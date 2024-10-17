BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı! İşte 17 Ekim' de Piyasalardaki Son Dakika Gelişmeleri

17 Ekim tarihinde finansal piyasalarda dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul'da da hareketli bir gün yaşanırken, brent petrol ve döviz paritelerinde önemli değişimler gözlemleniyor.

İşte 17 Ekim tarihindeki piyasaların son durumu ve önemli veriler...