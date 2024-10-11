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Burcuna Göre 12 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 12 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 20:39

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 12 Ekim Cumartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, partnerinle arandaki iletişimin güçlendiğini görüyorum. Dokunduğun her şeyi güzelleştirmeye hazırsın bugün. Tabii bu da ilişkine etki edecek. Sevgilinden romantik jestler, minik sürprizler alabilirsin. Sen de onun için bir şeyler planlamaya ne dersin?

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün aşk hayatında değişiklikler yaparak geçmiş yaralarını kapatman gerekiyor. Yoksa aynı döngünün içinde sıkışıp kalacaksın. Zincirlerini kırmaya hazır olduğun an, elinden tutan birisi olduğunu da fark edeceksin!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, bazı iletişim sorunları yaşayabilirsin. Partnerine kendini anlatmakta zorlanacaksın. Bazı stresli dakikalar da yaşayabilirsin. Bence sakinliğini korumalısın. Fevri hareketlerden de kaçın. Yoksa kırılan kalpleri geri dönüşü olmayacak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Hafta sonu duygularının biraz karışacağını görüyorum. Bir ilişkin varsa sadakat, güven gibi konularda zorlanabilirsin. Bence bu noktada partnerinin dediklerine değil, kalbinin dediklerine kulak vermelisin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Hafta içi çok stresli dakikalar geçirmişsin. Cumartesi gününü ise hayatındaki insanın kollarında rahatlamaya ayırmalısın. Romantik bir akşam yemeğine ne dersin? Eğer hayatındaki kimse yoksa, arkadaşlarınla gideceğin bir ortamda seni sürpriz beklediğini söyleyim!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün kendini kaptırmadığından emin ol! Ne mi demek istiyorum? Partnerin seni kendi düşüncelerine ikna etmek için manipülatif oyunlar oynayabilir. İç muhakemene odaklanmaya ve kendi doğrularından şaşmamaya bak.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, aşksal yaralarına şifa buluyorsun artık. Karşına çıkacak muhteşem bir insan var. Bu kişi, hayatına sihirli bir değnekle dokunacak, geçmiş yaralarını da saracak bana kalırsa!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün güne biraz keyifsiz başlıyorsun. Neşeni yerine getirecek olan şey ise gireceğin yeni ortam. Burada arkadaşlarının vasıtasıyla yeni birisiyle tanışacağını görüyorum. Bu kişi hayatında çok güzel değişimlere sebep olacak.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugünlerde içsel dünyanda bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu yolculuk, senin doğru kişilerle de tanışmana vesile olacak. Kendini çok daha iyi tanıyacak ve bir ilişkiden ne isteyip istemediğini anlayacaksın. Pek yakında da güçlü temelleri olan bir ilişki kuracaksın.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün romantik ilişkilerinde bazı ufak pürüzler yaşayabilirsin. İletişimsizlik bugünlerde en büyük düşmanın. Fakat bana soracak olusan bu geçici bir dönem. Üzerindeki sinir geçtikten sonra, bazı olayları abarttığını sen de fark edeceksin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün seni kendi halinde görüyorum. Yoksa bu hallerine fırtına öncesi sessizlik mi demeliyim? Sanırım içindeki düşünceleri bir temele oturtmaya çalışıyor, kafandaki soru işaretlerinden emin olmak istiyorsun. Bu dönemde partnerinden biraz uzak kalmak iyi gelebilir.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün sende bir telaş görüyorum. Sanki ilişkinde yepyeni bir döneme geçtiğini sen de hissediyorsun. Yoksa yavaştan çeyiz hazırlıklarına mı başlasak? Bu yolun sonunun mutluluğa çıkacağından hiç şüphem yok.

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