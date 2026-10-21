Bu İkilemlere Vereceğin Cevaplara Göre Ne Kadar Sosyal Birisin?
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Bazen insanlarla vakit geçirmek istiyorsun, bazen de tek başına kalmak dünyanın en güzel fikri gibi geliyor. Peki sen böyle durumlarda genelde hangi tarafta oluyorsun? Cevaplarını ver ve ne kadar sosyal olduğunu birlikte görelim! 👇
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1. Hafta sonu konser var ama çalışman gerekiyor, ne yaparsın?
2. Biriyle dertleşmek mi, yalnız kalıp kafa dinlemek mi?
3. Spontane etkinlik mi plan yapmak mı?
4. Yeni bir arkadaş grubuyla olmak mı, kendi grubunla takılmak mı?
5. Deniz tatili mi şehir turu yapmak mı?
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6. Kalabalık bir plan yapmak mı, yalnız bir hobinle ilgilenmek mi?
7. Konsere tek mi yoksa arkadaşlarla mı gitmek?
8. Arkadaşlarınla dışarı çıkmak mı, evde film gecesi yapmak mı?
Tam bir sosyal kelebeksin!
Tam kararındasın!
Kendi halinde olmayı seviyorsun.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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