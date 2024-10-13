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Burcuna Göre 14 Ekim Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 14 Ekim Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
14.10.2024 - 00:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 14 Ekim Pazartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bu haftadan itibaren aşk konularında şansın dönüyor. Artık senden şanslısı yok bence. Yalnız bu şansı iyi değerlendirmelisin. Kısmetlerini elinin tersiyle itersen bundan sonra yalnız kalma ihtimalin olduğunu belirteyim.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün sözcüklerin yaşamını etkileyecek. Hayattan ne istediğini açık kelimelerle ifade et. Kendi başına yalnızlığın keyfini çıkarmak mı, yoksa her daim seni koruyup kollayan bir sevgili mi? Bugün, kalbinden geçenler gerçekleşecek...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugünlerde biraz nazlısın desem doğrudur. Hayatındaki kişinin ilgisini her daim üzerinde görmek istiyorsun. Fakat aksi gibi o da fazlasıyla yoğun. Bence ona karşı biraz daha anlayışlı olmalısın. Öte yandan hayatında kimse yoksa, müjdemi isterim! Arkadaşların seni yeni birisiyle tanıştırma peşinde...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bu hafta seni gökyüzünün şanslı çocuğu seçtim! Dile bizden ne dilersen...İlişkinde bir dönüm noktasında olduğunu ve artık işlerin ciddiye bindiğini görüyorum. Bence doğru yoldasın. Kalbin hem pır pır ediyor hem de ilerlediği yoldan oldukça emin. Umarım hep böyle devam eder!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde risk almanın tam zamanı. Aklından geçen birisi olduğunu biliyorum. Duygularından tam olarak emin olamasan da onu görüne heyecanlandığını biliyorum. Bence artık bir adım atmalı ve bu hislerin nereye gideceğini görmelisin.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün işlerin başından aşkın. Bir oraya bir buraya yetişmeye çalışıyorsun. Zaten son dönemlerde aşka da zaman olmadığını düşünüyorsun. Fakat tam da böyle bir anda, aşk seni bulacak! Hani filmlerde olur ya...aynı öyle işte.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde hayatına girmek isteyen biri var. Böyle pat diye söylediğime bakma. Bu kişi uzun süredir seni aklından çıkartamıyor. Hep adım atmak istiyor ama bir türlü uygun fırsatı bulamıyor. Bugün, bir sürprizle karşılaşabilirsin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün hayatındaki kişinin gerçek yüzünü göreceğin bir gün olacak. Maalesef insanlar, ilişkide kim olduklarını saklayabilirler. Senin de son günlerde içine doğan o his maalesef doğru çıkacak.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugünlerde geçmişte gömülü olan duygusal yaraların yeniden açığa çıkabilir. Bence bu çok daha iyi olacak. Artık hayatına bu yaraları sararak devam etmelisin. Sağlam olmayan temeller üzerine inşa ettiğin ilişkilerin, fazla uzun ömürlü olmayacak yoksa.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün konfor alanından çıkmalısın. Sen de sıkılmadın mı iş, ev, ev, iş rutininden? Artık arkadaşlarına ayak uydur ve yeni insanlarla tanış. Kim bilir, belki de hayat arkadaşın bu insanlar arasındadır?

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün kendini anlık hazlara ve yeni heyecanlara bırakmak isteyeceksin. Tanıştığın bir yakışıklı/güzel gönlünü çelip geçecek. Nasıl bir adım atacağına karar vermek için mantığını da dinlemeni tavsiye ederim.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, partnerinden uzaklara gidiyorsun. Sen yolculuğu, yeni yerler görmeyi seven bir insansın. Fakat sevdiklerini uzakta bırakmak da bir o kadar üzüyor seni. Daha fazla üzülme. Sevdiğinle yeniden buluşacağınız günler çok yakın.

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