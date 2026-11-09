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Boğaz’ın Akıntılarından Sürrealizmin Derinliklerine

Boğaz’ın Akıntılarından Sürrealizmin Derinliklerine

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Onedio Content - Onedio Editörü
09.11.2026 - 16:19
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BlackBox’ta bu hafta Boğaz’ın akıntılarından ilham alan sanat serüvenlerinden edebiyat dünyasının unutulmaz yapıtlarına ve sanatın akılla duygu arasındaki dengesine kadar dopdolu bir program sizi bekliyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz.

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Akımlar ve Akıntılar Arasında: Sürrealizm | 15 Kasım Pazar 14.00

Akımlar ve Akıntılar Arasında: Sürrealizm | 15 Kasım Pazar 14.00

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez bu sezon BlackBox’taki sanat tarihi serüvenine “Akımlar ve Akıntılar Arasında” diyerek devam ediyor. Eserlere günümüzün bakış açısıyla, çok sesli ve kapsayıcı şekilde bakmayı hedefleyen Sönmez, seminerlerin başlıklarını seçerken de İstanbul Boğazı’nın akıntılarından ilham alıyor. 

Etkinlik dizisinin 15 Kasım Pazar 14.00’teki buluşmasında, zihnin kapılarını aralayan, uyanıkken rüya gördüren Sürrealizm’in derin sularında keşfe çıkıyoruz. Sönmez; Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam hattındaki Cobra grubundan Dadaizme, Lettrisme’den Sitüasyonist Enternasyonal’e uzanan sanat akımlarını, Boğaz’ın Orkos, Yalı Akıntısı ve Anafor gibi sürprizli akıntıları eşliğinde masaya yatırıyor. Sanatın büyüleyici dalgasına kapılmak için şimdiden takviminizde yer açmayı unutmayın!

BlackBox'ta başka neler var?

BlackBox'ta başka neler var?
BlackBox'ta başka neler var?

Seray Şahinler ile Edebiyat Rotası | 11 Kasım Çarşamba 16.30

Seslendirme sanatçısı, çevirmen ve yayıncı Deniz Yüce Başarır’ın konuk olacağı etkinlikte, Stefan Zweig’ın II. Dünya Savaşı’nın yarattığı derin umutsuzluğu aktardığı son eseri Satranç konuşuluyor.

Görmenin Halleri: Sanatın Sarkacı | 13 Kasım Cuma 18.30 

Doç. Dr. Ayşe Köksal’ın konuşma serisinin “Akıl ve Duygu” başlıklı ilk buluşmasında, 18. yüzyıl sonlarında Neoklasisizmin aydınlanmacı akılcılığı ile Romantizmin taşkın duyguları ve bireysel coşkuları arasındaki etkileşim ele alınıyor.

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