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Bu Kış Cilt Bakım Rutininize Eklemeniz Gereken Ürünler Efsane Kasım İndirimlerinde

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etiket Bu Kış Cilt Bakım Rutininize Eklemeniz Gereken Ürünler Efsane Kasım İndirimlerinde

evdeeczane
evdeeczane - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 15:59

Bildiğiniz üzere, kış ayları cildimiz için oldukça zorlayıcı olabilir. Soğuk hava, ellerin çatlamasına, yüzün ve dudakların kurumasına neden olur, bu da cildin bakımını karmaşıklaştırır. Bu durum, kış aylarında düzenli olarak kullanılması gereken bazı ürünlerin önemini artırır. Bu ürünler, soğuk hava koşullarının cildinize verdiği zararı en aza indirebilir. Soğuk havanın cildinize verebileceği zararı en aza indirmek için etkili çözümler arıyorsanız, Evdeeczane.com’da başlayan Bioderma Efsane Kasım İndirimleriyle cilt bakım rutininizi yeniden şekillendirebilir, cildinize hak ettiği özeni gösterebilirsiniz. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Gelin, kış aylarında cildinizi korumak için vazgeçilmez olan bu ürünleri birlikte gözden geçirelim.

Gelin, kış aylarında cildinizi korumak için vazgeçilmez olan bu ürünleri birlikte gözden geçirelim.

Cildinizdeki fazla yağ ve sebum dengesini düzenlerken, cildinizi derinlemesine temizleyip arındıran Sébium Foaming Gel

Karma ve yağlı cilt tiplerine uygun olarak formüle edilen bu temizleme jeli, ciltte biriken kir, yağ ve makyaj artıklarını etkili bir şekilde temizler. İçeriğindeki özel bileşenler cildinizi derinlemesine arındırırken aynı zamanda nem dengesini korur, böylece cildiniz temiz ve ferah kalır.

 Sébium Foaming Gel için tıklayın.

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Ciltteki sebum ve pH’ı dengelerken aynı zamanda 8 saat boyunca cildi nemlendirerek 3’lü etki sunan Sébium Lotion

Fluidactiv™ patenti sayesinde ciltteki sebum kalitesini düzenlemeye, gözeneklerin tıkanmasını önlemeye ve cildin arındırılmasına destek oluyor. Salisilik asit içeriyor, çinko glukonat ve B6 vitamini sayesinde cildin sebum/yağ dengesini düzenliyor.

Gliserin, cildin nemlendirilmesine destek olurken 8 saat boyunca cildi nemli tutmaya yardımcı olabiliyor. Kapriloil Glisin cildin pH'ını düzenliyor. İçeriğindeki agarik asit sayesinde gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı oluyor.

Sébium Lotion için tıklayın.

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Karma ve yağlı cildin yağ dengesini düzenlemeyi hedefleyip gözeneklerin küçülmesine ve gözenek görünümünün azaltılmasına destek olan Sébium Pore Refiner

Fluidactiv™ patenti sayesinde sebum kalitesini yeniden düzenliyor. Siyah nokta oluşmasına neden olabilecek gözeneklerin tıkanmasını önlüyor. Matlaştırıcı dokusu sayesinde parlama probleminin kontrol altına alınmasına destek oluyor. Yağ dengesini düzenlemeyi hedefleyip gözeneklerin küçülmesine ve gözenek görünümünün azaltılmasına destek oluyor.

Sébium Pore Refiner için tıklayın.

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Suya dayanıklı makyaj dahil, kiri ve yağı kolay bir hamle ile cilde zarar vermeden temizleyen Bioderma Sensibio H2o

Salatalık özü sayesinde cildin yatıştırılmasına ve cildin doğal dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. 

Fizyolojik pH seviyesinde ve yüz, göz ve dudak çevresi kullanımına uygun olmasının yanında durulama gerektirmemesine rağmen gözenekleri de tıkamıyor.

Bioderma Sensibio H2o için tıklayın.

