Bu İkilemlere Vereceğin Cevaplara Göre Ne Kadar Sosyal Birisin?

Senin için yalnız kalmak gayet güzel bir seçenek. Dışarı çıkmayı ve arkadaşlarınla vakit geçirmeyi seviyorsun ama her davete gitmek, her plana dahil olmak gibi bir derdin yok. Özellikle yoğun bir haftanın ardından kendi dünyana çekilmek sana iyi geliyor. Sevdiğin insanlarla buluştuğunda ise sosyal tarafın ortaya çıkıyor ve saatlerce eğlenebiliyorsun. Yani asosyal değilsin, sadece sosyal enerjini gerçekten istediğin insanlara ve planlara saklıyorsun.