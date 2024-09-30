Burcuna Göre 1 Ekim Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bugün, gününü resmen kıskançlık yönetiyor. Normalde kendini kıskanç bir insan olarak nitelemezsin aslında. Fakat son zamanlarda gördüklerin, acayip kıskançlığa sebep olmuş. İçinden bir ses, haklı çıkacağını da söylüyor. Ben de bu sese katılıyorum. Bu kıskançlığın ötesinde, sen haklı çıkacak gibisin.

Öte yandan bekar Boğa burçlarımın yeni bir heyecanın peşinde olduğunu görüyorum. Gününü güzel geçireceğini söyleyebilirim. Kalıcı olmayan bağlantılar kuracaksın.