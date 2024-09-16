Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 17 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 17 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.09.2024 - 20:01

Eylül ayında heyecanı artırmak, özellikle aşk konusunda güzel haberler almak harika olurdu! Bugün bazı burçlarımı aşk konusunda güzel haberler bekliyor, bazılarına ise üzülerek de olsa kötü haberler vermek zorundayım. Peki sen de onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 17 Eylül Salı aşk falına beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burçları bugün, özel ilişkilerine odaklanmak istiyor. Son günlerde kötü giden gidişata da bir son vermek istiyorlar. Partnerinle arandaki buzların eridiği, romantik anlar yaşadığınız bir gün görüyorum.

Bekar Oğlak burçlarımın ise hislerini yavaş yavaş belli etmeye başladığını görüyorum. Bugünlerde gözüne kestirdiğin birisi var sanki. Ona karşı içinde bir şeyler filizleniyor...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, ilişkisi olan Kova burçlarım Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde bir denge kurduğunu görüyorum. İş ve aşk hayatı, özgürlük ve bağlılık arasında harika bir denge. Bu yeni düzen sayesinde artık hayatının ipleri de tamamen senin elinde.

Bekar Kova burçlarım için de bugün bir sürpriz gelecek gibi hissediyorum. Bugün gireceğin yeni bir ortamda, yepyeni bir insan dikkatini çekebilir...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün ilişkisi olan Balık burçlarımı bir ikilem içinde görüyorum. Gitmek mi, kalmak mı, ben mi, o mu...Bu soruların sonu ise bir türlü gelmiyor. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde bazı gerçekleri görecek ve buna göre karar alacaksın.

Bekar Balık burçlarımın ise yeni kararlar almanın eşiğinde olduğunu görüyorum. Birileri sana sürekli olarak bir kişinin adını söylüyor. Birileri sizi tanıştırmak istiyor...Alacağın karar ise hayatını sonsuza kadar değiştirecek.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün Koç burçlarımı romantizm dolu anlar bekliyor. Sevgilinden, eşinden bir sürpriz gelecek. Bu sürpriz, seni öyle mutlu edecek ki ayakların yerden kesilecek.

Bekar Koç burçlarım için de bazı sürprizler var. Bugünlerde, gözlerini senden alamayan birisini görüyorum. O kişi sonunda bugün bir adım atacak. Bakalım, tahmin ettiğin kişi miymiş?

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarımın dış etmenlerden dolayı ilişkilerinin bozulduğunu görüyorum. İlişkinize üçüncü bir kişi dahil olabilir, elinizde olmayan durumlardan dolayı aranızda çatışma çıkabilir.

Bekar Boğa burçlarımın ise bugünlerde oldukça mutlu olduğunu görüyorum. Hayatında kimseyi istemiyorsun. Zaten özgürlüğünün kısıtlanmasına da dayanamazsın. Böyle devam!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burcumun stresli bir dönemden geçtiğini görüyorum. Neyse ki bu stresli anlarında partnerinden büyük bir destek göreceksin. Aranızdaki romantizm derinleşecek...

Bekar İkizler burcumun ise yeni bir aşka doğru yol aldığını görüyorum. Bu aşk, seni başlarda oldukça mutlu edecek. Fakat sonunda pek de iyi anılar göremiyorum...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, ikili ilişkilerinde güven ve samimiyetin arttığını görüyorum. Güzel duygulara yöneliyor, ilişkinizi daha da derinleştiriyorsunuz. Bu sayede birbirinize olan bağlılığınız da artıyor. 

Bekar Yengeç burçlarımın ise bugünlerde biraz kafası karışık. Flört mü desem, sevgili mi desem bir şeyler var. Ne yazık ki bu ilişkide önünü göremiyorsun. Biraz bekleyelim bakalım...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan Aslan burçlarımı büyük bir problem bekliyor. İlişkinizde bir güven sorunu yaşanıyor. İkiniz de tam olarak birbirinize güvenmiyorsunuz. Sevgi ise bu ilişkiyi bir yerlere götürebilmek için yeterli değil. 

Bekar Aslanların ise hallerinden pek memnun olduğunu görüyorum. Etrafındaki ilişkilere bakıyor ve bir ilişki istemediğine karar veriyorsun. Bana kalırsa, şu devirde alınacak en iyi karar.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başak burçlarımın bugün mutluluktan havalara uçtuğunu görüyorum. Duygularına çok önem verdiğin bugünlerde, partnerinin de seni karşılıksız bırakmadığını görüyorum. İlişkinizde romantizm ve heyecan doruklarda yaşanıyor.

Bekar Başak burçlarımın ise bugünlerde kalbinin kapalı olduğunu görüyorum. Kim çalarsa çalsın kapıları açmamaya yemin etmişsin. Bakalım, kim açtıracak o kapıyı...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım için güzel bir haberim var. Bugün, ilişkinizdeki sorunları artık aşıyorsunuz. Hiçbir şey, sizin ilişkinizden daha önemli değil. Artık bunun siz de farkına varıyorsunuz. 

Bekar Terazi burçlarımı ise sakin bir gün bekliyor. Gün sonunda, herkesten uzak olmak sana çok iyi geliyor.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Akrep burçlarımın ilişkilerinde bir dönüm noktasında olduğunu görüyorum. Bugün alacağınız bir karar, ilişkinizin nereye doğru ilerleyeceğini belirleyecek. Mantığına değil, duygularına göre hareket etmende fayda var.

Bekar Akreplerin ise gündeminde yeni bir aşk var. Bu aşkın ilk filizleri, bugün atılabilir. Herkes için önemli bir gün anlayacağın!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarımın, alacakları müjdeli bir haberle havalara uçtuğunu görüyorum. Bu haber, sana da partnerine de çok iyi gelecek. Stresli başlayan gününüz çok huzurla bitecek. 

Öte yandan bekar Yay burçlarımın da gizemli bir mesaj aldığını görüyorum. Bu mesaj, gününüzü şenlendirebilir, sizi çok mutlu edebilir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın