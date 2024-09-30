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Burcuna Göre 1 Ekim Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 1 Ekim Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
30.09.2024 - 23:44

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 1 Ekim Salı aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, duygularını ihmal etmemen gereken bir gün. Biraz iş hayatının stresinden uzaklaşarak duygularına önem vermen gerekiyor. Ekim ayının senin için güzellikler getireceğini görüyorum. Fakat kendini kapatırsan, aşkı da kendine küstüreceksin. İlişkinin ekim ayında güzelleştiğini, sorunların çözüldüğünü ve ciddi adımların atıldığını görüyorum.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, güçlü bir enerjide olduğunu görüyorum. Bugüne kadar peşinden koştuğun şeyler, artık sana doğru koşmaya başlıyor sanki. Ekim ayında hayatının aşkıyla tanışabilir, onunla çok güzel bir başlangıç yapabilirsin. Bir ilişkin varsa, başlarda biraz sorun yaşayacağını görüyorum. Fakat bu ay yaşadığınız zorluk, sizin ileride nasıl bir ilişkiniz olacağını belirleyecek.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, samimi ilişkiler kurma peşindesin. Bunun için de oldukça uygun bir zamandasın. Yeni bir aşka kapılmanın, var olan ilişkini güçlendirmenin tam zamanı. Ekim ayı senin için aşkla dolu geçecek. Romantizmin ayaklarını yerden keseceğini, kendini hiç olmadığı kadar mutlu hissedeceğini görüyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Ekim ayının gelişi, Eylül'den belli olur demişler. Aslında dememişler, ben az önce senin aşk falına bakarken uydurdum. Ekim ayında senin için pek fazla yenilik göremiyorum. Fakat bundan şikayetçi bir Koç yok karşımda. Aksine, yolunda giden ilişkin için minnettarsın. Her şey yavaş yavaş ilerlediğinde çok daha güzel oluyor. Eğer bir ilişkin yoksa, ekim ayında çeşitli heyecanlar yaşayacağını görüyorum. Kimlerin kalıcı olduğunu ise zamanla göreceğiz. Bekleme kal lütfen!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, gününü resmen kıskançlık yönetiyor. Normalde kendini kıskanç bir insan olarak nitelemezsin aslında. Fakat son zamanlarda gördüklerin, acayip kıskançlığa sebep olmuş. İçinden bir ses, haklı çıkacağını da söylüyor. Ben de bu sese katılıyorum. Bu kıskançlığın ötesinde, sen haklı çıkacak gibisin.

Öte yandan bekar Boğa burçlarımın yeni bir heyecanın peşinde olduğunu görüyorum. Gününü güzel geçireceğini söyleyebilirim. Kalıcı olmayan bağlantılar kuracaksın.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, iletişime önem vermen gereken bir  gün. Bu sayede mevcut ilişkindeki sorunları da çözeceksin. Bekar bir İkizler burcunu ise bugün tanışacağı yeni insanlar bekliyor. Müjdelerle gelen Ekim ayı, seni oldukça mutlu edecek.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Belki de artık evlilik kararı almanın zamanı gelmiştir ne dersin? Konuya böyle pat diye girdiğim için affet. Fakat bunu birisinin yapması gerekiyordu. Siz resmen birbiriniz için yaratılmışsın. Artık bunun farkına var. Partnerinin kıymetini bil.

Eğer Bekar bir Yengeç burcuyla konuşuyorsam, bugünlerde yeni bir heyecan olmadığını üzülerek belirtiyorum :(

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Ekim ayının gelmesiyle senin ilişkilerine de tutku hakim olmaya başlıyor. Bu ay, ilişkinde daha önce hiç olmadığı kadar huzurlu olacaksın. Bugün partnerinden bir sürpriz alabilirsin. 

Bekar bir Aslan burcumun ise bugünlerde geriye dönüş yapacağını görüyorum. Bu dönüş, senin hayatında bir şeyleri fark etmeni de sağlayacak. Tam olarak kapanmayan o defter ya tamamen kapanacak ya da yeniden açılacak...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugüne enerjin düşük başlıyorsun. Sevgilinle aranda bir buz dağı var sanki. Konuşuyorsunuz ama boşuna. Aslında birbirinizi dinlemiyorsunuz. Artık bu işe başkalarının el atması gerekli.

Bekar bir Başak burcumu ise bugün ismi 'A' harfi ile başlayan birisi bekliyor. Hayatına yeni giren bu kişi, seni bi' hayli etkileyebilir.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, ilişkilerinde dengeyi korumakta zorlanabilirsin. Güneş tutulması yaklaşıyor ve sen de bu tutulmanın temsilcisisin. Hayatına ve ilişkine iyi gelecek adımlar atmaya çalışmalısın. Dikkat, sabır, güven, saygının ne kadar değerli olduğunu unutma sakın.

Bekar Terazi burçlarımı ise her şeyin dengede olduğu bir ilişki bekliyor diyebilirim. Fakat bunun için senin de biraz çabalaman gerekecek. Mesela, geçmişinde yaptığın hataları bi hatırlasan fena olmaz.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, yeni bir hayata merhaba diyorsun. Bunun için mevcut duygularına, hayatındaki insanlara veda etmen gerekebilir. İnan bana, böylesi daha iyi olacak. Hayatına daha emin adımlarla devam edeceksin. İleride baktığında 'iyi ki' dediğin adımlar atacaksın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugüne biraz karamsar uyanıyorsun. Bir ilişkin var ama kendi duygularından tam olarak emin değilsin. Üstelik karşıdakinin seni çok sevdiğini biliyorsun. Bana kalırsa, duygularından emin olmadan ciddi bir adım atmamalısın. Yoksa her şey daha zor olacak.

Bekar bir Yay burcumun ise yepyeni heyecanlar peşinde olduğunu görüyorum. Her zaman olduğu gibi heyecan, macera, tutku ve özgürlük peşindesin. Neyse ki bugün, tam da isteklerine kavuşacaksın.

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