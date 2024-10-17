BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı! İşte 17 Ekim' de Piyasalardaki Son Dakika Gelişmeleri
BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı! İşte 17 Ekim' de Piyasalardaki Son Dakika Gelişmeleri
17 Ekim tarihinde finansal piyasalarda dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul'da da hareketli bir gün yaşanırken, brent petrol ve döviz paritelerinde önemli değişimler gözlemleniyor.
İşte 17 Ekim tarihindeki piyasaların son durumu ve önemli veriler...
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, bugünkü işlemler sonucunda 8.999,38 puan seviyesine ulaştı ve %0,48’lik bir yükselişle günü tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın