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Bugüne Yatırımla Yarınlar Değişir: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Alman Gereken 7 Karar

Bugüne Yatırımla Yarınlar Değişir: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Alman Gereken 7 Karar

Akbank
Akbank - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 19:49

Biliyoruz, 'Benim yapmamla mı olacak?' düşüncesi beliriyor kafanda bu konu her karşına çıktığında. Sorunun cevabı ise evet! Senin adım atmanla sürdürülebilir bir geleceğe daha çok yakınlaşacağız, senin adımların diğerlerini harekete geçirecek. Ve bu adımlar tamamen senin için atılacak adımlar. O zaman yürümeye başlayalım mı?

1. Geri dönüşüm yapmaya başla.

1. Geri dönüşüm yapmaya başla.

Geri dönüşüm demek atıkların yeniden kullanılmasını sağlayarak doğal kaynakları korumak demek. Geri dönüştürülebilir malzemeleri doğru şekilde kullanma veya geri dönüşüm kutularına atma bilincine sahip olup bunu alışkanlık haline getirmek seni gereksiz tüketimden uzak tutmaya başlayacak.

2. İhtiyacın olmayan ürüne sahip olma, sahipsen paylaş.

2. İhtiyacın olmayan ürüne sahip olma, sahipsen paylaş.

Dünyaca tüketim çılgınlığı yaşadığımız bir gerçek. Bu rüzgara kapılarak kim bilir neler aldınız ve nerelerde hiç dokunulmadan öylece duruyorlar. Sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak istiyorsan öncelikle artık böyle ürünlere sahip olmayı bırakmalısın. Elindeki ihtiyaç fazlası ürünleri de ister satarak, ister paylaşarak diğer insanların kullanımına sunmalısın ki ihtiyacı olan insan o ürünü senden temin ederekkaynak israfının önüne geçsin.

3. Alternatif enerji kaynaklarına yönel.

3. Alternatif enerji kaynaklarına yönel.

Örnek olarak güneş enerjisi. Biliyoruz, ortak yaşam alanları için gerçekleştirmesi zor projeler olabilir ama araştırıp öğrenmek, sonraki yıllar için çabalamak bile sürdürülebilir bir gelecek için başlangıçtır. Hayatın kaynağı olan Güneş'in aynı zamanda yeryüzünde ne kadar enerji istiyorsak o kadar enerjinin kaynağı olması da ne kadar görkemli değil mi?

4. Suyu hep dikkatli kullan.

4. Suyu hep dikkatli kullan.

Güneşin yanında yine bir vazgeçilmezimiz daha. Tüm uzay içerisinde insanoğlu onu arıyor çünkü su hayat demektir. Hayatlarımızı bu kadar önemsiyorken hayat veren suyu hoyrat kullanmamız elbette kabul edilemez. Unutmayın, hala hayatlarımızda kullanabileceğimiz suyun tek kaynağı dünyamız ve insanlığın hoyrat harcaması yüzünden elimizdeki kaynakları ne yazık ki kaybetmeye yakınız.

5. Daha çok dijitale yönel.

5. Daha çok dijitale yönel.

İnsanlık yazıyı önce taşlara kazıdı, sonra kağıda taşıdı, çağımızda ise dijitale döktü. Bundan sonraki adım ne olur bilinmez ama sürdürülebilir bir hayat için kağıdı olduğu kadar arkamızda bırakıp dijitale yönelmemiz gerekiyor. Dijital faturalardan tutun not almak için dijitali kullanmaya kadar kağıttan her uzak duruşunuz iyi bir gelecek tasarlamanın ufak adımları oluyor. Hem zaten elektronik araçlar elimiz kolumuz oldu, insanlık olarak bu konuda zorluk çekmeyeceğimiz açık.

6. Çevrendekileri harekete geçir.

6. Çevrendekileri harekete geçir.

Bazen insanları eylemlerinle etkilemek yeterli olmayabilir. Bu bilinci çevrene de aşılamak için sürdürülebilirlik adına neler yapabileceklerini insanlara aktarabilirsin. Sırf sürdürülebilirliğin tersine hareket edenleri durdurabilsen bile çevrenin geleceği için büyük bir yarar sağlayacaksın.

7. Sürdürülebilirlik doğrultusunda yatırım yap.

7. Sürdürülebilirlik doğrultusunda yatırım yap.

Yarını bugünden şekillendirmek adına atabileceğin en somut adımı sona sakladık. Sürdürülebilirliği ön plana çıkartan, dünyanın geleceğini bugünden düşünmeye başlayan şirketlere yatırım yapmak, bu yolculukta başarıya birlikte yürümek anlamına geliyor. Desteklemek istediğin hedefler doğrultusunda uygun yatırım fırsatlarını keşfederek hem kendi geleceğini, hem ailenin geleceğini, hem de gezegenin geleceğini garanti altına alabilirsin.

Sürdürülebilir yatırımda Akbank yanında!

Akbank, Türkiye’de sürdürülebilirlik ile ilintili fonlamada hedef belirleyen ilk ve tek banka olarak ülkemizin sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecinde sorumluluk üstleniyor, kredilendirme faaliyetlerinde çevresel ve sosyal kriterlerini entegre ediyor. Sürdürülebilir ekonominin inşasını hızlandırabilmek için, sunduğu sürdürülebilir finansman desteğinin miktarını ve ürünlerini yıldan yıla artırmayı hedefliyor. Sürdürülebilir yatırım hedeflerini keşfetmek için seni iyigelecegeyatirim.com'a davet ediyoruz.