Burcuna Göre 17 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bugün, ilişkisi olan Kova burçlarım Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde bir denge kurduğunu görüyorum. İş ve aşk hayatı, özgürlük ve bağlılık arasında harika bir denge. Bu yeni düzen sayesinde artık hayatının ipleri de tamamen senin elinde.

Bekar Kova burçlarım için de bugün bir sürpriz gelecek gibi hissediyorum. Bugün gireceğin yeni bir ortamda, yepyeni bir insan dikkatini çekebilir...