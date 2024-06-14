Bugüne Yatırımla Yarınlar Değişir: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Alman Gereken 7 Karar

İnsanlık yazıyı önce taşlara kazıdı, sonra kağıda taşıdı, çağımızda ise dijitale döktü. Bundan sonraki adım ne olur bilinmez ama sürdürülebilir bir hayat için kağıdı olduğu kadar arkamızda bırakıp dijitale yönelmemiz gerekiyor. Dijital faturalardan tutun not almak için dijitali kullanmaya kadar kağıttan her uzak duruşunuz iyi bir gelecek tasarlamanın ufak adımları oluyor. Hem zaten elektronik araçlar elimiz kolumuz oldu, insanlık olarak bu konuda zorluk çekmeyeceğimiz açık.