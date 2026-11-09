Boğaz’ın Akıntılarından Sürrealizmin Derinliklerine
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BlackBox’ta bu hafta Boğaz’ın akıntılarından ilham alan sanat serüvenlerinden edebiyat dünyasının unutulmaz yapıtlarına ve sanatın akılla duygu arasındaki dengesine kadar dopdolu bir program sizi bekliyor.
BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz.
Akımlar ve Akıntılar Arasında: Sürrealizm | 15 Kasım Pazar 14.00
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