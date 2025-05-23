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Bu İçerikte Alışveriş Yaparken Nasıl Daha Az Ödeyeceğinizi Anlatıyoruz!

Bu İçerikte Alışveriş Yaparken Nasıl Daha Az Ödeyeceğinizi Anlatıyoruz!

Hopi
Hopi - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 17:31

Hepimizin bir hayali var, o da alışveriş yaparken daha az ödemek, en fazla şekilde kazanç sağlamak! Peki bunu nasıl yapacağız? Bu içeriğimizde senin için daha az ödemenin yollarını anlattık...

Aşağı kaydır, bir sonraki alışverişlerin daha avantajlı olsun!

1. Kampanyaları takip edebileceğin alışveriş uygulamalarını indir!

'Kampanyalara bakmadan alışveriş yapmak hiç bana göre değil!' diyorsun ama tek tek sitelere bakacak vaktin de yok mu? O zaman kampanyaları takip edebileceğin alışveriş uygulamaları tam sana göre!

2. Paracıkları kullanmayı unutma!

Eğer en kazançlı uygulamayı kullanarak alışveriş yapıyorsan, neredeyse her alışverişinde Paracık biriktirirsin. Böylece indirim zamanı olmasa bile onları kullanarak kendi indirimini yaratırsın! İster hemen kullan, ister katlaya katlaya biriktir öyle kullan! Tamamen sana kalmış…

3. Hiçbir şeye bakmadan hemen sepeti onaylama!

Sen bilmiyor olsan da bir yerlerde yapacağın alışverişle ilgili bir kampanya olabilir… Alışveriş uygulamandan markayı veya alışveriş yapacağın sektörü sorgulatarak güzel kampanyaları bulabilirsin. Bu aramayı yaparken “Görene kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum” dediğin şeyleri de bulabilirsin!

4. Ansızın gelen teklifleri iyi değerlendir!

“Şu an almayı düşünmüyorum” deyip geçmek yerine gelen teklife bir bak, gelecek ay veya sonrasında ihtiyacın olabilir mi iyice bir düşün. Anlık teklifleri kaçırmak demek geleceğe yatırımı da kaçırmak demek!

5. Taksitlerden bol bol faydalan!

Bir alışverişkoliğin en büyük dostu kesinlikle taksitlerdir! Hele bir de ödeme erteleme gelirse oh değme keyfine. Devamlı alışveriş yapan biri değilsen de bunlar hayat kurtarıcı oluyor. “Şimdi al, x gün sonra taksitle ödemeye başla” kampanyası olan bir alışveriş uygulaması bulduysan, onu asla bırakma!

6. Kampanya dönemlerinin ayağına gelmesini bekleme!

Eğer alışverişte kazançlı olmak istiyorsan biraz senin de çaba göstermen gerekiyor. Kampanya dönemlerinde bize push veya mail yoluyla bildirim geliyor evet ama bunları güzelce takip etmek, sınırlı olan kampanyalardan ilk yararlananlardan biri olmak gerekiyor. İndirimleri kapmak biraz da senin elinde diyebiliriz!

Tüm bu bahsettiğimiz avantajlar ve çok daha fazlası Hopi’de!

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