Bülent Ersoy'un Bir Filmde Emzirdiği Çocuğun Yıllar Sonra Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Bülent Ersoy'un Bir Filmde Emzirdiği Çocuğun Yıllar Sonra Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Bülent Ersoy'un yıllar önce 'Acı Ekmek' filminde emzirdiği bebeği bulduk. Şu an o bebek, profesyonel bir şarkıcı. Bakın kimmiş?
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Şimdi sizi 1984 yılında çekilen Acı Ekmek isimli filme ve oradaki ilginç detaya götüreceğiz. Filmde Bülent Ersoy, taşrada kocasıyla yaşayan ama geçinemediği için büyükşehire taşınan bir kadın.
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Kendi çocuklarını da emzirdiği için ek gelir olarak süt annelik yapmak istiyor. Bunun için de bir yerelere haber salıyor. Ve nihayet, Fikret Hakan kendi çocukları için Bülent Ersoy'u süt anne olarak tutuyor.
Fikret Hakan'ın karısı konken partilerinde gezdiği için süt vermeyi ihmal ettiği çocuklarına Bülent Ersoy süt veriyor
Senaryo gerçekten kimsenin aklına gelmeyecek cinsten... Bu çocukcağız da işte annesi tarafından ihmal edilen o yavrucağız.
İsmi Serkan Eruysal olan o bebek, yıllar sonra süt annesiyle işte böyle karşılaşmış. Ama onun en son hali bu değil...
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Serkan Eruysal, şu an bildiğimiz kadarıyla Romanya'da yaşıyor ve şarkıcılık yapıyor. Üstelik orada da epey tanınıyor. Ne dersiniz, süt annesinden el almış olabilir mi?
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