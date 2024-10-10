Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 11 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 11 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 11 Ekim Cuma aşk falına beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün gizli kalmış duyguların açığa çıkıyor. Eğer bir partnerin varsa, oldukça şanslı olduğunu belirtmemiz gerekir. Partnerin yoksa da duygularının açığa çıkmasıyla kendini yeni bir aşkın kollarına bulman an meselesi!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün auranın resmen değiştiğini görüyorum. Bu sayede artık hayatında kötü ilişkilere yer yok. Kötü giden bir ilişkin varsa, bu dönemde kurtulmanı tavsiye ederim. Yeni başlayacağın ilişkilerin ise oldukça güzel başlıyor bence...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bu dönemde romantik bir başlangıç yapıyorsun. Kimsenin ne dediğini umursama, sadece kalbini dinle. Bence önemli olan senin hislerin ve senin ihtiyaçların. İlişkilerinde kendin için bir şeyler yapma arzusuyla harekete geçtiğinde daha mutlu olduğunu göreceksin.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Aşk hayatında mevcut düzenini korumalısın. Bu aralar dışarısı resmen yangın yeri. Çok güzel giden bir ilişkin var bence. Bu ilişkine sahip çık. Ufak tartışmalar herkeste olur. Önemli olan birbirinize sahip çıkmanız.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkilerinde bir dönüşüm çağı başlıyor artık. Partnerinden beklentilerin de değişiyor. Hislerini açık açık ortaya koyuyorsun. Bana kalırsa, böylece ilişkiniz daha güçlü bir hal alacak. Öte yandan bekar Boğa burçlarım da kendilerini ciddi bir ilişkinin kapısında bulabilir.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugünlerde keşif yolculuğuna çıkıyorsun sanki. Bu keşif, seni en çok aşkta mutlu edecek. Kendini hiç olmadığı kadar mutlu bulacak, kendinin çok güzel bir versiyonunu fark edeceksin!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün ilişkinde denge ön plana çıkıyor. Bugüne kadar sen genelde taviz veren taraf olmuşsun. Artık kendine çeki düzen vermeli ve kendine biraz daha değer vermelisin. Böylece karşındaki insanın da sana daha çok saygı duyduğunu göreceksin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün bazı romantik sorunlar var. Geçmiş ilişkilerinde yaşadığın bazı sorunlar, yeniden karşına çıkacak. Artık bunlara bir çözüm bulsan iyi edersin. Belki de en iyisi kendi kendine kalıp biraz düşünmek olacaktır.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugünlerde gündeminde evlilik, çocuk gibi konular var. İçinin kıpır kıpır olduğunu görebiliyorum. Oldukça haklısın. Bu sürecin sorunsuz geçeceğini biliyor, heyecanını anlıyorum. Bu tatlı anların tadını çıkarmaya bak!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Geçmişindeki hatalarını telafi etme vaktin geldi. Sen kime yanlış yaptığını çok iyi biliyorsun aslında. Bence, o kişiyle sorunlarını çözmeden yeni bir ilişkiye adım atmamalısın. Yoksa hep içinde kalacak.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, duygularınla değil tutkularınla hareket ediyorsun. İlişkin olsun olmasın bu durum sana zarar verebilir. Özellikle Plüton'un etkisi altındayken böyle ani kararlar almamalısın. Kendini dizginle tatlım...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün resmen yeni bir sen ile tanışıyoruz. Yeni bir iş, yeni bir eş, yine gülecek bir neden lazım diyerek kendini yeniliyorsun. Biraz zorlu da olsa en çok da yeni bir eş kısmında mutlu olacağını görüyorum!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın