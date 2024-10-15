Burcuna Göre 16 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Aşk falımın en yalnız burcu olarak seni seçiyorum. Üzgünüm ama bugünlerde aşk meşk konularında pek bi şanssızsın. Arada bir kalbine dokunanlar oluyor ama kimseyle bir ilişki de kurmak istemiyorsun. Ne diyelim, her şeyin bir yeri ve zamanı var.