Bunları Aklınızın Bir Köşesine Yazın: Hayatınızı Olağanüstü Kolaylaştıracak 13 Pratik Bilgi
Üretkenlik ve verim hiç olmadığı kadar önemli hale gelmişken günlük hayatta hız kazanarak bazı işleri pratik şekilde tamamlamak hepimizin isteği. Günümüz dijital dünyasında yeteneklerinizi geliştirerek işlerde hızlanmak ve kendinize daha fazla zaman ayırmak mı istiyorsunuz? O halde bu kullanışlı ve pratik bilgiler hem günlük hayatta hem işte veya okulda çok işinize yarayacak!
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1. Tuzluklar nemlenip akmamaya başladıysa içine birkaç pirinç tanesi koyun. Pirinçler içerideki nemi emer ve tuzun yeniden akmasını sağlar.
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2. Yumurta haşlarken suya bir kaşık sirke eklerseniz, yumurtanız çatladığında beyazı dışarı akmaz.
3. Metal fermuarlar zor açılıp kapanıyorsa ucuna biraz mum sürün. Fermuarın yağ gibi aktığını göreceksiniz.
4. Kavanoz kapağı açılmıyorsa kapağına sıcak su dökün ya da kenarına tahta kaşıkla hafifçe vurun.
5. Arabanızın iç camları sürekli buğu yapıyorsa, eski bir çorabın içine kedi kumu koyarak torpidoya bırakmak camların temiz kalmasını sağlar.
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6. Laptop klavyesini temizlemek istiyorsanız yapışkanlı not kağıtlarını tuşların arasında gezdirin.
7. Kıyafetlerdeki ter lekelerini çıkarmak için karbonatı ve limon suyunu karıştırarak lekelerin üzerine sürün.
8. Buzdolabınızdaki kötü kokularda şikayetçiyseniz, bir kaseye kahve telvesi koyun ve dolabın içine yerleştirin.
9. Kapı açmakta zorlanan anahtarların üzerini kurşun kalemle karalayın.
10. Sivrisinek ısırıkları çok fazla kaşınıyorsa üzerine biraz diş macunu sürün.
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11. Duvara çivi çakarken çatlamayı önlemek için çivinin ucunu sabunlayın.
12. Ahşap mobilyalarınızdaki rahatsız edici küçük çizikleri fındıkla ovduğunuzda fındığın içindeki yağ bu çizikleri doldurur.
13. Yeni aldığınız cam şişeler ya da kavanozlar koku yapıyorsa içine birkaç kaşık karbonat ve sıcak su koyarak çalkalayın.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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