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Bu Testi Çöz, Senin Hangi Alana İlgi Duyduğunu Söyleyelim!

etiket Bu Testi Çöz, Senin Hangi Alana İlgi Duyduğunu Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 22:20

Sen bize kendini ve ilgi alanlarını anlat, biz de hangi alana daha yatkın ve ilgili olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Kahvaltıda omlet yaparken en çok neyi düşünürsün?

2. Bir partide en çok ne yapmaktan keyif alırsın?

3. Peki seyahat ederken en çok neye dikkat edersin?

4. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?

5. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?

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6. En çok hangi dersi seviyorsun?

7. Bir film izlerken seni en çok etkileyen şeyi nedir?

8. Bir tartışmada en çok hangi argümanı kullanırsın?

9. Sosyal bilinç alanın çok yüksek!

Sen insanlara yardım etme, empati kurma konusunda oldukça iyisin. Onların yerine düşünebiliyor, olaylara olabildiğince çift yönlü bakmaya odaklanıyorsun. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olduğun için de sosyal alanlara yönelerek mükemmel işler başarabilirsin. İletişim becerilerin de oldukça iyi olduğu için insanlarla iletişim kurabileceğin bir alanı tercih etmelisin.

Sanatsal ruhun var!

Senin ruhun da zihnin de sanatsal bir şekilde çalışıyor. Sosyal yönün çok kuvvetli bu yüzden sanat alanında harikalar yaratabilirsin. Senin yaratıcı ve duygusal yönün daha fazla. Bu yüzden hayal ettiğin şeyleri kağıda, ekrana veya herhangi bir şeye dökerek alanında uzmanlaşabilirsin. Tasarım veya yazarlık alanına yönelebilirsin.

Kesinlikle bilim yönüne odaklanmalısın!

Analitik düşünme ve problem çözme konularında oldukça iyisin. Bir de her şeyi bilimsel yönleriyle ele alıyorsun. Meraklı ve detaycı bir yanın olduğu için de olayların farklı noktalarına odaklanıyorsun. Senin için önemli olan şey bir şeyin doğruluğunun kanıtlanması, o yüzden bilimsel alanda çok başarılı olacağına eminiz!

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