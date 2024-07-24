Bodrum Yalıkavak’ta Otantik Rumeli Kahvaltısının Adresi Sefte Bahçe

Bodrum Yalıkavak’ta gizli bir cennet olan Sefte Bahçe, Kosovalı göçmen bir aile tarafından işletilen ve Balkan kahvaltı kültürünü zengin bir sunumla misafirlerine sunan özgün bir mekandır. Mekan, geleneksel Rumeli misafirperverliğini yansıtan sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor.

1971 yılında Türkiye’ye gelin olarak gelen Fehmiye Teyze, köklerinden gelen lezzetleri Bodrum’a taşıyor. Kosova’dan özenle seçtiği isli sucuklar, el yapımı börekler ve diğer geleneksel ürünleriyle bilinen Fehmiye Teyze, kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getiriyor. Lokma olarak adlandırdığı, hafif ve az yağlı hamur işleri, bahçeden topladığı taze ürünlerle sunulan kahvaltılar, hem göze hem damağa hitap ediyor.