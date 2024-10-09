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Burcuna Göre 10 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 10 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
09.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 10 Ekim Perşembe aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burçlarımın bugünden itibaren şansının döndüğünü görüyorum. İlişkinde bugüne kadar hep 3. kişiler etkili olmuş bana kalırsa. Onların sözünü dinlemiş kendi isteklerinize önem vermemişsiniz. Artık ilişkide önemli olanın sadece ikiniz olduğunu anlayacaksınız.

Bekar Oğlak burçlarım da bugün aile ortamında yeni birisiyle tanışabilir. Bir aile dostu, bugün gözüne bi' farklı görünecek sanki...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugünün getirdiği enerjiyle değişimi kucaklıyor, sınırlarını zorluyorsun. Bu değişim, ilişkine de çok iyi gelecek. Artık küçük sorunları büyütmekten vazgeçiyorsun. Bence sonsuz mutluluğa da adım adım yaklaşıyorsun.

Öte yandan bekar Kova burçlarımın de yeni flörtler, yeni heyecanlar peşinde olduğunu görüyorum. Bence bu heyecan, seni bambaşka yerlere götürecek.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün içinden ne geçerse gerçek olacak sanki. Duyguların sana rehberlik edecek ve kendini aşkın kollarında bulacaksın. Kalbinin temizliği, ilişkilerine de vuruyor. Özel hayatında hiç olmadığı kadar mutlusun...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Geçmişten biraz ders alma vakti geldi. Sahi, en son ilişkin neden bitmişti? Kıskançlık, güvensizlik, ihanet...Bence bu sorunları bir sonraki ilişkine taşımamak adına harekete geçmelisin. Artık geçmişte olanları pişmanlık olarak değil bir ders olarak görmeye bak.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün oldukça yoğunsun. Başını kaşıyacak vaktin yok ki ilişkiye aşka meşke ayıracak vaktin olsun. Bana kalırsa bugün kendine vakit ayırmalısın. Aşk zaten seni her türlü bulacak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, unutulmuş bağların yeniden gün yüzüne çıkıyor. Geçmişinde bıraktığını sandığın bir kişi, sana doğru geliyor. Bu olay seni biraz strese sokabilir. Eğer bu kişiyle yeniden iletişim kurmak istemiyorsan bunu ona açıkça belli et.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, duygularının etkisiyle yeni bir sen ile tanışacaksın. Tam bir dönüm noktasındasın. Etrafındakiler senin bu değişimine bir hayli şaşıracak. Haliyle aşkın seni bulması da an meselesi...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Artık yaralarını görmezden gelme. Sen böyle yaptıkça yaraların daha da derinleşiyor. Onları yaşayıp kurtulmaya bakmalısın. Sen her ne kadar kendinle barışık olmasan da seni, kendine sevdirecek birisi girecek hayatına. Bu kişiye dört elle sarıl olur mu?

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün sevgilinden gelecek romantik teklife hazır ol. Ne zamandır baş başa vakit geçirmemiştiniz. Sürekli başkalarının yanında olmak ise sizi aslında yoruyor. Partnerin de bunu fark etmiş olacak ki sein ayaklarını yerden kesmeye hazırlanıyor!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün kendini yeni başlangıçlara hazırla! Bir ilişkin varsa ciddi kararlar almanın ve ilişkini yeni bir boyuta taşımanın eşiğindesin. Eğer yoksa, kendini tamamen bırakacağın bir ilişkiye başlaman an meselesi!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İçsel dünyanda bazı sıkıntılar var. Hayatının geleceğine dair şüpheler var içinde. Bence bu noktada hayatındaki kişiyle eksik bir iletişim kurmuş olman seni kötü etkiliyor. Artık biraz duygularını açıkça yaşamanın vakti geldi.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Son günlerde biraz yalnızlık çektiğini görüyorum. Bence duygularının açığa çıkmasına izin vermelisin. Kötü günlerden geçtiğinde, duygularını paylaşacak birisine ihtiyacın var şu hayatta. Bence, o kişi çoktan hayatına girdi fakat sen farkında değilsin.

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