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BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı! İşte 17 Ekim' de Piyasalardaki Son Dakika Gelişmeleri

BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı! İşte 17 Ekim' de Piyasalardaki Son Dakika Gelişmeleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 18:25

17 Ekim tarihinde finansal piyasalarda dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul'da da hareketli bir gün yaşanırken, brent petrol ve döviz paritelerinde önemli değişimler gözlemleniyor.

İşte 17 Ekim tarihindeki piyasaların son durumu ve önemli veriler...

Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, bugünkü işlemler sonucunda 8.999,38 puan seviyesine ulaştı ve %0,48’lik bir yükselişle günü tamamladı.

Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, bugünkü işlemler sonucunda 8.999,38 puan seviyesine ulaştı ve %0,48’lik bir yükselişle günü tamamladı.

Endeks gün içerisinde en düşük 8.927,06, en yüksek ise 9.060,13 puan seviyelerine çıktı.

Döviz kurları tarafında ise düşüş yaşanıyor.

Döviz kurları tarafında ise düşüş yaşanıyor.

Dolar/TL kuru, 34,1102 seviyesine gerileyerek %0,19 düşüş gösterdi. Aynı şekilde Euro/TL kuru da % 0,33 oranında değer kaybederek 37,0178 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye ekonomisinde dövize olan talep ve uluslararası gelişmeler ışığında dövizdeki bu gerileme, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gelişme.

Türkiye ekonomisinde dövize olan talep ve uluslararası gelişmeler ışığında dövizdeki bu gerileme, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gelişme.

Bunun yanı sıra, uluslararası piyasada Euro/Dolar paritesi %-0,30 düşüşle 1,0829 seviyesine geriledi​.

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları ise yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları ise yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Altın/Ons fiyatı, 2.695,40 dolara çıkarak %0,81’lik bir artış kaydetti.

Altının yanı sıra Türkiye'deki altın çeşitlerinde de fiyatlar yükseliş gösterdi.

Altının yanı sıra Türkiye'deki altın çeşitlerinde de fiyatlar yükseliş gösterdi.

Gram altın, 2.946,56 TL seviyesinde işlem görürken, Çeyrek altın ise 4.817,62 TL'den alıcı buluyor.

Küresel enerji piyasalarında da hareketlilik devam ediyor.

Küresel enerji piyasalarında da hareketlilik devam ediyor.

Brent petrol fiyatı, %0,49 artarak 74,58 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki bu artış, enerji sektöründeki arz-talep dengesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

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