Bu Testi Çöz, Senin Hangi Alana İlgi Duyduğunu Söyleyelim!
Bu Testi Çöz, Senin Hangi Alana İlgi Duyduğunu Söyleyelim!
Sen bize kendini ve ilgi alanlarını anlat, biz de hangi alana daha yatkın ve ilgili olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Kahvaltıda omlet yaparken en çok neyi düşünürsün?
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2. Bir partide en çok ne yapmaktan keyif alırsın?
3. Peki seyahat ederken en çok neye dikkat edersin?
4. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
5. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
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