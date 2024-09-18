Burcuna Göre 19 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı Kova burçlarım için bazı sonlara işaret ediyor. Çalkantılı devam eden ilişkilerin artık sonunun geldiğini görüyorum. Bu son ise sende yeni başlangıçlara da vesile olacak.

Bekar Kova burçlarım ise yeni bir ilişkinin eşiğinde. Bu ilişkinin yürüyüp yürümeyeceği ise bugün yaşanan bir olaya bağlı.