemimizde ne aşk var ne flört. Biz böyle iyiyiz...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan Aslan burçları, bugün bazı kararlar alacak. Her ne kadar partnerin başta bu kararı desteklemese de sonrasında ikiniz için de güzel sonuçlar göreceksiniz.

İlişkisi olmayan Aslan burçlarımın da hafta sonunu beklemesini öneriyorum. Bugün sakin geçse de aslında fırtına öncesi bir sessizlik yaşanıyor.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Başak burçlarımın doğum gününü kutladığı bugünlerde, onları bir sürpriz bekliyor. Partnerin, bugüne kadar hiç görmediğin bir şekilde seni mutlu edebilir. Bugünlerde ciddi adımlar atabilir, hatta sonsuza dek 'evet' diyebilirsiniz.

Bekar Başak burçları da doğum günlerinde sadece hediye değil aşk da alıyor! Nasıl mı? Elbette arkadaşlarınla yeni bir mekanda kutladığın doğum gününde...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Terazi burçlarımın bugün sabırsız olduğunu görüyorum. İlişkindeki sorunların çözülmesini istediğini, her şeyin güzel olmasını istediğini biliyorum. Fakat biraz sabırlı olmalısın. Güzel şeyler zaman alır.

Bekar Terazi burçlarım için de son cümleyi tekrarlıyorum. Güzel şeyler zaman alır. Flört ettiğin kişiyle ciddi bir ilişki kurmayı düşünüyorsan acele etmemeni öneririm.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Akrep burçlarım yoğun bir hafta sonuna girmeden önce sakin bir Cuma günü geçiriyor. Bana kalırsa, partnerinle bugünün tadını çıkarmalısın. Uzun süredir planını kurduğunuz fakat bir türlü yapamadığınız o şeyi, artık yapmalısınız.

Bekar Akrep burçlarımın da bu sıralar biraz tutkulu olduğunu görüyorum. Yeni tanıştığın birisiyle heyecanlı dakikalar yaşamak isteyebilirsin. Aman dikkat, kendini fazla kaptırma!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, ilişkinde bazı sırlar açığa çıkıyor. Partnerine olan güvenin biraz zedelenebilir. Fakat olayların perde arkasını anlamadan ona karşı bir tavır almamalısın.

Bekar Yay burçlarımın da bu sıralar yeni deneyimlere odakladığını görüyorum Bu yeni deneyimler arasında ise aşk biraz gerilerde yer alıyor. Bekleyelim, görelim...

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