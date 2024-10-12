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Burcuna Göre 13 Ekim Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 13 Ekim Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
12.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 13 Ekim Pazar aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Pazar günü yeni bir başlangıç yapmak için çok ideal. Neden hep pazartesiyi başlarız ki? Bence bugün karşına çıkacak yeni bir insanlar birlikte, kendini hiç olmadığı kadar mutlu bulacaksın!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün seni geçmişe götüren bazı olaylar yaşanacak. Bir ilişkin varsa, tartışma yaşayabilirsiniz. Bu tartışma konusu, daha önceki ilişkilerinde de yaşadıklarına benziyor. Bence hayatına nasıl insanlar aldığına dikkat etmen gerek.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, pek bi duygusalsın. Havalardan mıdır nedir bilemem, üstünde bir durgunluk var. Herkesi ve her şeyi yanlış anlayabilirsin. Bence bugünü kendine ayırmalı ve yalnızlığın tadını çıkarmalısın.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün partnerinle bir dönüm noktasındasınız. Aranızda ufak bir tartışma konusu var. Fakat ufak deyip geçme. Bu konudaki görüşleriniz tam da sizin ayrıştığınız nokta. Dolayısıyla ya ilişkiye devam edeceksiniz ya da görüş ayrılıklarınız size ayrılık getirecek...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün senin için kalbe gide yol mideden geçiyor! Partnerinle romantik bir akşam yemeği planı yapabilirsiniz. Yemek esnasında gelecek planları yapılacak ve ikiniz de çok mutlu olacaksınız, benden söylemesi.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Hayatında önemli bir dönüm noktasındasın. Artık ya sonsuza kadar evet diyecek ya da sana kötü gelen insanları hayatından çıkartıp yoluna devam edeceksin. Karar senin ellerinde...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün geçmişten bir ziyaretçin var. Eski sevgilin bir türlü peşini bırakmıyor. Hatta bugün seni şaşırtacak bir jestte bile bulunabilir. Ne dersin, bir şans daha versek mi? Sadece kalbinin sesini dinle!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugünlerde enerjine nazar değmiş sanki! Üzerinde kötü bir hava var. Herkese boş yere çatıyor, insanlara bir türlü anlam veremiyorsun. Bence biraz kabuğuna çekilmelisin. Yoksa önüne çıkan fırsatları da elinin tersiyle iteceksin.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Hayatın sıkıntıları içinde kendini de duygularını da ihmal etmişsin. Bence bir an önce aşksal duygulara yoğunlaşmalısın :) Aşk, hayata daha pozitif bakmanı sağlayacak, hayatına bir anlam katacak. Hani pazartesi sabahı, hoşlandığımız kişiyi görmek için okula gitmek gibi...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugünlerde aşktan yana pek bi şanlısın. Gönlünden ne geçirsen kabul oluyor. Bence bunun değerini bilmelisin. Aşk hayatında yeni bir düzlüğe erişiyorsun. Artık her şey, senin istediğin gibi ilerleyecek...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün partnerinle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Her ilişkinin tuzu biberi elbette bunlar. Fakat sen fazla içerliyorsun bu tartışmaya. Acaba karşındakine söylemek istediğin başka şeyler mi var? Git konuş bence!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün yeni bir maceraya atılmanın tam zamanı! Kendini yeni bir aşkla şımartmaya, romantizmin doruklarına ulaşmaya ne dersin? Bu isteklerine cevap verecek kişi aslında yanı başında duruyor.

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