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Leke görünümünün azalmasına ve tekrar ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olan Bioderma Pigmentbio Foaming Cream

İçeriğindeki birleşenlerin bileşenlerin kombinasyonu, lekelerin oluşumuna karşı etki gösterirken nemlendirici aktif bileşenlerle zenginleştirilmiş formülü, cildin rahatlamasına destek oluyor. Özellikle pigmentasyon problemleri olan ciltler için geliştirilmiş. Kremsi ve peeling etkili bir dokuya sahip.

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream için tıklayın.

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Formülündeki Lipigenium Kompleksi sayesinde cildin koruyucu bariyerinin yeniden yapılandırılmasına destek olan Bioderma Atoderm Intensive Balm

Yoğun kuruluğa sebep olan dış etkenlerin ciltte tutunmasını önlemeye yardımcı olarak ciltte meydana gelen rahatsızlık hissine karşı etkili bakım sunuyor. Yoğun kuruluk kaynaklı kızarıklık hissinin giderilmesine yardımcı olurken içeriğindeki kaşıntı karşıtı dermatolojik aktif bileşenler sayesinde kuruluk kaynaklı kaşıntı hissinin azaltılmasına destek oluyor. Günlük kullanıma uygun ve cilt tarafından kolayca emilebiliyor.

Bioderma Atoderm Intensive Balm için tıklayın.

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Hamilelik döneminde oluşabilecek çatlakları önlemeye yardımcı olan Bioderma Atoderm 2 in 1 Body Oil

Skualen, seramidler, jojoba yağı gibi biyomimetik yağlar ile cildi besliyor ve elastikiyetini artırıyor. Cildi 24 saat boyunca nemlendirebiliyor.

Bioderma Atoderm 2 in 1 Body Oil

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Cildi nazikçe temizleyen ve arındıran Bioderma Atoderm Shower Oil

Cildin doğal bariyerini korumaya yardımcı olurken ciltteki kuruluk kaynaklı kaşıntı hissini azaltmaya destek oluyor. Hassas ciltlerin bile kullanımına uygun. Duştan sonra ciltte yumuşak bir his bırakıyor ve mükemmel cilt toleransı sağlıyor.

Bioderma Atoderm Shower Oil için tıklayın.

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UVA ve UVB ışınlarına karşı hücreden başlayan koruma sağlayan Bioderma Photoderm Stick SPF50+

Stick formuyla kolay uygulama sağlıyor. Cildi nemlendirirken antioksidan koruma da sağlıyor.Yağlı ve yapışkan bir his ve beyaz iz bırakmaz. Komedojenik değil ve suya ve tere karşı dayanıklı.

Bioderma Photoderm Stick SPF50+ için tıklayın.

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Ciltte doğal olarak bulunan hyalüronik asit rezervlerinin korunmasına yardımcı olan Bioderma Hydrabio Hyalu+ Serum

İçerdiği hyalüronik asit ile cildi derinlemesine nemlendirirken erken yaşlanma karşıtı etki sunarak, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünde azalmaya yardımcı olurken HYALU+ Teknolojisi cilde ihtiyacı olan nem desteğini sunarak ciltte dolgun bir görünüm sağlıyor ve cildi sıkılaştırıyor. Cildin doğal ışıltısını geri kazandırıyor. İçeriğindeki niasinamid ile cilt bariyerini güçlendiriyor. Ayrıca ultra hafif jel dokusuyla ciltte ferah bir his bırakır, cilt tarafından kolayca emilirken, ciltte yağlı ve yapışkan bir his bırakmaz.

Bioderma Hydrabio Hyalu+ Serum için tıklayın.

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Eğer soğuk havanın cildinize verebileceği zararı en aza indirecek etkili çözümler arıyorsanız,

Eğer soğuk havanın cildinize verebileceği zararı en aza indirecek etkili çözümler arıyorsanız,

Evdeeczane.com’da başlayan Bioderma Efsane Kasım İndirimleri tam size göre! Şimdi, cilt bakım rutininizi yeniden şekillendirmek ve cildinize ihtiyaç duyduğu özeni göstermek için indirimler sizi bekliyor.

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evdeeczane
Onedio Üyesi
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