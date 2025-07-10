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Bunları Aklınızın Bir Köşesine Yazın: Hayatınızı Olağanüstü Kolaylaştıracak 13 Pratik Bilgi

etiket Bunları Aklınızın Bir Köşesine Yazın: Hayatınızı Olağanüstü Kolaylaştıracak 13 Pratik Bilgi

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 14:31

Üretkenlik ve verim hiç olmadığı kadar önemli hale gelmişken günlük hayatta hız kazanarak bazı işleri pratik şekilde tamamlamak hepimizin isteği. Günümüz dijital dünyasında yeteneklerinizi geliştirerek işlerde hızlanmak ve kendinize daha fazla zaman ayırmak mı istiyorsunuz? O halde bu kullanışlı ve pratik bilgiler hem günlük hayatta hem işte veya okulda çok işinize yarayacak!

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1. Tuzluklar nemlenip akmamaya başladıysa içine birkaç pirinç tanesi koyun. Pirinçler içerideki nemi emer ve tuzun yeniden akmasını sağlar.

Tuzluğunuzdan tuz akmıyor diye sinirlenmeye gerek yok! Birkaç pirinç tanesi sayesinde tuzunuz pıt pıt akmaya başlayacak. Bunu küçük bir bilim deneyi gibi de düşünebilirsiniz.

2. Yumurta haşlarken suya bir kaşık sirke eklerseniz, yumurtanız çatladığında beyazı dışarı akmaz.

Çatlayan yumurtadan çıkan beyazlar suyu bulandırmasın istiyorsanız sirke yardımınıza koşabilir. Hem mutfak daha temiz kalır hem sinirler bozulmaz!

3. Metal fermuarlar zor açılıp kapanıyorsa ucuna biraz mum sürün. Fermuarın yağ gibi aktığını göreceksiniz.

Fermuarınızı bir türlü kapatamıyor musunuz? Artık böyle bir sorununuz yok. Küçük bir mum dokunuşu pratik ve nostaljik bir çözüm.

4. Kavanoz kapağı açılmıyorsa kapağına sıcak su dökün ya da kenarına tahta kaşıkla hafifçe vurun.

Kavanozlara karşı bilek gücüyle savaşmayı bırakın! İşin sırrı küçük bir sıcaklık ve minik bir “tak” sesinde. Kapak pıt diye açıldığında kendinizi kahraman gibi hissedebilirsiniz.

5. Arabanızın iç camları sürekli buğu yapıyorsa, eski bir çorabın içine kedi kumu koyarak torpidoya bırakmak camların temiz kalmasını sağlar.

Yanlış duymadınız: Kedi kumu! Özellikle soğuk günlerde aracınızın için spa merkezine dönmeden önce bu pratik çözümü deneyebilirsiniz.

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6. Laptop klavyesini temizlemek istiyorsanız yapışkanlı not kağıtlarını tuşların arasında gezdirin.

Kırıntı, saç, toz… Kimlerin o tuşların altında daha neler var! Oysa yapışkanlı not kağıtları sayesinde hepsinden hızlıca kurtulmak mümkün.

7. Kıyafetlerdeki ter lekelerini çıkarmak için karbonatı ve limon suyunu karıştırarak lekelerin üzerine sürün.

Kimyasal içermeyen, doğal, etkili bir çözüm: Bu ikili sarı lekeleri tarihe gömüyor! Limonun ferahlığı karbonatın gücüyle birleştiğinde ortada leke falan kalmıyor.

8. Buzdolabınızdaki kötü kokularda şikayetçiyseniz, bir kaseye kahve telvesi koyun ve dolabın içine yerleştirin.

Dolabı açtığınız zaman size rahatsızlık veren o tuhaf kokulara son! Kahve telvesi dolaptaki kötü kokuları tutar ve içeride hoş bir kahve kokusu yaratır.

9. Kapı açmakta zorlanan anahtarların üzerini kurşun kalemle karalayın.

Kurşun kalemin ucunda bulunan grafit doğal bir kayganlaştırıcıdır. Anahtarın deliğe daha kolay girmesini sağlar ve zor açılan kilitler yumuşacık döner. Bir anahtarcıya gitmeden önce mutlaka deneyin!

10. Sivrisinek ısırıkları çok fazla kaşınıyorsa üzerine biraz diş macunu sürün.

“Kaşı kaşı bitmiyor!” derdi geriden kaldı. Çünkü diş macunu hem ferahlatıyor hem şişliği azaltıyor. Eh, artık gece rahat uyursunuz.

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11. Duvara çivi çakarken çatlamayı önlemek için çivinin ucunu sabunlayın.

Sabun çivilerin kayarak girmesini sağlar ve duvarda çatlak oluşmasını engeller. Çivi çakmak ustalık ister ama bu tüyoyu bilen herkes usta olacak.

12. Ahşap mobilyalarınızdaki rahatsız edici küçük çizikleri fındıkla ovduğunuzda fındığın içindeki yağ bu çizikleri doldurur.

Fındık sadece atıştırmalık bir kuruyemiş değil! Aynı zamanda mobilyalarınızın yeni gibi görünmesini sağlayacak bir onarım elemanı.

13. Yeni aldığınız cam şişeler ya da kavanozlar koku yapıyorsa içine birkaç kaşık karbonat ve sıcak su koyarak çalkalayın.

Yeni aldığınız kavanozun içi eski mahzenler gibi mi kokuyor? İmdada yine karbonat yetişiyor! Ufak bir çalkalama, ardından durulama ve işte her şey mis gibi.

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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