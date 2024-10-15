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Burcuna Göre 16 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 16 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
15.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 16 Ekim Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Aşk falımın en yalnız burcu olarak seni seçiyorum. Üzgünüm ama bugünlerde aşk meşk konularında pek bi şanssızsın. Arada bir kalbine dokunanlar oluyor ama kimseyle bir ilişki de kurmak istemiyorsun. Ne diyelim, her şeyin bir yeri ve zamanı var.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, kalbinden geçenlere dikkat et! Hayatını birleştirmek istediğin kişiye dair isteklerin gerçekleşebilir. Bu yüzden isteklerini eksiksiz bir şekilde dile getirmelisin. Bence bugünler aşk konusunda en şanslı burçlardan birisin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, partnerinle romantizmin dibine vuruyorsun desem yeridir. Yaşadığın heyecan, ayaklarını yerden kesecek resmen. Uzun süredir bu denli mutlu olduğun dakikalar yaşamamıştın. Fakat bunlar, asla son olmayacak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, bazı kararlar almanın eşiğindesin. Bana kalırsa bu süreçte en çok kalbinin sesini dinlemelisin. Başkalarının senin ilişkin hakkındaki görüşlerinin ne önemi var ki? Kalbin sana en doğru yolu gösterecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün ilişkinde bazı problemler gün yüzüne çıkacak. Aslında bu problemler hep varmış ama siz sanki üstünü kapatmayı tercih etmişsiniz. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünmüşsünüz ama ne yazık ki öyle olmuyor. En ufak bir şeyde, konu yine oraya geliyor...Sakinliğinizi koruyarak konuşmayı deneyin.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, içinde bir heyecanla uyanıyorsun. Sanki başına gelecekleri tahmin ediyorsun gibi! Bir arkadaşın, seni başka bir arkadaşıyla tanıştıracak. Bence bu tanışma, ikiniz için güzel kapıları aralayacak. Kendini aşkın kollarına bırakmaya hazır ol.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün aşk hayatında bir dönüm noktasındasın. Bana kalırsa bugün ciddi kararlar almak yerine bütün seçenekleri düşünmelisin. Gerçekte neler hissediyorsun? Duygularına öncelik verirsen her şey düzelecek.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Yeni bir aşka hazır mısın? Bana kalırsa kendini romantizm ve tutku dolu anlara hazırlamalısın! Ne zamandır böyle bir heyecan yaşamıyordun değil mi? Bu anlar sana hayatın ne kadar güzel olduğunu yeniden hatırlatacak...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün dertlerin başından aşkın. Ailenle, kariyerinle ilgili bazı sorunların var. Fakat tüm bu süreçlerde yanında olan, güvendiğin birisi var. Sevgilin, hayatındaki kişi sana olan sevgisini bu süreçte kanıtlayacak...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Sevgilin senin kalbini kırmış. Bunu açık açık söyleyebilirim çünkü seni buraya hangi rüzgarın attığını tahmin edebiliyorum. Ondan bir özür bekliyor, romantik bir jest istiyorsun. Merak etme, sevgilin şu anda kendisini nasıl affettirebileceğini düşünüyor!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Biraz kabuğunu kırmaya ne dersin? Bence son günlerde fazla içine kapanıksın. Halbuki kendini hayatın akışına bıraksan, hayat da sana güzelliklerle gelecek. Mesela rastgele gittiğin bir cafede, markette kalbini pır pır ettirecek birisiyle tanışabilirsin.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, partnerin kötü bir gün geçiriyor. Onun yanında olmalı ve desteğini ondan esirgememelisin. İlişkinizin ne kadar değerli olduğunu böyle anlarda fark edeceksiniz. Bence birbirinize verdiğiniz değer, her şeyin ötesinde...

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