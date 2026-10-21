article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu İkilemlere Vereceğin Cevaplara Göre Ne Kadar Sosyal Birisin?

etiket Bu İkilemlere Vereceğin Cevaplara Göre Ne Kadar Sosyal Birisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
21.10.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen insanlarla vakit geçirmek istiyorsun, bazen de tek başına kalmak dünyanın en güzel fikri gibi geliyor. Peki sen böyle durumlarda genelde hangi tarafta oluyorsun? Cevaplarını ver ve ne kadar sosyal olduğunu birlikte görelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hafta sonu konser var ama çalışman gerekiyor, ne yaparsın?

2. Biriyle dertleşmek mi, yalnız kalıp kafa dinlemek mi?

3. Spontane etkinlik mi plan yapmak mı?

4. Yeni bir arkadaş grubuyla olmak mı, kendi grubunla takılmak mı?

5. Deniz tatili mi şehir turu yapmak mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kalabalık bir plan yapmak mı, yalnız bir hobinle ilgilenmek mi?

7. Konsere tek mi yoksa arkadaşlarla mı gitmek?

8. Arkadaşlarınla dışarı çıkmak mı, evde film gecesi yapmak mı?

Tam bir sosyal kelebeksin!

Senin sosyal pilin kolay kolay bitmiyor! Yeni insanlarla tanışmak, plan yapmak ve kalabalıkların içinde olmak sana genellikle iyi geliyor. Spontane bir davet geldiğinde “Kimler geliyor?” diye sorup hazırlanman çok uzun sürmüyor. Yalnız kalmayı da seviyorsun ama uzun süre kimseyi görmeden durmak sana göre değil.

Tam kararındasın!

Sen ne sürekli dışarı çıkmak isteyenlerdensin ne de bütün hafta sonunu evde geçirmek isteyenlerden. Güzel bir plan olduğunda keyifle katılıyorsun ama bazen “Bugün kimseyi görmesem de olur.” diyebiliyorsun. Yeni insanlarla tanışmaya açıksın fakat herkesi de hayatına dahil etmiyorsun. Senin için kalabalığın kendisinden çok, yanında kimlerin olduğu önemli.

Kendi halinde olmayı seviyorsun.

Senin için yalnız kalmak gayet güzel bir seçenek. Dışarı çıkmayı ve arkadaşlarınla vakit geçirmeyi seviyorsun ama her davete gitmek, her plana dahil olmak gibi bir derdin yok. Özellikle yoğun bir haftanın ardından kendi dünyana çekilmek sana iyi geliyor. Sevdiğin insanlarla buluştuğunda ise sosyal tarafın ortaya çıkıyor ve saatlerce eğlenebiliyorsun. Yani asosyal değilsin, sadece sosyal enerjini gerçekten istediğin insanlara ve planlara saklıyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın