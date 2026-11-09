Bugün %25 Kalan Keyfini Yükseltecek 8 Öneri
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Bazen kendine küçük bir hediye almak, bazen de uzun zamandır ertelediğin bir ihtiyacı karşılamak bütün gününün havasını değiştirebilir. Teknolojiden spora, modadan günlük yaşamı kolaylaştıran ürünlere kadar aradığın pek çok seçenek Passo Dükkan'da seni bekliyor. Üstelik şimdi %25 net indirim fırsatıyla alışveriş keyfini biraz daha yükseltebilirsin. Gel, gününe güzellik katacak 8 öneriye birlikte göz atalım!
1. Günlük hayatını kolaylaştıracak teknolojik ürünlere göz at.
2. Spor yapma motivasyonunu artıracak ürünleri keşfet.
3. Alışveriş keyfini %25 net indirimle yükselt!
4. Tarzına yeni dokunuşlar ekleyecek parçalar seç.
5. Evine küçük ama işlevsel dokunuşlar yap.
6. Sevdiklerine güzel bir sürpriz hazırla.
7. Günlük kullanımına eşlik edecek ürünleri değerlendir.
8. Kendine ayırdığın zamanı güzelleştir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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